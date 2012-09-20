Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Terminator_v2.0 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5894
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт переписан с MQL4, автор Alejandro Galindo and Tom Maneval, опубликовал Scriptor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7598.
Принцип работы
Эксперт открывает позиции по сигналам различных индикаторов.
Требуемые индикаторы:
Всего шесть вариантов торговых сигналов:
- На индикаторе MACD. При направлении вверх разрешается покупка, при направлении вниз - продажа.
- На индикаторе Pivot Lines TimeZone. Если цена выше линии Pivot разрешается покупка, если ниже - продажа.
- На индикаторе Support_and_Resistance. При пересечении уровня сопротивления вверх выполняется открытие покупки, при пересечении уровня поддержки вниз выполняется открытие продажи.
- На индикаторах i_Trend и RSI. Зеленая линия i_Trend выше красной и растет, RSI растет - покупка. Зеленая линия i_Trend ниже красной и падает, RSI падает - продажа.
- На индикаторах i_Trend, RSI и стохастик. Зеленая линия i_Trend выше красной и растет, главная стохастика выше сигнальной и растет, находится между верхним и нижним уровнями, RSI растет - покупка. Зеленая линия i_Trend ниже красной и падает, главная стохастика ниже сигнальной и падает, находится между верхним и нижним уровнями, RSI падает - продажа.
- На индикаторах i_Trend, RSI, стохастик, MFI. Зеленая линия i_Trend выше красной и растет, главная стохастика выше сигнальной и растет, находится между верхним и нижним уровнями, RSI растет, MFI растет - покупка. Зеленая линия i_Trend ниже красной и падает, главная стохастика ниже сигнальной и падает, находится между верхним и нижним уровнями, RSI падает, MFI падает - продажа.
Объем начальной позиции равен переменной Lots или вычисляется пропорционально свободным средством (переменная MaximumRisk при Lots=0).
При уходе позиции в убыток выполняется доливка. Доливка выполняется через шаг Pip пунктов от цены последней сделки при условии существования торгового сигнала соответствующего направлению позиции.
Сначала доливки выполняются с умножением лота на 2, количество сделок с умножением на 2 определяется переменной DoubleCount, затем выполняется умножение на 1.5.
Общее количество сделок одной последовательности определяется переменной MaxCount.
Сначала позиция открывается с тейкпрофитом TakeProfit. При доливках используется переменная TakeProfit2, уровень тейкпрофита отсчитывается от цены совокупной позиции.
При значении TakeProfit=0 или TakeProfit2=0 начальная позиция или позиция после доливки будет без тейкпрофита. В этом случае следует пользоваться функцией трейлинга (переменная TrailingStop).
Посленяя доливка выполняется с установкой стоплосс (переменная StopLoss), при значении переменной StopLoss равном 0 стоплосс не устанавливается.
На изображении показаны результаты работа эксперта в тестере.
Параметры
- Trade_ON - Разрешается открывать позицию.
- Lots - Лот, при значении 0 действует MaximumRisk.
- MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
- StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
- TakeProfit - Тейкпрофит начальной позиции в пунктах.
- TakeProfit2 - Тейкпрофит при доливках в пунктах.
- MaxCount - Максимальное колличество открытий в одну сторону, -1 - не ограничено.
- DoubleCount - Количество сделок с коэффициентом умножения лота 2, остальные открываются с коэффициентом умножения 1.5.
- Pips - Уровень доливки в пунктах.
- Trailing - Уровень трейлинга, при значении 0 трейлинг выключен.
- Shift - Бар на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
- ReverseCondition - Поменять сигналы buy и sell.
- OPEN_POS_BASED_ON - Тип торговых сигналов.
- MACD_FastPeriod - Период быстрой МА MACD.
- MACD_SlowPeriod - Период медленной МА MACD.
- MACD_Price - Цена MACD.
- Pivot_DayStartHour - Час времени начала дня.
- Pivot_DayStartMinute - Минуты времени начала дня.
- Pivot_AttachSundToMond - Присоединять воскресные бары с понедельнику.
- SupRes_iPeriod - Период индикатора Support_and_Resistance.
- iT_Price - Тип цена с которой вычисляется разница цены и полос Боллинджера.
- iT_BBPeriod - Период BB.
- iT_BBShift - Смещение BB.
- iT_BBDeviation - Ширина BB.
- iT_BBPrice - Цена BB.
- iT_BBLine - Используемая линия полос Боллинджера.
- iT_BullsBearsPeriod - Период Bulls Bears Power.
- RSI_Period - Период RSI.
- RSI_Price - Цена RSI.
- St_KPeriod - Период К стохастика.
- St_DPeriod - Период D стохастика.
- St_SPeriod - Период S стохастика.
- St_Method - Метод стохастика.
- St_Price - Цена стохастика.
- St_UpperLevel - Верхний уровень стохастика.
- St_LowerLevel - Нижний уровень стохастика.
- MFI_Period - Период MFI.
- MFI_Volume - Объем MFI.
Индикатор уровней Pivot, промежуточных уровней Pivot и уровней Camarilla с отображением индикаторными буферами и горизонтальными линиями.MultiJFatlSignal
Индикатор MultiJFatlSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов JFatl с разных таймфреймов.
Торговая система на основе сигналов, снимаемых с осциллятора BinaryWave.Exp_XMACD
Торговая система на основе сигналов, снимаемых с универсальной гистограммы XMACD.