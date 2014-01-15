Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Lucky - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es Serg_ASV, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/ru/code/7464.
Cómo funciona
Si el precio se mueve en 'Shift' puntos o más de un tick, se abre posición en la dirección opuesta al movimiento del precio. Tan pronto como la posición sea rentable (en un valor mínimo), se cierra.
Principio de funcionamiento: se supone un valor Shift de 3, y un spread de 2.
Parámetros
- Lots - Volumen de la posición.
- Shift - Cambio de precio para abrir posición.
- Limit - Valor de pérdida en puntos para cerrar una posición.
NotaEl Asesor Experto chequeado en el Probador de Estrategias es probable que sea poco fiable. Debe ser testado en una cuenta de demostración.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1107
