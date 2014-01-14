Adaptive CG Oscillator

Autor real:

Witold Wozniak

El Adaptive CG Oscilator es un CG Oscillator que puede adaptarse a ciclos de mercado en constante cambio de un activo financiero real.



Osciladores convencionales requieren ajustes constantes del período suavizado a la condición actual del mercado. En este indicador tal ajuste se ejecuta automáticamente. This is achieved by using the additional CyclePeriod indicator that calculates the indicator smoothing period for the current market condition.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando The Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisi Técnico de Acciones y Commodities" .



Coloque el archivo compilado del indicador CyclePeriod en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.