i_Trend - indicador para MetaTrader 5
- 1306
El Asesor Experto se ha reescrito de MQL4, el autor es desconocido, publicado por Scriptor, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/en/code/7599.
Cómo funciona
Línea verde - diferencia de precio con una de las líneas de las Bandas de Bollinger®.
Línea roja - suma de los indicadores BearsPower y BullsPower, multiplicado por -1.
El indicador i_Trend (la tercera ventana de abajo) y los indicadores en los que está basado: Bandas de Bollinger, BearsPower y BullsPower
Parámetros
- Price - Tipo de precio utilizado para calcular la diferencia entre el precio y las Bandas de Bollinger.
- BBPeriod - Periodo de las Bandas de Bollinger.
- BBShift - Desplazamiento de las Bandas de Bollinger.
- BBDeviation - Desviación de las Bandas de Bollinger.
- BBPrice - Precio de las Bandas de Bollinger.
- BBLine - Línea utilizada de las Bandas de Bollinger.
- BullsBearsPeriod - Periodo del indicador Bulls Bears Power.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1115
