CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_3Parabolic - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1014
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
exp_3parabolic.mq5 (7.74 KB) ver
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este sistema de trading se basa en las señales de tres indicadores técnicos iSAR Parabólico. La señal se forma mientras la barra del tercer Parabólico se está cerrando y su señal es aprobada por las señales de tendencia de los otros dos Parabólicos.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

 

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1068

Exp_AroonSignal Exp_AroonSignal

Asesor Experto basado en la señal de entrada del indicador AroonSignal.

Exp_AdaptiveCyberCycle Exp_AdaptiveCyberCycle

El Asesor Experto Exp_AdaptiveCyberCycle funciona en base al indicador Adaptive Cyber Cycle -Cíberciclo Adaptativo-. La señal se forma cuando la barra se está cerrando mientras el indicador se cruza con su línea de señal.

Exp_AMkA Exp_AMkA

Asesor Experto basado en el indicador AMkA.

e-TurboFx e-TurboFx

El Asesor Experto intenta "atrapar" retrocesos tras un movimiento fuerte. Se usa el análisis de velas.