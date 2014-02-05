请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Alejandro Galindo 和 Tom Maneval, 由 Scriptor 发表, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7598。
它如何工作
该 EA 根据来自不同指标的信号开仓。
所需指标:
这是交易信号的六个变种:
- MACD 指标。当指标增长, 允许买, 当下跌, 允许卖。
- 时区轴线指标。如果价格高于轴线, 允许买, 若低于轴线, 允许卖。
- 支撑和阻力指标。当上穿阻力位, 开多头仓。如果下传支撑位, 开空单。
- i_Trend 和 RSI 指标。当 i_Trend 的绿线高于红线并增长, RSI 增长, 则开多单。当 i_Trend 的绿线低于红线并下降, RSI 下降, 则开空单。
- i_Trend, RSI 和 随机摆动 指标。当 i_Trend 的绿线高于红线并增长, 随机摆动振荡器主线高于信号线并保持在高和低级别之间增长, RSI 增长, 则开多单。当 i_Trend 的绿线低于红线并下降, 随机摆动振荡器主线低于信号线并保持在高和低级别之间下降, RSI 下降, 则开空单。
- i_Trend, RSI, 随机摆动 MFI 指标。当 i_Trend 的绿线高于红线并增长, 随机摆动振荡器主线高于信号线并保持在高和低级别之间增长, RSI 增长, MFI 增长, 则开多单。当 i_Trend 的绿线低于红线并下降, 随机摆动振荡器主线低于信号线并保持在高和低级别之间下降, RSI 下降, MFI 下降, 则开空单。
初始仓位交易量等于 Lots 变量或按资产比例计算 (当 Lots=0, 使用 MaximumRisk 变量)。
若持仓亏损, 交易量减少。加仓是在最后交易的价格前进了一价格点, 且交易信号与持仓方向相应。
最初加仓是手数乘 2。交易数量乘 2 由 DoubleCount 变量定义, 之后乘 1.5. 执行。
信号交易的总数量由 MaxCount变量定义。
首先, 开仓要有止盈。当交易量增加, 使用 TakeProfit2 变量, 止盈级别按持仓价格计算。
如果 TakeProfit=0 或 TakeProfit2=0 则初始仓位或加仓没有止盈位。在此情况下尾随功能 (TrailingStop 变量) 必须使用。
最后执行的加仓要设置止损 (StopLoss 变量), 如果 StopLoss 变量值等于 0, 止损不会设置。
下图示意 EA 策略测试的工作结果。
参数
- Trade_ON - 开仓允许。
- Lots - 手数; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
- MaximumRisk - 风险 (省缺值 Lots=0)。
- StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
- TakeProfit - 初始仓位止盈点数。
- TakeProfit2 - 加仓止盈点数。
- MaxCount - 单边的最大开仓数量, 如果 -1 则是无限。
- DoubleCount - 交易数量与 Lot 乘以因子 2, 其它与 Lot 乘以因子 1.5.
- Pips - 加仓级别点数。
- Trailing - 尾随级别; 当值为 0, 尾随被禁止。
- Shift - 指标检查哪根柱线: 0 - 形成中的柱线, 1 - 第一根完成的柱线。
- ReverseCondition - 改变买和卖信号。
- OPEN_POS_BASED_ON - 交易信号类型。
- MACD_FastPeriod - MACD 快速 MA 周期。
- MACD_SlowPeriod - MACD 慢速 MA 周期。
- MACD_Price - MACD 适用价格。
- Pivot_DayStartHour - 每天开始小时。
- Pivot_DayStartMinute - 每天开始分钟。
- Pivot_AttachSundToMond - 挂载周日柱线至周一。
- SupRes_iPeriod - 支撑和阻力指标的周期。
- iT_Price - 布林带的适用价格。
- iT_BBPeriod - 布林带周期 (BB)。
- iT_BBShift - 布林带位移 (BB)。
- iT_BBDeviation - 布林带方差 (BB)。
- iT_BBPrice - 布林带适用价格 (BB)。
- iT_BBLine - 布林带使用线。
- iT_BullsBearsPeriod - 多空力量周期。
- RSI_Period - RSI 周期。
- RSI_Price - RSI 适用价格。
- St_KPeriod - 随机摆动周期。
- St_DPeriod - 随机摆动周期。
- St_SPeriod - 随机摆动 S周期。
- St_Method - 随机摆动方法。
- St_Price - 随机摆动适用价格。
- St_UpperLevel - 随机摆动上边界。
- St_LowerLevel - 随机摆动下边界。
- MFI_Period - MFI 周期。
- MFI_Volume - MFI 交易量。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1113
BarsMaxMinSystem
Larry Williams 的三柱线最高价/最低价系统指标SelfLearningExperts
自学习 EA