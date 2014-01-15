CodeBaseSecciones
i_Trend - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
i_trend.mq5
El Asesor Experto se ha reescrito de MQL4, el autor es desconocido, publicado por Scriptor, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/en/code/7599.

Cómo funciona

Línea verde - diferencia de precio con una de las líneas de las Bandas de Bollinger®.

Línea roja - suma de los indicadores BearsPower y BullsPower, multiplicado por -1.

El indicador i_Trend (la tercera ventana de abajo) y los indicadores en los que está basado: Bandas de Bollinger, BearsPower y BullsPower

Parámetros

  • Price - Tipo de precio utilizado para calcular la diferencia entre el precio y las Bandas de Bollinger.
  • BBPeriod - Periodo de las Bandas de Bollinger.
  • BBShift - Desplazamiento de las Bandas de Bollinger.
  • BBDeviation - Desviación de las Bandas de Bollinger.
  • BBPrice - Precio de las Bandas de Bollinger.
  • BBLine - Línea utilizada de las Bandas de Bollinger.
  • BullsBearsPeriod - Periodo del indicador Bulls Bears Power.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1115

