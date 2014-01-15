O Expert Advisor Exp_AdaptiveCyberCycle foi construído com base no indicador Adaptive Cyber Cycle. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o cruzamento do indicador e sua linha de sinal. Nos parâmetros de entrada do Expert Advisor é possível utilizar o expert Advisor com os indicadores Adaptive CG Oscillator, CyberCycle e Adaptive RVI.

Coloque os arquivos compilados AdaptiveCyberCycle.ex5, CyberCycle.ex5, AdaptiveRVI.ex5, AdaptiveCGOscillator.ex5 e CyclePeriod.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par EURCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste