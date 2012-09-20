CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Terminator_v2.0 - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5894
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт переписан с MQL4, автор Alejandro Galindo and Tom Maneval, опубликовал Scriptor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7598.

Принцип работы

Эксперт открывает позиции по сигналам различных индикаторов.

Требуемые индикаторы:

Всего шесть вариантов торговых сигналов:

  1. На индикаторе MACD. При направлении вверх разрешается покупка, при направлении вниз - продажа.
  2. На индикаторе Pivot Lines TimeZone. Если цена выше линии Pivot разрешается покупка, если ниже - продажа.
  3. На индикаторе Support_and_Resistance. При пересечении уровня сопротивления вверх выполняется открытие покупки, при пересечении уровня поддержки вниз выполняется открытие продажи.
  4. На индикаторах i_Trend и RSI. Зеленая линия i_Trend выше красной и растет, RSI растет - покупка. Зеленая линия i_Trend ниже красной и падает, RSI падает - продажа.
  5. На индикаторах i_Trend, RSI и стохастик. Зеленая линия i_Trend выше красной и растет, главная стохастика выше сигнальной и растет, находится между верхним и нижним уровнями, RSI растет - покупка. Зеленая линия i_Trend ниже красной и падает, главная стохастика ниже сигнальной и падает, находится между верхним и нижним уровнями, RSI падает - продажа.
  6. На индикаторах i_Trend, RSI, стохастик, MFI. Зеленая линия i_Trend выше красной и растет, главная стохастика выше сигнальной и растет, находится между верхним и нижним уровнями, RSI растет, MFI растет - покупка. Зеленая линия i_Trend ниже красной и падает, главная стохастика ниже сигнальной и падает, находится между верхним и нижним уровнями, RSI падает, MFI падает - продажа.

Объем начальной позиции равен переменной Lots или вычисляется пропорционально свободным средством (переменная MaximumRisk при Lots=0).

При уходе позиции в убыток выполняется доливка. Доливка выполняется через шаг Pip пунктов от цены последней сделки при условии существования торгового сигнала соответствующего направлению позиции.

Сначала доливки выполняются с умножением лота на 2, количество сделок с умножением на 2 определяется переменной DoubleCount, затем выполняется умножение на 1.5.

Общее количество сделок одной последовательности определяется переменной MaxCount.

Сначала позиция открывается с тейкпрофитом TakeProfit. При доливках используется переменная TakeProfit2, уровень тейкпрофита отсчитывается от цены совокупной позиции.

При значении TakeProfit=0 или TakeProfit2=0 начальная позиция или позиция после доливки будет без тейкпрофита. В этом случае следует пользоваться функцией трейлинга (переменная TrailingStop).

Посленяя доливка выполняется с установкой стоплосс (переменная StopLoss), при значении переменной StopLoss равном 0 стоплосс не устанавливается.

На изображении показаны результаты работа эксперта в тестере.

 

Параметры

  • Trade_ON - Разрешается открывать позицию.
  • Lots - Лот, при значении 0 действует MaximumRisk.
  • MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
  • StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
  • TakeProfit - Тейкпрофит начальной позиции в пунктах.
  • TakeProfit2 - Тейкпрофит при доливках в пунктах.
  • MaxCount - Максимальное колличество открытий в одну сторону, -1 - не ограничено.
  • DoubleCount - Количество сделок с коэффициентом умножения лота 2, остальные открываются с коэффициентом умножения 1.5.
  • Pips - Уровень доливки в пунктах.
  • Trailing - Уровень трейлинга, при значении 0 трейлинг выключен.
  • Shift - Бар на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
  • ReverseCondition - Поменять сигналы buy и sell.
  • OPEN_POS_BASED_ON - Тип торговых сигналов.
  • MACD_FastPeriod - Период быстрой МА MACD.
  • MACD_SlowPeriod - Период медленной МА MACD.
  • MACD_Price - Цена MACD.
  • Pivot_DayStartHour - Час времени начала дня.
  • Pivot_DayStartMinute - Минуты времени начала дня.
  • Pivot_AttachSundToMond - Присоединять воскресные бары с понедельнику.
  • SupRes_iPeriod - Период индикатора Support_and_Resistance.
  • iT_Price - Тип цена с которой вычисляется разница цены и полос Боллинджера.
  • iT_BBPeriod - Период BB.
  • iT_BBShift - Смещение BB.
  • iT_BBDeviation - Ширина BB.
  • iT_BBPrice - Цена BB.
  • iT_BBLine - Используемая линия полос Боллинджера.
  • iT_BullsBearsPeriod - Период Bulls Bears Power.
  • RSI_Period - Период RSI.
  • RSI_Price - Цена RSI.
  • St_KPeriod - Период К стохастика.
  • St_DPeriod - Период D стохастика.
  • St_SPeriod - Период S стохастика.
  • St_Method - Метод стохастика.
  • St_Price - Цена стохастика.
  • St_UpperLevel - Верхний уровень стохастика.
  • St_LowerLevel - Нижний уровень стохастика.
  • MFI_Period - Период MFI.
  • MFI_Volume - Объем MFI.
Pivot Lines TimeZone Pivot Lines TimeZone

Индикатор уровней Pivot, промежуточных уровней Pivot и уровней Camarilla с отображением индикаторными буферами и горизонтальными линиями.

MultiJFatlSignal MultiJFatlSignal

Индикатор MultiJFatlSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов JFatl с разных таймфреймов.

Exp_BinaryWave Exp_BinaryWave

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с осциллятора BinaryWave.

Exp_XMACD Exp_XMACD

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с универсальной гистограммы XMACD.