CyberCycle - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Autor real:
Witold Wozniak
John Ehlers y Ward Systems Group desarrollaron la aplicación de Análisis Cibernético basado en los indicadores descritos en el libro "Análisis Cibernético de Acciones y Futuros" escrito por John Ehlers y publicado por John Wiley & Sons publishing house.
En el libro se presentan nuevos métodos de trading eficaces. Los métodos se basan en la aplicación de métodos modernos de proceso de señales digitales en análisis de series de tiempo financieras. El autor afirma "que estos métodos demostraron su eficacia en diferentes mercados con resultados superiores que sistemas de trading que cuestan cientos o incluso miles de dólares".
CyberCycle es uno de los indicadores presentados en este libro. Los métodos básicos de trabajar con este indicador comprenden el uso de los cruces de las MA's y sus cambios de dirección de movimiento.
Vea también "Aplicando la Transformación Fisher y Transformación Inversa Fisher al análisis de los mercados en MetaTrader 5".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/539
