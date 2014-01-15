Asesor Experto basado en la señal de entrada del indicador AroonSignal. La señal se forma cuando aparece un nuevo diamante de color mientras la barra se está cerrando, lo que significa que las zonas de sobrecompra/sobreventa se están reorganizando.

El archivo compilado AroonSignal.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas