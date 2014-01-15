El Asesor Experto se ha reescrito de MQL4, el autor es desconocido, publicado por Scriptor, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/en/code/7599.

Cómo funciona

Línea verde - diferencia de precio con una de las líneas de las Bandas de Bollinger®.

Línea roja - suma de los indicadores BearsPower y BullsPower, multiplicado por -1.

El indicador i_Trend (la tercera ventana de abajo) y los indicadores en los que está basado: Bandas de Bollinger, BearsPower y BullsPower

Parámetros