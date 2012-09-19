CodeBaseРазделы
Exp_AdaptiveCyberCycle - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2352
(18)
Эксперт Exp_AdaptiveCyberCycle построен на основе индикатора Adaptive Cyber Cycle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение индикатора с его сигнальной линией. Во входных параметрах эксперта имеется также возможность использовать эксперта с аналогичными индикаторами Adaptive CG Oscillator, CyberCycle и Adaptive RVI.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AdaptiveCyberCycle.ex5, CyberCycle.ex5, AdaptiveRVI.ex5, AdaptiveCGOscillator.ex5 и CyclePeriod.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на EURCHF H4: 

Рис. 2. График результатов тестирования

