RD-TrendTrigger - indicador para MetaTrader 5
- 1029
Autor real:
Paul Y. Shimada
Oscilador utilizando los promedios T3 del Análisis Técnico de Acciones y Materias primas, Diciembre. 2004, p.28. M.H. Pee.
El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 30.10.2007.
Fig.1 El indicador RD-TrendTrigger
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1387
