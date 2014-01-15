Autor real:

Paul Y. Shimada

Oscilador utilizando los promedios T3 del Análisis Técnico de Acciones y Materias primas, Diciembre. 2004, p.28. M.H. Pee.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 30.10.2007.

Fig.1 El indicador RD-TrendTrigger