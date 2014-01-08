请观看如何免费下载自动交易
Exp_AdaptiveCyberCycle - MetaTrader 5EA
本自动交易程序 Exp_AdaptiveCyberCycle 建立在 自适应网络周期 指标基础上。当指标与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。EA 输入参数可用同样的指标 自适应 CG 振荡器, 网络周期 和 自适应 RVI。
放置 AdaptiveCyberCycle.ex5, CyberCycle.ex5, AdaptiveRVI.ex5, AdaptiveCGOscillator.ex5 和 CyclePeriod.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 EURCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1063
