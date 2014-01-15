Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pivot Lines TimeZone - indicador para MetaTrader 5
3582
El indicador se ha reescrito desde MQL4, el autor es Alejandro Galindo, publicador por Scriptor, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/en/code/7343.
Cómo funciona
El indicador dibuja los niveles de Pivote, los subniveles de Pivote y los niveles de Camarilla.
Los niveles se pueden mostrar por buffers de indicador (para el historial completo) y/o sólo los niveles actuales por líneas horizontales.
Dibujado de niveles utilizando los buffers de indicador
Dibujado de niveles utilizando las líneas horizontales
Parámetros
- DayStartHour - Hora de comienzo del día.
- DayStartMinute - Minutos de comienzo del día.
- PivotsBuffers - Dibujar los niveles de Pivote utilizando los buffers de indicador.
- MidpivotsBuffers - Dibujar los subniveles de Pivote utilizando los buffers de indicador.
- CamarillaBuffers - Dibujar los niveles de Camarilla utilizando los buffers de indicador.
- PivotsLines - Dibujar los niveles de Pivote utilizando líneas horizontales.
- MidpivotsLines - Dibujar los subniveles de Pivote utilizando líneas horizontales.
- CamarillaLines - Dibujar los niveles de Camarilla utilizando líneas horizontales.
- ClrPivot - Color de la línea horizontal del Pivote.
- ClrS - Color de las líneas horizontales S1, S2 y S3.
- ClrR - Color de las líneas horizontales R1, R2 y R3.
- ClrM - Color de las líneas horizontales M0, M1, M2, M3, M4 y M5.
- ClrCamarilla - Color de las líneas horizontales de Camarilla.
- ClrTxt - Color de los textos con nombres de líneas horizontales.
- AttachSundToMond - Adjuntar las barras del domingo al lunes.
La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil Adaptable (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando el algoritmo del tampón de anillo.
La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Ratio de Eficiencia (Efficiency Ratio, ER) utilizando el algoritmo del buffer circualr.