Adaptive Cyber Cycle - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1347
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

Descripción:

Adaptive Cyber Cycle es un indicador de Cyber Cycl que puede adaptarse a los constantes cambios de ciclos de mercado de un activo financiero real.

Osciladores convencionales requieren ajustes constantes del período suavizado a la condición actual del mercado. En este indicador tal ajuste se ejecuta automáticamente. El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando The Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisi Técnico de Acciones y Commodities" .

Coloque el archivo compilado del indicador CyclePeriod en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Adaptive CyberCycle

CrossIndex CrossIndex

Este indicador permite mostrar la gráfica de otro par de divisas en una ventana adicional.

Daily Range Projections Full Daily Range Projections Full

Pronosticando el siguiente cambio de rango de velas de día para todas las barras de la gráfica actual.

Daily Range Projections Daily Range Projections

Pronosticando el candelabro próximo cambio de rango en un gráfico de día.

BrainTrend1 and BrainTrend2 BrainTrend1 and BrainTrend2

El BrainTrend1 and BrainTrend2 se coloca en una ventana minimizada para quitar elementos excesivos del espacio de trabajo del gráfico. BrainTrend1 (puntos cuadrados superiores) es un indicador de tendencia básica, mientras que BrainTrend2 (puntos inferiores redondos) es un indicador de confirmación.