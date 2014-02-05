该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Alejandro Galindo 和 Tom Maneval, 由 Scriptor 发表, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7598。

它如何工作

该 EA 根据来自不同指标的信号开仓。

所需指标:

这是交易信号的六个变种:

MACD 指标。当指标增长, 允许买, 当下跌, 允许卖。 时区轴线指标。如果价格高于轴线, 允许买, 若低于轴线, 允许卖。 支撑和阻力指标。当上穿阻力位, 开多头仓。如果下传支撑位, 开空单。 i_Trend 和 RSI 指标。当 i_Trend 的绿线高于红线并增长, RSI 增长, 则开多单。当 i_Trend 的绿线低于红线并下降, RSI 下降, 则开空单。 i_Trend, RSI 和 随机摆动 指标。当 i_Trend 的绿线高于红线并增长, 随机摆动振荡器主线高于信号线并保持在高和低级别之间增长, RSI 增长, 则开多单。当 i_Trend 的绿线低于红线并下降, 随机摆动振荡器主线低于信号线并保持在高和低级别之间下降, RSI 下降, 则开空单。 i_Trend, RSI, 随机摆动 MFI 指标。当 i_Trend 的绿线高于红线并增长, 随机摆动振荡器主线高于信号线并保持在高和低级别之间增长, RSI 增长, MFI 增长, 则开多单。当 i_Trend 的绿线低于红线并下降, 随机摆动振荡器主线低于信号线并保持在高和低级别之间下降, RSI 下降, MFI 下降, 则开空单。

初始仓位交易量等于 Lots 变量或按资产比例计算 (当 Lots=0, 使用 MaximumRisk 变量)。

若持仓亏损, 交易量减少。加仓是在最后交易的价格前进了一价格点, 且交易信号与持仓方向相应。

最初加仓是手数乘 2。交易数量乘 2 由 DoubleCount 变量定义, 之后乘 1.5. 执行。

信号交易的总数量由 MaxCount变量定义。

首先, 开仓要有止盈。当交易量增加, 使用 TakeProfit2 变量, 止盈级别按持仓价格计算。

如果 TakeProfit=0 或 TakeProfit2=0 则初始仓位或加仓没有止盈位。在此情况下尾随功能 (TrailingStop 变量) 必须使用。

最后执行的加仓要设置止损 (StopLoss 变量), 如果 StopLoss 变量值等于 0, 止损不会设置。

下图示意 EA 策略测试的工作结果。

参数