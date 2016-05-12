und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Expert Advisor Exp_AdaptiveCyberCycle wurde auf der Basis des adaptiven Cyber-Zyklus-Indikators (Adaptive Cyber Cycle indicator) entwickelt. In dem Moment, wo der Indikator die Signallinie kreuzt, wird ein Signal generiert. In den Eingabeparametern dieses Expert-Advisors gibt es die Möglichkeit, diesen Experten zusammen mit den Indikatoren Adaptive CG Oscillator, CyberCycle und Adaptive RVI zu verwenden.
Platzieren Sie die Dateien AdaptiveCyberCycle.ex5, CyberCycle.ex5, AdaptiveRVI.ex5, AdaptiveCGOscillator.ex5 und CyclePeriod.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle
Testergebnisse für 2011 mit EURCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1063
