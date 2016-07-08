無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_AdaptiveCyberCycle - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 806
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_AdaptiveCyberCycleエキスパートアドバイザーはAdaptive Cyber Cycle基本指標の上に構築されています。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。エキスパートアドバイザーの入力パラメータは、同じ指標 Adaptive CG Oscillator、CyberCycle とAdaptive RVIでエキスパートアドバイザーを使う可能性を提供します。
AdaptiveCyberCycle.ex5、CyberCycle.ex5、AdaptiveRVI.ex5、AdaptiveCGOscillator.ex5とCyclePeriod.ex5 のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。
図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。
H4での2011のEURCHFの検証結果：
図2。検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1063
Exp_X2MA
Exp_X2MAエキスパートアドバイザーはX2MAユニバーサル移動平均の変化に基づいています。HistVolatility
この指標は、金融資産の古典的なヒ履歴ボラティリティを計算します。
Exp_AMkA
AMkA指標に基づいたエキスパートアドバイザー。AroonSignal
アルーン指標値に基づいたシグナル指標。