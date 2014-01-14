Autor real:

Witold Wozniak

Descripción:

Adaptive Cyber Cycle es un indicador de Cyber Cycl que puede adaptarse a los constantes cambios de ciclos de mercado de un activo financiero real.



Osciladores convencionales requieren ajustes constantes del período suavizado a la condición actual del mercado. En este indicador tal ajuste se ejecuta automáticamente. El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando The Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisi Técnico de Acciones y Commodities" .



Coloque el archivo compilado del indicador CyclePeriod en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.