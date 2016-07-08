Exp_AdaptiveCyberCycleエキスパートアドバイザーはAdaptive Cyber Cycle基本指標の上に構築されています。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。エキスパートアドバイザーの入力パラメータは、同じ指標 Adaptive CG Oscillator、CyberCycle とAdaptive RVIでエキスパートアドバイザーを使う可能性を提供します。

AdaptiveCyberCycle.ex5、CyberCycle.ex5、AdaptiveRVI.ex5、AdaptiveCGOscillator.ex5とCyclePeriod.ex5 のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のEURCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート