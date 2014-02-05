代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Terminator_v2.0 - MetaTrader 5EA

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2336
等级:
(32)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 Alejandro Galindo 和 Tom Maneval, 由 Scriptor 发表, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7598

它如何工作

该 EA 根据来自不同指标的信号开仓。

所需指标:

这是交易信号的六个变种:

  1. MACD 指标。当指标增长, 允许买, 当下跌, 允许卖。
  2. 时区轴线指标。如果价格高于轴线, 允许买, 若低于轴线, 允许卖。
  3. 支撑和阻力指标。当上穿阻力位, 开多头仓。如果下传支撑位, 开空单。
  4. i_Trend 和 RSI 指标。当 i_Trend 的绿线高于红线并增长, RSI 增长, 则开多单。当 i_Trend 的绿线低于红线并下降, RSI 下降, 则开空单。
  5. i_Trend, RSI 和 随机摆动 指标。当 i_Trend 的绿线高于红线并增长, 随机摆动振荡器主线高于信号线并保持在高和低级别之间增长, RSI 增长, 则开多单。当 i_Trend 的绿线低于红线并下降, 随机摆动振荡器主线低于信号线并保持在高和低级别之间下降, RSI 下降, 则开空单。
  6. i_Trend, RSI, 随机摆动 MFI 指标。当 i_Trend 的绿线高于红线并增长, 随机摆动振荡器主线高于信号线并保持在高和低级别之间增长, RSI 增长, MFI 增长, 则开多单。当 i_Trend 的绿线低于红线并下降, 随机摆动振荡器主线低于信号线并保持在高和低级别之间下降, RSI 下降, MFI 下降, 则开空单。

初始仓位交易量等于 Lots 变量或按资产比例计算 (当 Lots=0, 使用 MaximumRisk 变量)。

若持仓亏损, 交易量减少。加仓是在最后交易的价格前进了一价格点, 且交易信号与持仓方向相应。

最初加仓是手数乘 2。交易数量乘 2 由 DoubleCount 变量定义, 之后乘 1.5. 执行。

信号交易的总数量由 MaxCount变量定义。

首先, 开仓要有止盈。当交易量增加, 使用 TakeProfit2 变量, 止盈级别按持仓价格计算。

如果 TakeProfit=0 或 TakeProfit2=0 则初始仓位或加仓没有止盈位。在此情况下尾随功能 (TrailingStop 变量) 必须使用。

最后执行的加仓要设置止损 (StopLoss 变量), 如果 StopLoss 变量值等于 0, 止损不会设置。

下图示意 EA 策略测试的工作结果。

 

参数

  • Trade_ON - 开仓允许。
  • Lots - 手数; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
  • MaximumRisk - 风险 (省缺值 Lots=0)。
  • StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
  • TakeProfit - 初始仓位止盈点数。
  • TakeProfit2 - 加仓止盈点数。
  • MaxCount - 单边的最大开仓数量, 如果 -1 则是无限。
  • DoubleCount - 交易数量与 Lot 乘以因子 2, 其它与 Lot 乘以因子 1.5.
  • Pips - 加仓级别点数。
  • Trailing - 尾随级别; 当值为 0, 尾随被禁止。
  • Shift - 指标检查哪根柱线: 0 - 形成中的柱线, 1 - 第一根完成的柱线。
  • ReverseCondition - 改变买和卖信号。
  • OPEN_POS_BASED_ON - 交易信号类型。
  • MACD_FastPeriod - MACD 快速 MA 周期。
  • MACD_SlowPeriod - MACD 慢速 MA 周期。
  • MACD_Price - MACD 适用价格。
  • Pivot_DayStartHour - 每天开始小时。
  • Pivot_DayStartMinute - 每天开始分钟。
  • Pivot_AttachSundToMond - 挂载周日柱线至周一。
  • SupRes_iPeriod - 支撑和阻力指标的周期。
  • iT_Price - 布林带的适用价格。
  • iT_BBPeriod - 布林带周期 (BB)。
  • iT_BBShift - 布林带位移 (BB)。
  • iT_BBDeviation - 布林带方差 (BB)。
  • iT_BBPrice - 布林带适用价格 (BB)。
  • iT_BBLine - 布林带使用线。
  • iT_BullsBearsPeriod - 多空力量周期。
  • RSI_Period - RSI 周期。
  • RSI_Price - RSI 适用价格。
  • St_KPeriod - 随机摆动周期。
  • St_DPeriod - 随机摆动周期。
  • St_SPeriod - 随机摆动 S周期。
  • St_Method - 随机摆动方法。
  • St_Price - 随机摆动适用价格。
  • St_UpperLevel - 随机摆动上边界。
  • St_LowerLevel - 随机摆动下边界。
  • MFI_Period - MFI 周期。
  • MFI_Volume - MFI 交易量。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1113

BarsMaxMinSystem BarsMaxMinSystem

Larry Williams 的三柱线最高价/最低价系统指标

SelfLearningExperts SelfLearningExperts

自学习 EA

时区轴线 时区轴线

该轴线级别指标, 在指标缓存区中绘制各轴线子级别和卡玛利级别的水平线。

i_Trend i_Trend

基于布林带, 空头力量和多头力量的双线振荡器