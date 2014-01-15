El indicador se ha reescrito desde MQL4, el autor es Alejandro Galindo, publicador por Scriptor, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/en/code/7343.

Cómo funciona

El indicador dibuja los niveles de Pivote, los subniveles de Pivote y los niveles de Camarilla.

Los niveles se pueden mostrar por buffers de indicador (para el historial completo) y/o sólo los niveles actuales por líneas horizontales.



Dibujado de niveles utilizando los buffers de indicador



Dibujado de niveles utilizando las líneas horizontales



Parámetros