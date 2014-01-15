CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_AdaptiveCyberCycle - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1086
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_AdaptiveCyberCycle foi construído com base no indicador Adaptive Cyber Cycle. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o cruzamento do indicador e sua linha de sinal. Nos parâmetros de entrada do Expert Advisor é possível utilizar o expert Advisor com os indicadores Adaptive CG Oscillator, CyberCycle e Adaptive RVI.

Coloque os arquivos compilados AdaptiveCyberCycle.ex5, CyberCycle.ex5, AdaptiveRVI.ex5, AdaptiveCGOscillator.ex5 e CyclePeriod.ex5   em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par EURCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1063

Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Estrela da Manhã/Noite + MFI Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Estrela da Manhã/Noite + MFI

Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas "Estrela da Manhã/Noite" e confirmado pelo indicador Market Facilitation Index (MFI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.

GO GO

O Expert Advisor analisa quatro Médias Móveis: abertura, máxima, mínima, fechamento. Basicamente, ele calcula o valor de GO e abre uma posição de acordo com o seu valor.

Exp_AroonSignal Exp_AroonSignal

Expert Advisor baseado nos sinais de entrada do indicador AroonSignal.

Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Estrela da Manhã/Noite + CCI Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Estrela da Manhã/Noite + CCI

Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas "Estrela da Manhã/Noite" e confirmado pelo indicador Commodity Channel Index (CCI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.