Interfaces gráficas X: Algoritmo del traslado de palabras en el campo de edición multilínea (build 12)

Índice

Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de cada artículo de la serie se muestra la lista completa de los capítulos con los enlaces. Además, se puede descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

En este artículo sigamos desarrollando el control «Campo de edición multilínea». Para conocer lo que ha sido hecho antes, consulte el artículo Interfaces gráficas X: Control «Campo de edición del texto multilínea» (build 8). Esta vez, nuestra tarea consiste en configurar el traslado automático de palabras a la siguiente línea si no encajan en el campo de edición, o el traslado inverso a la línea anterior si aparece esta posibilidad.

Modo «Ajuste de línea» en el campo de edición multilínea

En todos los editores de texto o aplicaciones con la información textual funciona el traslado de palabras si el ancho del área que contiene el texto se sobrellena. Eso libra de una fatigosa necesidad de usar constantemente la barra de desplazamiento horizontal.



Por defecto, el modo «Ajuste de línea» será deshabilitado. Para activar este modo, es necesario utilizar el método CTextBox::WordWrapMode(). Es el único método público en la implementación del ajuste de línea con traslado por palabras. Todos los demás métodos serán privados, a continuación consideraremos más detalladamente su organización.



class CTextBox : public CElement { private : bool m_word_wrap_mode; public : void WordWrapMode( const bool mode) { m_word_wrap_mode=mode; } }; CTextBox::CTextBox( void ) : m_word_wrap_mode( false )

Para una configuración correcta del traslado de palabras e inserción del texto en una u otra línea, es necesario que cada línea tenga el indicio del salto de línea.

Vamos a ver un simple ejemplo con una sola línea. Abrimos un editor de texto cualquiera, en el que se puede habilitar/deshabilitar el modo del traslado de palabras, por ejemplo, Bloc de notas. Insertamos una línea en el documento:

Google is an American multinational technology company specializing in Internet-related services and products.

Si el modo del traslado está deshabilitado, dependiendo del ancho del campo de edición, la línea puede no encajar. Entonces, para leerla, tendremos que usar la barra de desplazamiento horizontal:

Fig. 1. Modo «Ajuste de línea» está deshabilitado.





Ahora activaremos el modo del traslado de palabras. La línea deberá encajarse en el campo de edición del editor del texto:





Fig. 2. Modo «Ajuste de línea» está habilitado.





Observamos que la línea original se ha dividido en tres sublíneas que se han colocado consecutivamente una tras otra. Aquí solamente la tercera sublínea tiene el indicio del salto de línea, y si leemos la primera línea en este archivo a través del programa, obtendremos el texto entero hasta el salto de línea.

Podemos comprobar eso a través de un simple script:

void OnStart ( void ) { int file=:: FileOpen ( "Тема 'Перенос по словам'.txt" , FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (file!= INVALID_HANDLE ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > " ,:: FileReadString (file)); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > error: " ,:: GetLastError ()); }

Aquí tenemos el resultado de la lectura de la primera (y la única en esta caso) línea y su visualización en el registro:

OnStart > Google is an American multinational technology company specializing in Internet-related services and products.

Con el fin de organizar la semejante lectura de la información desde el campo de edición multilínea, en la clase CTextBox en la estructura StringOptions (nombre viejo KeySymbolOptions) se añade otra propiedad bool que va a guardar el indicio del salto de línea.

struct StringOptions { string m_symbol[]; int m_width[]; bool m_end_of_line; }; StringOptions m_lines[];

Para implementar el traspaso de palabras, necesitaremos unos métodos principales y auxiliares. Sus tareas son las siguientes.



Métodos principales:

Ajuste de línea

Devolución de los índices del primer carácter y espacio visibles a la derecha

Devolución del número de caracteres traspasados

Traspaso del texto a la siguiente línea

Traspaso del texto desde la siguiente línea a la actual

Métodos auxiliares:

Devolución del número de palabras en la línea especificada

Devolución del índice del carácter «espacio» por su número

Desplazamiento de líneas

Desplazamiento de caracteres en la línea especificada

Copiado de caracteres al array pasado para el traslado a otra línea

Inserción de caracteres desde el array pasado en la línea especificada

Vamos a ver con detalles cómo están organizados los métodos auxiliares.

Descripción del algoritmo y métodos adicionales

En el algoritmo del traspaso de palabras hay un momento cuando es necesario iniciar el ciclo donde se va a buscar el índice del espacio por su número. Para organizar este ciclo, necesitamos un método para determinar el número de palabras en la línea. Abajo se muestra el código del método CTextBox::WordsTotal() que ejecuta esta tarea.

Es bastante fácil calcular las palabras. Hay que recorrer en el ciclo el array de caracteres de la línea especificada, siguiendo la aparición del patrón, cuando el carácter actual no es un espacio (' '), y el anterior lo es. Eso va a significar el comienzo de una palabra nueva. El contador también se aumenta si hemos llegado al final de la línea para no perder la última palabra.

class CTextBox : public CElement { private : uint WordsTotal( const uint line_index); }; uint CTextBox::WordsTotal( const uint line_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_symbol); uint words_counter= 0 ; for ( uint s= 1 ; s<symbols_total; s++) { if (s+ 1 ==symbols_total || ( m_lines[l].m_symbol[s]!=SPACE && m_lines[l].m_symbol[s- 1 ]==SPACE )) words_counter++; } return (words_counter); }

Para determinar el índice del carácter «espacio» por su número, va a usarse el método CTextBox::SymbolIndexBySpaceNumber(). Después de obtener este valor, se puede calcular el ancho de una o varias palabras desde el comienzo de la sublínea, usando el método CTextBox::LineWidth().

Para demostrarlo, veamos el ejemplo con el texto en una línea. Los caracteres (azul), sublíneas (verde) y espacios (rojo) están indexados. Se puede observar que, por ejemplo, el primer espacio (0) en la primera línea (0) tiene el índice 6.

Fig. 3. Indices de los caracteres (azul), sublíneas (verde) y espacios (rojo).





Abajo se muestra el código del método CTextBox::SymbolIndexBySpaceNumber(). Aquí, todo es muy fácil: hay que recorrer en el ciclo todos los caracteres de la línea especificada, aumentando el contador cada vez que se encuentre el carácter del espacio. Si durante alguna iteración, resulta que el contador tiene el valor igual al índice del espacio especificado en el valor pasado del segundo argumento, el valor del índice del carácter se guarda y el ciclo se detiene. Precisamente, este valor es devuelto por el métoodo.

class CTextBox : public CElement { private : uint SymbolIndexBySpaceNumber( const uint line_index, const uint space_index); }; uint CTextBox::SymbolIndexBySpaceNumber( const uint line_index, const uint space_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_symbol); uint symbol_index = 0 ; uint space_counter = 0 ; for ( uint s= 1 ; s<symbols_total; s++) { if (m_lines[l].m_symbol[s]!=SPACE && m_lines[l].m_symbol[s- 1 ]==SPACE) { if (space_counter==space_index) { symbol_index=s; break ; } space_counter++; } } return ((symbol_index< 1 )? symbols_total : symbol_index); }

Veamos los detalles del algoritmo del traspaso de palabras en la parte que se refiere al desplazamiento de elementos de los arrays de las líneas y caracteres. Ilustraremos paso a paso cómo se ve eso en diferentes situeciones. Supongamos que tenemos la línea siguiente:



The quick brown fox jumped over the lazy dog.

Esta línea no cabe por su ancho en el campo de texto cuya área está marcada con el rectángulo rojo en la imagen 4. Vemos que es necesario traspasar la parte «sobrante» — 'over the lazy dog.'— a la siguiente línea.

Fig. 4. Situación con el sobrellenado de la línea del campo de texto.

Puesto que el array dinámico de las líneas en este momento se compone de un solo elemento, primero hay que aumentarlo a un elemento más. En la línea nueva, es necesario establecer el array de caracteres según el número de caracteres del texto a traspasar, y después de eso traspasar la parte de la línea que no cabe. Resultado final:

Fig. 5. Una parte de la línea ha sido traspasada a la siguiente línea nueva.

Ahora veremos cómo va a trabajar el algoritmo si el ancho del campo de edición se reduce aproximadamente a un 30%. Aquí primero también se determina qué parte de la primera línea (índice 0) excede los límites del campo de texto. En este caso, no se ha encajado la sublínea 'fox jumped'. Luego, el array dinámico de las líneas se aumenta a un elemento. Luego, todas las sublíneas que se encuentran por debajo se desplazan hacia abajo a una línea, dejando así el espacio libre para el texto a traspasar. Después de eso, la sublínea 'fox jumped' se desplaza al sitio libre, tal como ha sido descrito en el párrafo anterior. Eeste paso se muestra en la imagen de abajo.

Fig. 6. Traspaso del texto a la segunda línea (índice 1).





En la siguiente iteración del ciclo, el algoritmo pasa a la siguiente línea (índice 1). Aquí, hay que volver a comprobar si una parte de esta línea excede los límites del campo de texto. Si la comprobación mostrará que no excede, es necesario comprobar si hay espacio suficiente en esta línea a la derecha para colocar ahí una parte de la siguiente línea con el índice 2. Así comprobamos el cumplimiento de las condiciones del traspaso inverso del texto desde el comienzo de la siguiente línea (índice 2) al final de la actual (índice 1).

Aparte de esta condición, es necesario comprobar si dispone la línea actual del indicio del salto de línea. Si lo tiene, entonces el traspaso inverso no se realiza. En nuestro caso, no hay indicio del salto de línea, y hay sitio suficiente para traspasar una palabra 'over'. En caso del traspaso inverso, el tamaño de los arrays de caracteres se modifica según el número de los caracteres añadidos y extraídos en la línea actual y la siguiente, respectivamente. Durante el traspaso inverso, antes del cambio del tamaño del array de caracteres, los caracteres restantes se desplazan al comienzo de la línea. Este paso se muestra en la imagen de abajo.

Fig. 7. Traspaso inverso del texto a la segunda línea (índice 1) desde la tercera línea (índice 2).





Como podemos ver, durante la reducción del campo de edición, va a realizarse el traspaso directo e inverso del texto. Si el campo va a extenderse, el traspaso inverso a los sitios liberados será suficiente. En caso del traspaso del texto a la siguiente línea, el array dinámico de líneas va a aumentarse cada vez a un elemento, y en caso del traspaso inverso del texto restante entero de la siguiente línea, el array de líneas va a reducirse cada vez a un elemento. Pero antes de eso, si hay mas líneas, ellas debes ser desplazadas a una línea hacia arriba, para excluir la formación de una línea vacía al traspasar inversamente el resto del texto.

En el proceso del recorrido del ciclo, nosotros no veremos todos estos pasos relacionados con el traslado de las líneas, traspaso directo e inverso de las palabras: el lienzo para dibujar el campo de edición se actualizará sólo una vez, después de que todas las operaciones con los arrays se hayan ejecutado. Abajo se muestra una imagen aproximada que verá el usuario durante el trabajo con la interfaz gráfica:

Fig. 8. Demostración de trabajo del algoritmo de traspaso de palabras en el ejemplo del editor de texto.





Y eso no es todo. Si en una línea ha quedado sólo una palabra (secuencia de caracteres continua), en este caso el traspaso se realiza carácter por carácter. Esta situación se muestra a continuación:





Fig. 9. Demostración del traspaso carácter por carácter en caso cuando la palabra no cabe.

Ahora hablaremos de los métodos para trasladar las líneas y los caracteres. Para el desplazamiento de las líneas se va a usar el método CTextBox::MoveLines(). Este método recibe el índice de las líneas, desde el que y hasta el que es necesario desplazar las líneas a una posición. El tercer parámetro es la dirección del desplazamiento. Por defecto, está establecido en el desplazamiento de las líneas hacia abajo.

Hasta ahora, estábamos utilizando el algoritmo del desplazamiento de las líneas sólo una vez, gestionando el campo de edición a través de las teclas 'Enter' y 'Backspace'. Ahora, el mismo código se utiliza en varios métodos de la clase CTextBox, por eso sería conveniente implementar un método separado para su uso repetido.

Código del método CTextBox::MoveLines():

class CTextBox : public CElement { private : void MoveLines( const uint from_index, const uint to_index, const bool to_down= true ); }; void CTextBox::MoveLines( const uint from_index , const uint to_index , const bool to_down= true ) { if (to_down) { for ( uint i= from_index ; i> to_index ; i--) { uint prev_index=i- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,prev_index); if (prev_index==to_index) { if (to_index< 1 ) break ; } } } else { for ( uint i= from_index ; i< to_index ; i++) { uint next_index=i+ 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,next_index); } } }

Para desplazar los caracteres, en la línea ha sido implementado el método CTextBox::MoveSymbols(). Se invoca no sólo en los métodos nuevos referentes al modo del traspaso de palabras, sino también durante la inserción/eliminación de caracteres a través del teclado en los métodos CTextBox::AddSymbol() y CTextBox::DeleteSymbol(), considerados anteriormente. Aquí se especifican los siguientes parámetros de entrada: (1) índice de la línea donde van a desplazarse los caracteres; (2) índices del carácter desde el que y hasta el que va a realizarse el desplazamiento; (3) dirección del desplazamiento (por defecto, se establece el desplazamiento a la izquierda).

class CTextBox : public CElement { private : void MoveSymbols( const uint line_index, const uint from_pos, const uint to_pos, const bool to_left= true ); }; void CTextBox::MoveSymbols( const uint line_index, const uint from_pos, const uint to_pos, const bool to_left= true ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint offset=from_pos-to_pos; if (to_left) { for ( uint s=to_pos; s<symbols_total-offset; s++) { uint i=s+offset; m_lines[line_index].m_symbol[s] =m_lines[line_index].m_symbol[i]; m_lines[line_index].m_width[s] =m_lines[line_index].m_width[i]; } } else { for ( uint s=symbols_total- 1 ; s>to_pos; s--) { uint i=s- 1 ; m_lines[line_index].m_symbol[s] =m_lines[line_index].m_symbol[i]; m_lines[line_index].m_width[s] =m_lines[line_index].m_width[i]; } } }

Aquí también va a utilizarse más de una vez el código de los métodos auxiliares para copiar e insertar los caracteres: CTextBox::CopyWrapSymbols() y CTextBox::PasteWrapSymbols(). Durante el copiado, al método CTextBox::CopyWrapSymbols() se le pasa un array dinámico vacío y se indica en qué línea y a partir de qué carácter es necesario copiar el número especificado de caracteres. Para insertar los caracteres, al método CTextBox::PasteWrapSymbols() es necesario pasarle el array con los caracteres copiados antes, indicando el índice de la línea y del carácter a donde va a realizarse la inserción.

class CTextBox : public CElement { private : void CopyWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, const uint symbols_total, string &array[]); void PasteWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, string &array[]); }; void CTextBox::CopyWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, const uint symbols_total, string &array[]) { :: ArrayResize (array,symbols_total); for ( uint i= 0 ; i<symbols_total; i++) array[i]=m_lines[line_index].m_symbol[start_pos+i]; } void CTextBox::PasteWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, string &array[]) { uint array_size=:: ArraySize (array); for ( uint i= 0 ; i<array_size; i++) { uint s=start_pos+i; m_lines[line_index].m_symbol[s] =array[i]; m_lines[line_index].m_width[s] =m_canvas.TextWidth(array[i]); } }

A continuación, analizaremos los métodos principales del algoritmo del traslado de palabras.

Descripción de métodos principales

Cuando el algoritmo empieza su trabajo, en el ciclo se comprueba si hay sobrellenado de cada línea. Para esta comprobación ha sido implementado el método CTextBox::CheckForOverflow(). Este método devuelve tres valores, dos de los cuales se guardan en las variables pasadas a este método como parámetros por referencias.

Al principio del método, hay que obtener el ancho de la línea actual, el índice de la cual se pasa al método como el primer parámetro. El ancho de la línea se comprueba tomando en cuenta el margen desde el lado izquierdo del campo de edición y el ancho de la barra de desplazamiento vertical. Si el ancho de la línea cabe en el campo de edición, el método devuelve false, lo que significa «no hay sobrellenados». Si la línea no se encaja, luego es necesario determinar los índices del primer carácter y espacio visibles en la parte derecha del campo de edición. Para eso nos movemos en el ciclo desde el final de la línea por todos los caracteres y comprobamos si cabe la linea desde el principio hasta este carácter según el ancho del campo de texto. Si la línea se encaja, el índice de este carácter se guarda. Aparte de eso, en cada iteración se verifica si el carácter actual es un espacio, y si es el caso, se guarda su índice y la búsqueda se termina.

Después de todas esas comprobaciones y la búsqueda, el método devuelve la verdad si por lo menos uno de los índices buscados ha sido encontrado. Eso quiere decir que la línea no cabe. Luego, los índices del carácter y del espacio van a usarse así: si el índice del carácter ha sido detectado y el índice del espacio no, entonces en la línea no hay espacios y es necesario traspasar una parte de caracteres de esta línea. Si el espacio ha sido detectado, hay que traspasar la parte de la línea a partir del índice de este espacio.

class CTextBox : public CElement { private : bool CheckForOverflow( const uint line_index, int &symbol_index, int &space_index); }; bool CTextBox::CheckForOverflow( const uint line_index, int &symbol_index, int &space_index) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint x_offset_plus=m_text_x_offset+m_scrollv.ScrollWidth(); uint full_line_width=LineWidth(symbols_total,line_index)+x_offset_plus; if (full_line_width<( uint )m_area_visible_x_size) return ( false ); for ( uint s=symbols_total- 1 ; s> 0 ; s--) { uint line_width =LineWidth(s,line_index)+x_offset_plus; string symbol =m_lines[line_index].m_symbol[s]; if (symbol_index== WRONG_VALUE ) { if (line_width<( uint )m_area_visible_x_size) symbol_index=( int )s; continue ; } if (symbol==SPACE) { space_index=( int )s; break ; } } bool is_overflow=(symbol_index!= WRONG_VALUE || space_index!= WRONG_VALUE ); return (is_overflow); }

Si la línea se encaja y el método CTextBox::CheckForOverflow() devuelve false, hay que comprobar si es posible realizar el traspaso inverso. El método CTextBox::WrapSymbolsTotal() se utiliza para determinar el número de caracteres para el traspaso.

Este método devuelve en la variable por referencia el numero de caracteres a traspasar, así como el indicio de que si se trata del texto completo que falta o sólo una parte de él. Al principio del método se calculan los valores para las variables locales, por ejemplo los parámetros siguientes:

Número de caracteres de la línea actual

Ancho completo de la línea

Ancho del espacio libre

Número de palabras en la línea siguiente

Número de caracteres en la línea siguiente

Después de eso, en el ciclo se determina cuántas palabras se puede traspasar desde la siguiente línea a la línea actual. En cada iteración, obtenemos el ancho de la sublínea hasta el espacio especificado, comprobamos si ella cabe en el espacio libre en la línea actual.

Si se encaja, recordamos el índice del carácter y comprobamos si se puede meter aquí una palabra más. Si la comprobación ha demostrado que el texto se ha terminado, lo anotamos en una variable local destinada especialmente para eso y detenemos el ciclo.

Si la sublínea no cabe, aquí también hay que comprobar si es el último carácter en la línea, colocar la marca de que es una línea continua sin espacios y detener el ciclo.

Luego, si en la siguiente línea hay espacios o no hay sitio libre, el método devuelve el resultado enseguida. Si la comprobación ha sido superada, determinamos si se puede traspasar una parte de la palabra desde la siguiente línea a la línea actual. El traspaso inverso de una parte de la palabra se realiza sólo si esta línea no cabe en el espacio libre de la línea actual, y además los últimos caracteres de la línea actual y la siguiente no son espacios. Si estas comprobaciones han sido superadas, en el siguiente ciclo se determinará cuántos caracteres hay que traspasar.

class CTextBox : public CElement { private : bool WrapSymbolsTotal( const uint line_index, uint &wrap_symbols_total); }; bool CTextBox::WrapSymbolsTotal( const uint line_index, uint &wrap_symbols_total) { bool is_all_text= false ,is_solid_row= false ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint x_offset_plus=m_text_x_offset+m_scrollv.ScrollWidth(); uint full_line_width=LineWidth(symbols_total,line_index)+x_offset_plus; uint free_space=m_area_visible_x_size-full_line_width; uint next_line_index =line_index+ 1 ; uint words_total =WordsTotal(next_line_index); uint next_line_symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_line_index].m_symbol); for ( uint w= 0 ; w<words_total; w++) { uint ss_index =SymbolIndexBySpaceNumber(next_line_index,w); uint substring_width =LineWidth(ss_index,next_line_index); if (substring_width<free_space) { wrap_symbols_total=ss_index; if (next_line_symbols_total==wrap_symbols_total) { is_all_text= true ; break ; } } else { if (ss_index==next_line_symbols_total) is_solid_row= true ; break ; } } if (!is_solid_row || free_space< 1 ) return (is_all_text); full_line_width=LineWidth(next_line_symbols_total,next_line_index)+x_offset_plus; if (full_line_width>free_space && m_lines[line_index].m_symbol[symbols_total- 1 ]!=SPACE && m_lines[next_line_index].m_symbol[next_line_symbols_total- 1 ]!=SPACE) { for ( uint s=next_line_symbols_total- 1 ; s>= 0 ; s--) { uint substring_width=LineWidth(s,next_line_index); if (substring_width>=free_space) continue ; wrap_symbols_total=s; break ; } } return (is_all_text); } Si la línea no encaja, el texto desde la línea actual a la nueva va a traspasarse a través del método CTextBox::WrapTextToNewLine(). Este método va a utilizarse en dos modos: (1) traspaso automático y (2) traspaso forzoso, cuando por ejemplo se pulsa la tecla 'Enter'. Por defecto, como el tercer parámetro se establece el modo del traspaso automático. Los dos primeros parámetros del método son el (1) índice de la línea desde la que va a realizarse el traspaso del texto y el (2) índice del carácter a partir del que es necesario realizar el traspaso del texto a la siguiente (nueva) línea. Al principio del método, se determina el número de caracteres a traspasar. Luego, (1) al array local dinámico se copia la cantidad necesaria de caracteres de la línea actual, (2) se establecen los tamaños para los arrays de la línea actual y la siguiente, y (3) los caracteres copiados se añaden al array de caracteres de la siguiente línea. Después de eso hay que determinar la nueva posición del cursor del texto si durante la entrada del texto a través del teclado él se encontraba entre los caracteres traspasados. La última operación en este método es la comprobación y determinación correcta de los indicios del salto de línea actual y la siguiente, puesto que en diferentes situaciones debe obtenerse el resultado único. 1. Si el método CTextBox::WrapTextToNewLine() ha sido invocado tras la pulsación de la tecla 'Enter', entonces si la línea actual tiene el indicio del salto de línea, en la siguiente línea también se hace el indicio del salto de línea. Si la línea actual no tiene el indicio del salto de línea, entonces hay que colocarlo, y de la línea siguiente quitarlo. 2. Cuando el método se invoca en modo automático, entonces si la línea contiene el indicio del salto de línea, es necesario quitarlo, y colocarlo en la siguiente línea. Si la línea actual no contiene el indicio del salto de línea, entonces la ausencia del indicio debe establecerse para ambas líneas. Código del método:

class CTextBox : public CElement { private : void WrapTextToNewLine( const uint curr_line_index, const uint symbol_index, const bool by_pressed_enter= false ); }; void CTextBox::WrapTextToNewLine( const uint line_index, const uint symbol_index, const bool by_pressed_enter= false ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint last_symbol_index=symbols_total- 1 ; uint check_symbol_index=(symbol_index>last_symbol_index && symbol_index!=symbols_total)? last_symbol_index : symbol_index; uint next_line_index=line_index+ 1 ; uint new_line_size=symbols_total-check_symbol_index; string array[]; CopyWrapSymbols(line_index,check_symbol_index,new_line_size,array); ArraysResize(line_index,symbols_total-new_line_size); ArraysResize(next_line_index,new_line_size); PasteWrapSymbols(next_line_index, 0 ,array); int x_pos= int (new_line_size-(symbols_total-m_text_cursor_x_pos)); m_text_cursor_x_pos =(x_pos< 0 )? ( int )m_text_cursor_x_pos : x_pos; m_text_cursor_y_pos =(x_pos< 0 )? ( int )line_index : ( int )next_line_index; if (by_pressed_enter) { if (m_lines[line_index].m_end_of_line) { m_lines[line_index].m_end_of_line = true ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = true ; } else { m_lines[line_index].m_end_of_line = true ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = false ; } } else { if (m_lines[line_index].m_end_of_line) { m_lines[line_index].m_end_of_line = false ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = true ; } else { m_lines[line_index].m_end_of_line = false ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = false ; } } } El método CTextBox::WrapTextToPrevLine() está destinado para el traspaso inverso del texto. Se le pasa el índice de la siguiente línea y el número de caracteres que serán traspasados a la siguiente línea. Como el tercer parámetro se indica si se traspasa el texto restante por completo o sólo una parte. Por defecto, se establece que se traspasa una parte del texto (false). Al principio del método, al array dinámico local se copia la cantidad especificada de caracteres desde la siguiente línea. Luego, hay que aumentar el array de caracteres de la línea actual al número de caracteres que se añaden. Después de eso, (1) los caracteres copiados antes se añaden a los nuevos elementos del array de caracteres de la línea actual; (2) los caracteres restantes de la siguiente línea se traspasan al principio del array; (3) el array de caracteres de la siguiente línea se reduce por el número de caracteres extraídos. Luego, hay que corregir la posición del cursor del texto. Si se encontraba en la misma parte de la palabra que ha sido traspasada a la siguiente línea, entonces hay que traspasarlo junto con ella.

Al final del método, en el caso cuando se traspasa el texto restante por completo, hay que (1) añadir el indicio del salto de línea a la línea actual, (2) desplazar todas las líneas inferiores a una posición hacia arriba y (3) reducir el array de líneas a un elemento. class CTextBox : public CElement { private : void WrapTextToPrevLine( const uint next_line_index, const uint wrap_symbols_total, const bool is_all_text= false ); }; void CTextBox::WrapTextToPrevLine( const uint next_line_index, const uint wrap_symbols_total, const bool is_all_text= false ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_line_index].m_symbol); uint prev_line_index=next_line_index- 1 ; string array[]; CopyWrapSymbols(next_line_index, 0 ,wrap_symbols_total,array); uint prev_line_symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_line_index].m_symbol); uint new_prev_line_size=prev_line_symbols_total+wrap_symbols_total; ArraysResize(prev_line_index,new_prev_line_size); PasteWrapSymbols(prev_line_index,new_prev_line_size-wrap_symbols_total,array); MoveSymbols(next_line_index,wrap_symbols_total, 0 ); ArraysResize(next_line_index,symbols_total-wrap_symbols_total); if ((is_all_text && next_line_index==m_text_cursor_y_pos) || (!is_all_text && next_line_index==m_text_cursor_y_pos && wrap_symbols_total> 0 )) { m_text_cursor_x_pos=new_prev_line_size-(wrap_symbols_total-m_text_cursor_x_pos); m_text_cursor_y_pos--; } if (!is_all_text) return ; if (m_lines[next_line_index].m_end_of_line) m_lines[next_line_index- 1 ].m_end_of_line= true ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); MoveLines(next_line_index,lines_total- 1 , false ); :: ArrayResize (m_lines,lines_total- 1 ); } Nos queda analizar el último método que es el más importante, CTextBox::WordWrap(). Para que luego el traspaso de palabras funcione, la llamada a este método debe colocarse en el método CTextBox::ChangeTextBoxSize(). Al principio del método CTextBox::WordWrap() se comprueba si los modos del campo de edición multilínea y el traspaso por palabras están activados. Si uno de estos métodos está desactivado, el programa sale del método. Si los modos están activados, es necesario recorrer todas las líneas en el ciclo para activar el algoritmo del traspaso del texto. Aquí, en cada iteración, se usa el método CTextBox::CheckForOverflow() para comprobar si la línea sobrellena el ancho del campo de edición. Si la línea no cabe , vemos si ha sido encontrado el espacio más cercano de la parte derecha del campo a partir del que la parte de la línea actual será traspasada a la línea siguiente. El carácter del espacio no se traspasa a la siguiente línea, por eso el índice del espacio se incrementa . Luego, el array de caracteres se aumenta a un elemento, y las líneas inferiores se desplazan a una posición hacia abajo. Se vuelve a concretar el índice según el cual se traspasará la parte de la línea. Después de eso, el texto se traspasa. Si la línea encaja, comprobamos si hace falta realizar el traspaso inverso. Al principios de este bloque, se comprueba el indicio del salto de la línea actual. Si existe, el programa pasa a la siguiente iteración. Si la comprobación ha sido superada, luego se determina el número de caracteres a traspasar , después de eso el texto se traspasa a la línea anterior.

class CTextBox : public CElement { private : void WordWrap( void ); }; void CTextBox::WordWrap( void ) { if (!m_multi_line_mode || !m_word_wrap_mode) return ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { int symbol_index = WRONG_VALUE ; int space_index = WRONG_VALUE ; uint next_line_index=i+ 1 ; if (CheckForOverflow(i,symbol_index,space_index)) { if (space_index!= WRONG_VALUE ) space_index++; :: ArrayResize (m_lines,++lines_total); MoveLines(lines_total- 1 ,next_line_index); int check_index=(space_index== WRONG_VALUE && symbol_index!= WRONG_VALUE )? symbol_index : space_index; WrapTextToNewLine(i,check_index); } else { if (m_lines[i].m_end_of_line || next_line_index>=lines_total) continue ; uint wrap_symbols_total= 0 ; if (WrapSymbolsTotal(i,wrap_symbols_total)) { WrapTextToPrevLine(next_line_index,wrap_symbols_total, true ); lines_total=:: ArraySize (m_lines); i--; } else WrapTextToPrevLine(next_line_index,wrap_symbols_total); } } }

Hemos analizado todos los métodos para el traspaso automático del texto. Ahora vamos a ver cómo funciona todo eso.

Aplicación para la prueba del control

Creamos la aplicación MQL para las pruebas. Vamos a usar la versión ya hecha en el artículo anterior sobre el campo de edición multilínea, pero antes eliminaremos el campo de edición de una línea de la interfaz gráfica. Todo lo demás es lo mismo. Pues, así es como funciona eso en el gráficos en el terminal MetaTrader 5:

Fig. 10 Demostración del traspaso de palabras en el control «Campos de edición multilínea».





Puede descargar esta aplicación de prueba al final del artículo para estudiarla más detalladamente.

Conclusión

En esta fase del desarrollo de la librería para la creación de las interfaces gráficas, su esquema tiene el siguiente aspecto:





Fig. 11. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.





Abajo puede descargar la última versión de la librería y los archivos para las pruebas.