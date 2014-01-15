El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es ExpertTrader, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/ru/code/8894.

Cómo funciona

GO se calcula usando la siguiente fórmula:

GO=((C-O)+(H-O)+(L-O)+(C-L)+(C-H))*V;

Siendo C, O, H, L - el valor de la Media Móvil de los precios de Close (cierre), Open (apertura), High (máximo) y Low (mínimo). V - señal de volumen de la barra.

Si el valor GO es mayor que 0, se abre una compra, si es menor - se cierra la compra y se abre una venta.

La imagen muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

Parámetros

Lots - lotes; cuando es 0, se usa el parámetro MaxrR.

MaximumRisk - Riesgo (valor por defecto de Lots=0).

Shift - Barra en la que los indicadores son chequeados: 0 - barra en formación, 1 - primera barra formada.

MAPeriod - Periodo de la media móvil (MA).

MAShift - Desplazamiento de la MA.

MAMethod - Método de la MA.

VolVolume - Volumen aplicado (por defecto VOLUME_TICK).

OpenLevel - Si el valor GO sobrepasa ese nivel se abre en largo, si es menor que OpenLevel se abre en corto.

CloseLevelDif - Diferencia entre los niveles de apertura y cierre, debe ser un valor positivo. (El nivel de cierre debe ser menor o igual que el nivel de apertura).

ShowGO - Muestra el valor GO en los comentarios del gráfico.

Nota

Si OpenLevel tiene valor 0, el valor de volumen de la barra no influye por lo que los parámetros OpenLevel y CloseLevelDif están incluidos. Esos parámetros no están en el código fuente. Los parámetros externos se han incluido para la Media Móvil.

