Asesores Expertos

Exp_AdaptiveCyberCycle - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1014
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
exp_adaptivecybercycle.mq5 (6.93 KB) ver
\MQL5\Indicators\
cybercycle.mq5 (8.5 KB) ver
adaptivecybercycle.mq5 (9.04 KB) ver
adaptivervi.mq5 (9.76 KB) ver
adaptivecgoscillator.mq5 (7.89 KB) ver
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
El Asesor Experto Exp_AdaptiveCyberCycle funciona en base al indicador Adaptive Cyber Cycle -Cíberciclo Adaptativo-. La señal se forma cuando la barra se está cerrando mientras el indicador se cruza con su línea de señal. En los parámetros de entrada del Asesor Experto se puede seleccionar la versión del algoritmo del indicador que se desee: Adaptive CG Oscillator -Oscilador CG Adaptativo-, CyberCycle -Cíberciclo-, y Adaptive RVI -RVI Adaptativo-.

Los archivos compilados AdaptiveCyberCycle.ex5, CyberCycle.ex5, AdaptiveRVI.ex5, AdaptiveCGOscillator.ex5 y CyclePeriod.ex5  se ponen en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para EURCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1063

