Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_AdaptiveCyberCycle - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1014
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto Exp_AdaptiveCyberCycle funciona en base al indicador Adaptive Cyber Cycle -Cíberciclo Adaptativo-. La señal se forma cuando la barra se está cerrando mientras el indicador se cruza con su línea de señal. En los parámetros de entrada del Asesor Experto se puede seleccionar la versión del algoritmo del indicador que se desee: Adaptive CG Oscillator -Oscilador CG Adaptativo-, CyberCycle -Cíberciclo-, y Adaptive RVI -RVI Adaptativo-.
Los archivos compilados AdaptiveCyberCycle.ex5, CyberCycle.ex5, AdaptiveRVI.ex5, AdaptiveCGOscillator.ex5 y CyclePeriod.ex5 se ponen en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para EURCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1063
El Asesor Experto analiza cuatro Medias Móviles: apertura, máximo, mínimo, cierre. Se basa en calcular el valor GO y abre posición según ese valor.Lucky
Scalper sencillo.
Asesor Experto basado en la señal de entrada del indicador AroonSignal.Exp_3Parabolic
Sistema de trading basado en tres Parabólicos de tres marcos temporales diferentes.