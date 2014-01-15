Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_3Parabolic - Asesor Experto para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1014
- 1014
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este sistema de trading se basa en las señales de tres indicadores técnicos iSAR Parabólico. La señal se forma mientras la barra del tercer Parabólico se está cerrando y su señal es aprobada por las señales de tendencia de los otros dos Parabólicos.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
