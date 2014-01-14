Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Adaptive Cyber Cycle - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1347
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Witold Wozniak
Descripción:
Adaptive Cyber Cycle es un indicador de Cyber Cycl que puede adaptarse a los constantes cambios de ciclos de mercado de un activo financiero real.
Osciladores convencionales requieren ajustes constantes del período suavizado a la condición actual del mercado. En este indicador tal ajuste se ejecuta automáticamente. El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando The Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisi Técnico de Acciones y Commodities" .
Coloque el archivo compilado del indicador CyclePeriod en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/567
Este indicador permite mostrar la gráfica de otro par de divisas en una ventana adicional.Daily Range Projections Full
Pronosticando el siguiente cambio de rango de velas de día para todas las barras de la gráfica actual.
Pronosticando el candelabro próximo cambio de rango en un gráfico de día.BrainTrend1 and BrainTrend2
El BrainTrend1 and BrainTrend2 se coloca en una ventana minimizada para quitar elementos excesivos del espacio de trabajo del gráfico. BrainTrend1 (puntos cuadrados superiores) es un indicador de tendencia básica, mientras que BrainTrend2 (puntos inferiores redondos) es un indicador de confirmación.