Эксперт Exp_AdaptiveCyberCycle построен на основе индикатора Adaptive Cyber Cycle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение индикатора с его сигнальной линией. Во входных параметрах эксперта имеется также возможность использовать эксперта с аналогичными индикаторами Adaptive CG Oscillator, CyberCycle и Adaptive RVI.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AdaptiveCyberCycle.ex5, CyberCycle.ex5, AdaptiveRVI.ex5, AdaptiveCGOscillator.ex5 и CyclePeriod.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на EURCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования