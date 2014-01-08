代码库部分
到包裹
EA

Exp_AdaptiveCyberCycle - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1628
等级:
(18)
已发布:
已更新:
exp_adaptivecybercycle.mq5 (6.93 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
cybercycle.mq5 (8.5 KB) 预览
adaptivecybercycle.mq5 (9.04 KB) 预览
adaptivervi.mq5 (9.76 KB) 预览
adaptivecgoscillator.mq5 (7.89 KB) 预览
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本自动交易程序 Exp_AdaptiveCyberCycle 建立在 自适应网络周期 指标基础上。当指标与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。EA 输入参数可用同样的指标 自适应 CG 振荡器, 网络周期 自适应 RVI

放置 AdaptiveCyberCycle.ex5, CyberCycle.ex5, AdaptiveRVI.ex5, AdaptiveCGOscillator.ex5 和 CyclePeriod.ex5   编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 EURCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1063

