Эксперт переписан с MQL4, автор Alejandro Galindo and Tom Maneval, опубликовал Scriptor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7598.

Принцип работы

Эксперт открывает позиции по сигналам различных индикаторов.

Требуемые индикаторы:

Всего шесть вариантов торговых сигналов:

На индикаторе MACD. При направлении вверх разрешается покупка, при направлении вниз - продажа. На индикаторе Pivot Lines TimeZone. Если цена выше линии Pivot разрешается покупка, если ниже - продажа. На индикаторе Support_and_Resistance. При пересечении уровня сопротивления вверх выполняется открытие покупки, при пересечении уровня поддержки вниз выполняется открытие продажи. На индикаторах i_Trend и RSI. Зеленая линия i_Trend выше красной и растет, RSI растет - покупка. Зеленая линия i_Trend ниже красной и падает, RSI падает - продажа. На индикаторах i_Trend, RSI и стохастик. Зеленая линия i_Trend выше красной и растет, главная стохастика выше сигнальной и растет, находится между верхним и нижним уровнями, RSI растет - покупка. Зеленая линия i_Trend ниже красной и падает, главная стохастика ниже сигнальной и падает, находится между верхним и нижним уровнями, RSI падает - продажа. На индикаторах i_Trend, RSI, стохастик, MFI. Зеленая линия i_Trend выше красной и растет, главная стохастика выше сигнальной и растет, находится между верхним и нижним уровнями, RSI растет, MFI растет - покупка. Зеленая линия i_Trend ниже красной и падает, главная стохастика ниже сигнальной и падает, находится между верхним и нижним уровнями, RSI падает, MFI падает - продажа.

Объем начальной позиции равен переменной Lots или вычисляется пропорционально свободным средством (переменная MaximumRisk при Lots=0).

При уходе позиции в убыток выполняется доливка. Доливка выполняется через шаг Pip пунктов от цены последней сделки при условии существования торгового сигнала соответствующего направлению позиции.

Сначала доливки выполняются с умножением лота на 2, количество сделок с умножением на 2 определяется переменной DoubleCount, затем выполняется умножение на 1.5.

Общее количество сделок одной последовательности определяется переменной MaxCount.

Сначала позиция открывается с тейкпрофитом TakeProfit. При доливках используется переменная TakeProfit2, уровень тейкпрофита отсчитывается от цены совокупной позиции.

При значении TakeProfit=0 или TakeProfit2=0 начальная позиция или позиция после доливки будет без тейкпрофита. В этом случае следует пользоваться функцией трейлинга (переменная TrailingStop).

Посленяя доливка выполняется с установкой стоплосс (переменная StopLoss), при значении переменной StopLoss равном 0 стоплосс не устанавливается.

На изображении показаны результаты работа эксперта в тестере.

Параметры