Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
GO - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1319
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es ExpertTrader, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/ru/code/8894.
Cómo funciona
GO se calcula usando la siguiente fórmula:
GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;
Siendo C, O, H, L - el valor de la Media Móvil de los precios de Close (cierre), Open (apertura), High (máximo) y Low (mínimo). V - señal de volumen de la barra.
Si el valor GO es mayor que 0, se abre una compra, si es menor - se cierra la compra y se abre una venta.
La imagen muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.
Parámetros
- Lots - lotes; cuando es 0, se usa el parámetro MaxrR.
- MaximumRisk - Riesgo (valor por defecto de Lots=0).
- Shift - Barra en la que los indicadores son chequeados: 0 - barra en formación, 1 - primera barra formada.
- MAPeriod - Periodo de la media móvil (MA).
- MAShift - Desplazamiento de la MA.
- MAMethod - Método de la MA.
- VolVolume - Volumen aplicado (por defecto VOLUME_TICK).
- OpenLevel - Si el valor GO sobrepasa ese nivel se abre en largo, si es menor que OpenLevel se abre en corto.
- CloseLevelDif - Diferencia entre los niveles de apertura y cierre, debe ser un valor positivo. (El nivel de cierre debe ser menor o igual que el nivel de apertura).
- ShowGO - Muestra el valor GO en los comentarios del gráfico.
NotaSi OpenLevel tiene valor 0, el valor de volumen de la barra no influye por lo que los parámetros OpenLevel y CloseLevelDif están incluidos. Esos parámetros no están en el código fuente. Los parámetros externos se han incluido para la Media Móvil.
...
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1106
Scalper sencillo.i_Trend
Oscilador con dos líneas basado en las Bandas de Bollinger, BearsPower y BullsPower.
El Asesor Experto Exp_AdaptiveCyberCycle funciona en base al indicador Adaptive Cyber Cycle -Cíberciclo Adaptativo-. La señal se forma cuando la barra se está cerrando mientras el indicador se cruza con su línea de señal.Exp_AroonSignal
Asesor Experto basado en la señal de entrada del indicador AroonSignal.