El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es Serg_ASV, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/ru/code/7464.

Cómo funciona

Si el precio se mueve en 'Shift' puntos o más de un tick, se abre posición en la dirección opuesta al movimiento del precio. Tan pronto como la posición sea rentable (en un valor mínimo), se cierra.





Principio de funcionamiento: se supone un valor Shift de 3, y un spread de 2.

Parámetros

Lots - Volumen de la posición.

Shift - Cambio de precio para abrir posición.

Limit - Valor de pérdida en puntos para cerrar una posición.



Nota

El Asesor Experto chequeado en el Probador de Estrategias es probable que sea poco fiable. Debe ser testado en una cuenta de demostración.