CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Adaptive CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1220
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Witold Wozniak

El Adaptive CG Oscilator es un CG Oscillator que puede adaptarse a ciclos de mercado en constante cambio de un activo financiero real.

Osciladores convencionales requieren ajustes constantes del período suavizado a la condición actual del mercado. En este indicador tal ajuste se ejecuta automáticamente. This is achieved by using the additional CyclePeriod indicator that calculates the indicator smoothing period for the current market condition.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando The Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisi Técnico de Acciones y Commodities" .

Coloque el archivo compilado del indicador CyclePeriod en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Adaptive CG Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/568

X2MA NRTR X2MA NRTR

Híbrido de la media móvil universal y el indicador NRTR. En este indicador los valores de la media móvil se corrigen con la ayuda del algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

iBeta iBeta

Indicador de covarianza, correlación y coeficiente Beta de dos símbolos.

XXDPO XXDPO

El Detrended Price Oscillator (DPO) -Oscilador de precios sin tendencia- muestra los estados de sobrecompra/sobreventa del mercado, también se puede utilizar para obtener señales de compraventa.

Cycle Period Cycle Period

Este indicador está diseñado para la medición de la periodicidad de cambio de precio de activos financieros. Cycle Period permite crear versiones adaptativas de los osciladores.