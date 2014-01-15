Descripción

La clase CMFIOnRingBuffer está diseñada para calcular el indicador técnico Índice de Flujo de Dinero (Money Flow Index, MFI) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CMFIOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh>

El archivo de la clase CMFIOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , ENUM_APPLIED_PRICE applied_price = PRICE_TYPICAL , ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume = VOLUME_TICK , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[]); );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double open, const double high, const double low, const double close, const long tick_volume, const long volume, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); ENUM_APPLIED_PRICE Price(); ENUM_APPLIED_VOLUME Volume(); int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh> CMFIOnRingBuffer mfi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { mfi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close,tick_volume,volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) MFI_Buffer[i] = mfi[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

El archivo Test_MFI_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador basado en la serie de tiempo de precio. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_MFI_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador MFI se calcula y se dibuja. Después sobre la base de este buffer circular de este indicador se dibuja un indicador IMF mas.