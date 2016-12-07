Das Handelssystem 'Turtle Soup' und seine Modifikation 'Turtle Soup Plus One'

Einleitung

Die Autoren des Buches Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies, Laurence Connors und Linda Raschke sind zwei erfolgreiche Trader mit einer reichen Erfahrung von 34 Jahren. Ihre Erfahrung umfasst Börsenahandel, Arbeit in Banken und Hadgefonds, Brokerhäusern und in Beratungsunternehmen. Ihrer Meinung nach ist für einen stabilen profitablen Handel eine einzige Handelsstrategie ausreichend. Nichtsdestotrotz sind ungefähr zwei Dutzend Handelsstrategien, aufgeteilt in vier Gruppen, im Buch vorgestellt. Jede Gruppe gehört zu einer bestimmten Phase der Marktzyklen und benutzt eines der stabilen Muster des Preisverhaltens.

Die im Buch beschriebenen Strategien sind relativ populär, man sollte aber beachten, dass die Autoren diese Strategien anhand eines 15...20 Jahre alten Marktverhaltens entwickelt haben. Deshalb hat der Artikel zwei Ziele: wir fangen mit der Umsetzung der ersten im Buch von L. Raschke und L. Connors beschriebenen Strategie an und versuchen dann ihre Leistungsfähigkeit mit dem MT5 Strategietester auszuwerten. Dabei verwenden wir die über den Demo-Server zugänglichen historischen Daten der letzten Jahre.

Beim Schreiben des Codes richte ich mich nach Nutzern mit MQL5-Basiskenntnissen mit anderen Worten nach fortgeschrittenen Anfängern. Aus diesem Grund werde ich nicht erläutern, wie Standardfunktionen arbeiten, wie Typen der Variablen ausgewählt werden und all das erklären, was man noch vor dem Programmieren von Handelsrobotern üben sollte. Von der anderen Seite orientiere ich mich auch nicht auf erfahrene Programmierer: in der Regel haben sie bereits Bibliotheken mit eigenen Lösungen und werden diese bei der Umsetzung einer neuen Handelsstrategie verwenden.

Für die meisten Programmierer, für welche dieser Artikel interessant sein wird, ist das Aneignen der objektorientierten Programmierung wichtig. Deshalb versuche ich diesen Expert Advisor auch für die Lösung dieser Aufgabe nützlich zu machen. Um den Übergang von der prozeduralen zur objektorientierten Programmierung einfacher zu gestalten, werden wir Klassen - das Komlizierteste in der objektorientierten Programmierung nicht verwenden. Stattdessen benutzen wir ihre einfachere Entsprechung - Strukturen. Strukturen vereinen logisch verbundene Daten von verschiedenen Typen und Funktionen für Operationen mit ihnen und haben fast alle Merkmale von Klassen, inklusive Vererbung. Aber um diese zu verwenden, ist es nicht notwendig, die Regeln der Codegestaltung zu beherrschen.

Das Handelssystem 'Turtle Soup' und seine Modifikation 'Turtle Soup Plus One'





Die Handelsstrategie "Turtle Soup" (Schildkrötensuppe) eröffnet eine Reihe von Strategien mit einem kurzen Namen "Tests". Damit man besser verstehen könnte, nach welchem Merkmal diese Reihe zusammengestellt wurde, sollte sie "Testen der Bereichsgrenzen oder der Unterstützungs-/Wiederstandsebenen anhand des Preises" betitelt werden. Turtle Soup basiert auf der Annahme, dass der Preis einen 20-tägigen Bereich nicht ohne Bounce (Abpraller) durchbrechen kann. Wir werden versuchen, Profite aus einem vorübergehenden Rollback von der Grenze oder aus einem falschen Ausbruch zu erzielen. Die Handelsstrategie wird immer in den Bereich gerichtet sein, deswegen können wir diese in die Kategorie Rollback-Strategien einstufen. Der Name "Turtle Soup" ähnelt sich dem Namen der bekannten Strategie "Turtles" nicht durch Zufall. Beide verfolgen das Preisverhalten an der Grenze eines 20-tägigen Bereichs. Laut den Autoren des Buches haben sie eine Weile versucht, Ausbruchsstrategien zu nutzen, einschließlich "Turtles", aber die große Anzahl fehlerhaften Ausbrüche und Rollbacks machte einen solchen Handel uneffektiv. Die erkannten Muster waren allerdings sehr hilfreich bei der Erstellung von Regeln, um Profite aus der Preisbewegung in eine gegensätzliche Richtung hinsichtlich des Ausbruchs zu erzielen. Die Regeln der Handelsstrategie "Turtle Soup" für den Einstieg in einen Buy-Trade lassen sich wie folgt formulieren: Überprüfen Sie, dass seit dem letzten 20-tägigen Tief mindestens 3 Handelstage vergangen sind Warten Sie, bis der Symbolpreis unter den 20-tägigen Tief sinkt Setzen Sie eine Buy Pending Order 5-10 Punkte über dem gerade nach unten durchbrochenen Preistief Direkt nach der Auslösung der Pending Order setzen Sie den StopLoss Level einen Punkt unterhalb des Tagestiefs Verwenden Sie Trailing Stop, sobald die Position profitabel wird Wenn die Position am ersten oder am zweiten Tag mit einem Stop Loss geschlossen wurde, ist ein wiederholter Einstieg an dem ursprünglichen Level erlaubt

Die Regeln für den Einstieg in einen Sell-Trade sind gleich und müssen, wie Sie schon verstanden haben, an die obere Grenze des Bereichs - den 20-tägigen Hoch angewandt werden.

In der Quellcodebibliothek ist ein Indikator vorhanden, welcher bei bestimmten Einstellungen Grenzen des Kanals auf jedem Balken der Historie anzeigt. Er kann für die Visualisierung im manuellen Handel verwendet werden.

Die Beschreibung der Handelsstrategie beinhaltet keine direkte Antwort auf die Frage, wie lange die Pending Order gehalten werden muss, so lassen wir uns von einer einfachen Logik leiten. Und zwar: beim Testen der Grenze des Bereichs erstellt der Preis ein neues Extremum, und die erste der oben beschriebenen Bedingungen wird am nächsten Tag unerfüllbar sein. Da es an diesem Tag kein Signal gibt, müssen wir die Pending Order des vorherigen Tages löschen.

Eine Modifikation dieser Handelsstrategie, genannt 'Turtle Soup Plus One', weist zwei Unterschiede auf:

Statt eine Pending Order direkt nach dem Ausbruch des 20-tägigen Bereichs zu platzieren, muss man auf eine Signalbestätigung warten, und zwar bis der Balken dieses Tages außerhalb des Bereichs geschlossen wird. Uns passt es auch, wenn der Tag genau an der Grenze des horizontalen Kanals geschlossen wird. Um den Levels des ursprünglichen StopLoss zu ermitteln, wird entsprechendes zweitägiges Extremum (Hoch oder Tief) des Preises verwendet.

Definition von Parametern des Kanals





Um zu überprüfen, ob die Bedingungen erfüllt sind, muss man den höchsten und den niedrigsten Preis des Bereichs kennen, und um diese zu berechnen, müssen die Zeitgrenzen definiert werden. Diese vier Variablen definieren den Kanal in jedem konkreten Moment, deswegen ist es logisch, sie in eine gemeinsame Struktur zu vereinen. Fügen wir noch zwei Variablen hinzu, die in die Handelsstrategie auch miteinbezogen sind: Anzahl der Tage (Balken), die vergingen, nachdem der Preis das Hoch und das Tief des Bereichs erreicht hatte:

struct CHANNEL { double d_High; double d_Low; datetime t_From; datetime t_To; int i_Highest_Offset; int i_Lowest_Offset; };

Die Funktion f_Set wird diese Variablen pünktlich aktualisieren. Dafür muss sie wissen, ab welchem Balken ein virtueller Kanal (i_Newest_Bar_Shift) gezeichnet werden muss und wie tief in die Historie zugegriffen werden muss (i_Bars_Limit):

void f_Set( int i_Bars_Limit, int i_Newest_Bar_Shift = 1 ) { double da_Price_Array[]; int i_Price_Bars = CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); int i_Bar = ArrayMaximum (da_Price_Array); d_High = da_Price_Array[i_Bar]; i_Highest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; i_Price_Bars = CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); i_Bar = ArrayMinimum (da_Price_Array); d_Low = da_Price_Array[i_Bar]; i_Lowest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; datetime ta_Time_Array[]; i_Price_Bars = CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, ta_Time_Array); t_From = ta_Time_Array[ 0 ]; t_To = ta_Time_Array[i_Price_Bars - 1 ]; }

Diese Funktion hat nur 13 Zeilen, aber wenn Sie die Dokumentation über MQL-Funktionen für den Zugriff auf Daten aus Zeitreihen gelesen haben (CopyHigh, CopyLow, CopyTime u.a.), wissen Sie, dass da nicht alles so einfach ist. In einigen Fällen kann sich die Zahl der gelieferten Werte von der Zahl der abgerufenen unterscheiden, denn die angeforderten Daten können beim ersten Zugriff auf die gewünschte Zeitreihe nicht bereit sein. Aber bei der richtigen Verarbeitung der Ergebnisse funktioniert das Kopieren von Daten aus den Zeitreihen so wie Sie das gedacht haben.



Deswegen werden wir uns an minimale Kriterien einer guten Programmierung halten und fügen wir einfache "Fehlerverarbeiter" in den Code hinzu. Einfachheitshalber geben wir Informationen über Fehler im Journal aus. Die Protokollierung ist auch beim Debuggen sehr hilfreich: so verfügt man über Informationen darüber, wie der Handelsroboter eine Entscheidung getroffen hat. Fügen wir eine neue Variable vom Aufzählungstyp hinzu, die definieren wird, wie ausführlich die Protokollierung sein muss:

enum ENUM_LOG_LEVEL { LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG };

Der Nutzer wird den notwendigen Level auswählen, und die entsprechenden Operatoren für die Ausgabe der Information im Log platzieren wir in vielen Funktionen. Aus diesem Grund müssen sowohl die Liste, als auch die benutzerdefinierte Variable Log_Level nicht im Signalblock, sondern am Anfang des Programms platziert werden.

Zurück zur Funktion f_Set. Mit allen Überprüfungen wird diese wie folgt aussehen (hinzugefügte Zeilen sind hervorgehoben):

void f_Set( int i_Bars_Limit, int i_Newest_Bar_Shift = 1 ) { double da_Price_Array[]; int i_Price_Bars = CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: kopiert %u Balken aus %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } int i_Bar = ArrayMaximum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMaximum: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_High = da_Price_Array[i_Bar]; i_Highest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; i_Price_Bars = CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: kopiert %u Balken aus %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } i_Bar = ArrayMinimum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMinimum: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_Low = da_Price_Array[i_Bar]; i_Lowest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; datetime ta_Time_Array[]; i_Price_Bars = CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, ta_Time_Array); if (i_Price_Bars < 1 ) t_From = t_To = 0 ; else { t_From = ta_Time_Array[ 0 ]; t_To = ta_Time_Array[i_Price_Bars - 1 ]; } } Wenn ein Fehler aufgetreten ist, unterbrechen wir die Ausführung und gehen davon aus, dass das Terminal bis zum nächstem Tick genug historische Daten für die Kopierfunktion herunterlädt. Damit andere benutzerdefinierte Funktionen den Kanal nicht verwenden, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist, fügen wir das entsprechende Flag b_Ready (true = Daten vorbereitet, false = Vorgang nicht abgeschlossen) hinzu. Fügen wir auch das Flag der Veränderung der Parameter im Kanal (b_Updated) hinzu: es ist wichtig zu wissen, ob sich die vier Parameter der Handelsstrategie geändert haben. Dafür fügen wir eine weitere Variable hinzu — die Signatur des Kanals (s_Signature). Wir fügen die Funktion f_Set auch in die Struktur hinzu, und sie (Struktur CHANNEL) wird wie folgt aussehen: struct CHANNEL { double d_High; double d_Low; datetime t_From; datetime t_To; int i_Highest_Offset; int i_Lowest_Offset; bool b_Ready; bool b_Updated; string s_Signature; CHANNEL() { d_High = d_Low = 0 ; t_From = t_To = 0 ; b_Ready = b_Updated = false ; s_Signature = "-" ; i_Highest_Offset = i_Lowest_Offset = WRONG_VALUE ; } void f_Set( int i_Bars_Limit, int i_Newest_Bar_Shift = 1 ) { b_Ready = false; double da_Price_Array[]; int i_Price_Bars = CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: kopiert %u Balken aus %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } int i_Bar = ArrayMaximum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMaximum: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_High = da_Price_Array[i_Bar]; i_Highest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; i_Price_Bars = CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: kopiert %u Balken aus %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } i_Bar = ArrayMinimum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMinimum: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_Low = da_Price_Array[i_Bar]; i_Lowest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; datetime ta_Time_Array[]; i_Price_Bars = CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, ta_Time_Array); if (i_Price_Bars < 1 ) t_From = t_To = 0 ; else { t_From = ta_Time_Array[ 0 ]; t_To = ta_Time_Array[i_Price_Bars - 1 ]; } string s_New_Signature = StringFormat ( "%.5f%.5f%u%u" , d_Low, d_High, t_From, t_To); if (s_Signature != s_New_Signature) { b_Updated = true ; if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "%s: Kanal aktualisiert: %s .. %s / %s .. %s, min: %u max: %u " , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Low, _Digits ), DoubleToString (d_High, _Digits ), TimeToString (t_From, TIME_DATE | TIME_MINUTES ), TimeToString (t_To, TIME_DATE | TIME_MINUTES ), i_Lowest_Offset, i_Highest_Offset); s_Signature = s_New_Signature; } b_Ready = true; // Datenaktualisierung erfolgreich abgeschlossen } }; Deklarieren wir einen "Objekt-Kanal" von diesem Typ an der globalen Ebene (damit er aus verschiedenen benutzerdefinierten Funktionen zugänglich ist):

CHANNEL go_Channel;



Funktion der Signalgenerierung





Nach diesem System wird ein Kaufsignal anhand zwei obligatorischen Bedingungen ermittelt:

1. Nach dem letzten 20-tägigen Tief sind mindestens drei Handelstage vergangen

2a. Der Preis des Symbols ist unter den 20-tägigen Tief gesunken (Turtle Soup)

2b. Der Tagesbalken wurde unterhalb des 20-tägigen Tiefs geschlossen (Turtle Soup Plus One)





Alle anderen oben aufgezählten Regeln der Handelsstrategie gehören zu den Parametern der Handelsorder und zum Position-Management, wir werden diese nicht in den Signalblock hinzufügen.

Im einem Modul programmieren wir die Erkennung von Signalen nach den Regeln der beiden Versionen der Handelsstrategie Turtle Soup und Turtle Soup Plus One, und in die Einstellungen des Expert Advistors fügen wir die Möglichkeit hinzu, die notwendige Version der Regeln auszuwählen. Nennen wir die entsprechende benutzerdefinierte Variable Strategy_Type. In unserem Fall enthält die Liste der Strategien nur zwei Varianten, deswegen wäre es einfacher, true/false (Variable vom Typ bool) zu verwenden. Aber wir lassen uns die Möglichkeit offen, nach dem Ende dieser Artikelreihe alle in den Code übersetzen Strategien aus dem Buch in einem Expert Advisor zu vereinen, deswegen benutzen wir eine nummerierte Liste:

enum ENUM_STRATEGY { TS_TURTLE_SOUP, TS_TURTLE_SOUP_PLUS_1 }; input ENUM_STRATEGY Strategy_Type = TS_TURTLE_SOUP;

Der Typ der Strategie muss der Funktion für Signalerkennung im Hauptprogramm übergeben werden, d.h., die Funktion muss Bescheid wissen, ob sie warten muss, bis der Balken (Tag) geschlossen wird — die Variable b_Wait_For_Bar_Close vom Typ bool. Die zweite notwendige Variable ist die Dauer der Pause nach dem letzten Extremum i_Extremum_Bars. Die Funktion muss den Signalstatus liefern: ob Kauf- bzw. Verkaufsbedingungen erfüllt sind oder ob man noch abwarten sollte. Die notwendige nummerierte Liste wird auch in der Hauptdatei des Expert Advisors platziert:

enum ENUM_ENTRY_SIGNAL { ENTRY_BUY, ENTRY_SELL,

Eine weitere Struktur, die sowohl vom Signalmodul, als auch von Funktionen des Haupt-Programms verwendet wird, ist das globale Objekt go_Tick, das Informationen über den allerletzten Tick beinhaltet. Das ist eine Standardfunktion vom Typ MqlTick, die in der Hauptdatei deklariert wird. Ihre Aktualisierung programmieren wir später im Body des Hauptprogramms (in der Funktion OnTick).

MqlTick go_Tick;

Nun kommen wir schließlich zur wichtigsten Funktion des Moduls

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) {}

Fangen wir mit der Überprüfung der Bedingungen für ein Verkaufssignal an. Überprüfen wir, ob es genug Tage (Balken) seit dem vorherigen Hoch vergangen sind (erste Bedingung) und ob der Preis die obere Grenze des Bereichs durchbrochen hat (zweite Bedingung):

if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) return (ENTRY_SELL);

Die Bedingungen für ein Kaufsignal werden gleich überprüft:

if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { return (ENTRY_BUY);

Hier wurde die Variable d_Actual_Price verwendet, die den aktuellen Preis für die entsprechende Version der Handelsstrategie enthält. Für Turtle Soup ist das der letzte bekannte Bid-Preis, für Turtle Soup Plus One — der Schlusskurs des vorherigen Tages (Balkens):

double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)); d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; }

Eine Funktion, die alles Notwendige umfasst, sieht wie folgt aus:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) { double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)); d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; } if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) { return (ENTRY_SELL); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { return (ENTRY_BUY); } return (ENTRY_NONE); }

Denken Sie daran, dass der Objekt-Kanal nicht zum Lesen seiner Daten bereit sein kann (Flag go_Channel.b_Ready = false). Fügen wir also eine Überprüfung für dieses Flag hinzu. In dieser Funktion verwenden wir eine der Standardfunktionen für das Kopieren von Daten aus einer Zeitreihe (CopyClose), deswegen fügen wir auch die Behandlung eines eventuellen Fehlers. Vergessen wir nicht auch die Protokollierung von Daten, die das Debugging wesentlich erleichtert:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) { if (!go_Channel.b_Ready) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: Parameter des Kanals nicht vorbereitet" , __FUNCTION__ ); return (ENTRY_UNKNOWN); } double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; if ( WRONG_VALUE == CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyClose: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return (ENTRY_NONE); } d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; } if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: der Preis (%s) hat die obere Grenze durchbrochen (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_High, _Digits )); return (ENTRY_SELL); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: der Preis (%s) hat die untere Grenze durchbrochen (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_Low, _Digits )); return (ENTRY_BUY); } return (ENTRY_NONE); }

Diese Funktion wird auf jedem Tick aufgerufen, d.h. hunderttausend Mal pro Tag. Aber wenn die erste Bedingung nicht erfüllt ist (mindestens drei Tage seit dem letzten Extremum), dann ist die ganze Arbeit nach der ersten Überprüfung sinnlos. Im Sinne von guten Manieren beim Programmieren, um den Ressourcenverbrauch zu minimieren, lassen wir die Funktion bis zum nächsten Balken (Tag) "einschlafen", d.h. bis zur Aktualisierung der Kanalparameter:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) { static datetime st_Pause_End = 0 ; if (st_Pause_End > go_Tick.time) return (ENTRY_NONE); st_Pause_End = 0 ; if (go_Channel.b_In_Process) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: Parameter des Kanals nicht vorbereitet" , __FUNCTION__ ); return (ENTRY_UNKNOWN); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset < i_Extremum_Bars && go_Channel.i_Highest_Offset < i_Extremum_Bars) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: 1. Bedingung nicht erfüllt" , __FUNCTION__ ); st_Pause_End = go_Tick.time + PeriodSeconds () - go_Tick.time % PeriodSeconds (); return (ENTRY_NONE); } double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; if ( WRONG_VALUE == CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyClose: Fehler #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return (ENTRY_NONE); } d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; } if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: der Preis (%s) hat die obere Grenze durchbrochen (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_High, _Digits )); return (ENTRY_SELL); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: der Preis (%s) hat die untere Grenze durchbrochen (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_Low, _Digits )); return (ENTRY_BUY); } if (b_Wait_For_Bar_Close) st_Pause_End = go_Tick.time + PeriodSeconds () - go_Tick.time % PeriodSeconds (); return (ENTRY_NONE); }

So sieht der Code der Funktion aus. Nennen wir das Signalmodul Signal_Turtle_Soup.mqh, fügen wir den Code ins Modul hinzu, der zum Kanal und zu den Signalen gehört, und am Anfang der Datei fügen wir Eingabefelder benutzerdefinierter Einstellungen der Strategie hinzu:

enum ENUM_STRATEGY { TS_TURTLE_SOUP, TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1 }; input ENUM_STRATEGY Turtle_Soup_Type = TS_TURTLE_SOUP; input uint Turtle_Soup_Period_Length = 20 ; input uint Turtle_Soup_Extremum_Offset = 3 ; input double Turtle_Soup_Entry_Offset = 10 ; input double Turtle_Soup_Exit_Offset = 1 ;

Diese Datei muss im Verzeichnis des Terminals gespeichert werden: Signalbibliotheken werden im Ordner MQL5\Include\Expert\Signal gespeichert.

Ein Basis-Expert Advisor für das Testen der Handelsstrategie





Am Anfang des Codes platzieren wir Felder benutzerdefinierter Einstellungen, und davor — die in den Einstellungen verwendeten Listen vom Aufzählungstyp enum. Teilen wir das Feld der Einstellungen in zwei Gruppen: "Einstellungen der Strategie" und "Eröffnung und Management von Positionen". Die Einstellungen der ersten Gruppe werden bei der Kompilierung aus einer Datei der Bibliothek der Signale hinzugefügt. Momentan haben wir nur eine solche Datei erstellt, aber in weiteren Artikeln werden auch weitere Strategien aus dem Buch programmiert und es wird möglich sein, Signalmodule mit notwendigen benutzerdefinierten Einstellungen zu ersetzen (oder hinzuzufügen).

Fügen wir eine Datei der MQL5 Standardbibliothek für die Durchführung von Operationen am Anfang des Codes hinzu:

enum ENUM_LOG_LEVEL { LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG }; enum ENUM_ENTRY_SIGNAL { ENTRY_BUY, ENTRY_SELL,

Die Autoren erwähnen keine speziellen Methoden des Risiko- oder Kapitalmanagements für diese Strategie, deswegen werden wir eine feste Lotgröße für alle Trades verwenden.

Die Trailing Einstellungen sind in Punkten einzugeben. Die Einführung fünfstelliger Kurse hat Verwirrungen mit diesen Messeinheiten verursacht, deshalb stellen wir das hier noch einmal klar: ein Punkt entspricht der minimalen Preisänderung eines Symbols. Bei fünfstelligen Kursen ist ein Punkt gleich 0.00001, und bei vierstelligen — 0.0001. Punkte sind nicht mit Pips zu verwechseln, denn Pips ignorieren die tatsächliche Genauigkeit der Kurse und wandeln diese in vierstellige um. D.h. wenn die minimale Preisänderung eines Symbols (Punkt) gleich 0.00001 ist, dann ist ein Pip gleich 10 Punkte, und wenn der Punkt gleich 0.0001 ist, sind der Pip-Preis und Punkt-Preis gleich.

Die Trailing Stop Funktion verwendet diese Einstellungen auf jedem Tick, und obwohl die Umrechnung der vom Nutzer eingegebenen Punkte in reale Symbolpreise nicht viele Ressourcen in Anspruch nimmt, wird sie aber hunderttausend Mal pro Tag durchgeführt. Richtiger wird es die vom Nutzer eingegebenen Werte bei der Initialisierung des Expert Advisors einmal zu berechnen, und diese in die globalen Variablen für weitere Verwendung zu speichern. Das Gleiche kann man auch mit den Variablen machen, die für die Normalisierung der Lotgröße verwendet werden — Begrenzungen des Servers für die maximale und minimale Größe sowie der Schritt bleiben während des Laufens des Expert Advisors unverändert, deshalb brauchen sie nicht jedes mal neu aufgerufen werden. Die Deklaration globaler Variablen und die Funktion der Initialisierung werden wie folgt aussehen:

int gi_Try_To_Trade = 4 , gi_Connect_Wait = 2000 ; double gd_Stop_Level, gd_Lot_Step, gd_Lot_Min, gd_Lot_Max, gd_Entry_Offset, gd_Exit_Offset, gd_Trail_Trigger, gd_Trail_Step, gd_Trail_Distance ; MqlTick go_Tick; int OnInit () { double d_One_Point_Rate = pow ( 10 , _Digits ); gd_Entry_Offset = Turtle_Soup_Entry_Offset / d_One_Point_Rate; gd_Exit_Offset = Turtle_Soup_Exit_Offset / d_One_Point_Rate; gd_Trail_Trigger = Trail_Trigger / d_One_Point_Rate; gd_Trail_Step = Trail_Step / d_One_Point_Rate; gd_Trail_Distance = Trail_Distance / d_One_Point_Rate; gd_Stop_Level = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ) / d_One_Point_Rate; gd_Lot_Min = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); gd_Lot_Max = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); gd_Lot_Step = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Es ist zu betonen, dass es ein Trailing Modul vom benötigten Typ (TrailingFixedPips.mqh) in der Standardbibliothek gibt. Es kann in den Code hinzugefügt werden, wie wir das mit der Klasse gemacht haben. Es entspricht aber nicht ganz den Besonderheiten dieses konkreten Expert Advisors, deshalb schreiben wir selbst einen Trailing Code und fügen ihn in den Körper des Expert Advisors als eine selbständige benutzerdefinierte Funktion hinzu:

bool fb_Trailing_Stop( double d_Trail_Trigger, double d_Trail_Step, double d_Trail_Distance ) { if (! PositionSelect ( _Symbol )) return ( false ); double d_New_SL = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { if (d_New_SL - PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) < d_Trail_Trigger) return ( false ); if (d_New_SL - PositionGetDouble ( POSITION_SL ) < d_Trail_Distance + d_Trail_Step) return ( false ); d_New_SL -= d_Trail_Distance; } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) - d_New_SL < d_Trail_Trigger) return ( false ); if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) > 0.0 ) if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) - d_New_SL < d_Trail_Distance + d_Trail_Step) return ( false ); d_New_SL += d_Trail_Distance; } else return ( false ); if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_New_SL, PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ))) return ( false ); CTrade Trade; Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); Trade.PositionModify( _Symbol , d_New_SL, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); return ( true ); } bool fb_Is_Acceptable_Distance( double d_Level_To_Check, double d_Current_Price) { return ( fabs (d_Current_Price - d_Level_To_Check) > fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid) ); }

Die Überprüfung, ob SL an der berechneten Ebene platziert werden kann, befindet sich in der separaten Funktion fb_Is_Acceptable_Distance, um diese auch beim Validieren der Ebene für das Platzieren einer Pending Order und beim Setzen von StopLoss einer offenen Position zu verwenden.

Nun gehen wir zum Hauptarbeitsbereich im Code des Expert Advisors, der durch die OnTick Funktion aufgerufen wird (Event-Handler, der das Ereignis eines neu eingehendes Ticks verarbeitet). Laut den Regeln der Strategie soll man nicht nach neuen Signalen suchen, wenn es eine offene Position vorhanden ist, deswegen fangen wir mit der entsprechenden Überprüfung an. Wenn es eine Position gibt, hat der Expert Advisor zwei Varianten: entweder den ursprünglichen StopLoss für die neue Position zu berechnen und zu setzen, oder die Trailing Funktion zu aktivieren, die dann festlegt, ob die StopLoss Ebene verschoben werden muss, und die notwendige Operation durchführt. Der Aufruf der Trailing Funktion ist einfacher. Und was die Berechnung der StopLoss Ebene angeht, werden wir den vom Nutzer eingegebenen und aus Punkten in den Preis umgerechneten Abstand vom Extremum gd_Exit_Offset verwenden. Definieren wir das Extremum des Preises mithilfe der Standardfunktionen CopyHigh oder CopyLow. Die Validität der berechneten Ebenen muss mithilfe der Funktion fb_Is_Acceptable_Distance und des aktuellen Preiswertes aus der Struktur go_Tick überprüft werden. Diese Berechnungen und Überprüfungen werden für BuyStop und SellStop Orders im Code voneinander getrennt:

if ( PositionSelect ( _Symbol )) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 .) { double d_SL = WRONG_VALUE , da_Price_Array[] ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { if ( WRONG_VALUE == CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , 1 + (Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1), da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: Fehler #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return ; } d_SL = da_Price_Array[ ArrayMinimum (da_Price_Array)] - gd_Exit_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_SL, go_Tick.bid)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "Die berechnete SL Ebene %s wurde durch die minimal erlaubte %s ersetzt" , DoubleToString (d_SL, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.bid + fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid), _Digits )); d_SL = go_Tick.bid - fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid); } } else { if ( WRONG_VALUE == CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , 1 + (Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1), da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: Fehler #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return ; } d_SL = da_Price_Array[ ArrayMaximum (da_Price_Array)] + gd_Exit_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_SL, go_Tick.ask)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "Die berechnete SL Ebene %s wurde durch die minimal erlaubte %s ersetzt" , DoubleToString (d_SL, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.ask - fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid), _Digits )); d_SL = go_Tick.ask + fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid); } } CTrade Trade; Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); Trade.PositionModify( _Symbol , d_SL, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); return ; } fb_Trailing_Stop(gd_Trail_Trigger, gd_Trail_Step, gd_Trail_Distance); return ; }

Neben den bereits berechneten Parametern des Ticks müssen auch die Parameter des Kanals aktualisiert werden, welche zur Signalerkennung dienen. Aber die für diese Aktualisierung zuständige Funktion f_Set der Struktur go_Channel sollte erst nach dem Schließen eines Balkens aufgerufen werden, denn während der restlichen Zeit bleiben diese Parameter unverändert. Der neue Expert Advisor verfügt über eine weitere Aktion, die auch mit dem Anfang eines neuen Tages (Balkens) verbunden ist: das Löschen der gestrigen veralteten Pending Order. Programmieren wir diese zwei Aktionen:

int i_Order_Ticket = WRONG_VALUE , i_Try = gi_Try_To_Trade, i_Pending_Type = - 10 ; static int si_Last_Tick_Bar_Num = 0 ; if (si_Last_Tick_Bar_Num < int ( floor (go_Tick.time / PeriodSeconds ()))) { si_Last_Tick_Bar_Num = int ( floor (go_Tick.time / PeriodSeconds ())); i_Pending_Type = fi_Get_Pending_Type(i_Order_Ticket); if (i_Pending_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP || i_Pending_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) Print ( "Gestrige Pending Order löschen" ); CTrade o_Trade; o_Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade. OrderDelete (i_Order_Ticket)) { i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } if (i_Try == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "Beim Löschen der Pending Order ist ein Fehler aufgetreten" ); return ; } } go_Channel.f_Set(Turtle_Soup_Period_Length, 1 + (Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1)); }

Die hier verwendete Funktion fi_Get_Pending_Type liefert den Typ einer Pending Order, und fügt ihr nach dem erhaltenen Verweis auf die i_Order_Ticket Variable die Ticketnummer hinzu. Der Ordertyp wird später für den Vergleich mit der auf diesem Tick aktuellen Richtung des Signals benötigt, und das Ticket wird dann verwendet, wenn die Order gelöscht werden muss. Wenn keine Pending Order vorhanden ist, sind beide Werte gleich WRONG_VALUE. Listing dieser Funktion:

int fi_Get_Pending_Type( int & i_Order_Ticket ) { int i_Order = OrdersTotal (), i_Order_Type = WRONG_VALUE ; i_Order_Ticket = WRONG_VALUE ; if (i_Order < 1 ) return (i_Order_Ticket); while (i_Order-- > 0 ) { i_Order_Ticket = int ( OrderGetTicket (i_Order)); if (i_Order_Ticket > 0 ) if ( StringCompare ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ), _Symbol , false ) == 0 ) { i_Order_Type = int ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )); if (i_Order_Type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || i_Order_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP || i_Order_Type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || i_Order_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) break ; } i_Order_Ticket = WRONG_VALUE ; } return (i_Order_Type); }

Nun ist alles bereit zur Erkennung des Signalstatus. Wenn die Bedingungen der Handelsstrategie nicht erfüllt sind (der Signal hat dabei den Status ENTRY_NONE oder ENTRY_UNKNOWN), kann das Hauptprogramm auf diesem Tick beendet werden:

ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Signal = fe_Get_Entry_Signal(Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1, Turtle_Soup_Extremum_Offset); if (e_Signal > 1 ) return ;

Wenn es ein Signal gibt, vergleichen wir es mit der Richtung der vorhandenen Pending Order (wenn eine bereits platziert wurde):

if (i_Pending_Type == - 10 ) i_Pending_Type = fi_Get_Pending_Type(i_Order_Ticket); if ( (e_Signal == ENTRY_SELL && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) || (e_Signal == ENTRY_BUY && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) ) return ; if ( (e_Signal == ENTRY_SELL && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) || (e_Signal == ENTRY_BUY && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) Print ( "Die Richtung der Pending Order entspricht nicht der Richtung des Signals" ); i_Try = gi_Try_To_Trade; while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade. OrderDelete (i_Order_Ticket)) { i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } if (i_Try == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "Beim Löschen der Pending Order ist ein Fehler aufgetreten" ); return ; } }

Nun gibt es keine Zweifel an der Notwendigkeit einer neuen Pending Order, berechnen wir ihre Parameter. Nach den Regeln der Strategie muss die Order mit einem Abstand von den Grenzen des Kanals (nach innen) platziert werden. StopLoss muss an der entgegengesetzten Seite der Grenze neben dem Extremum des heutigen oder zweitägigen Preises (je nach der gewählten Version der Strategie) platziert werden. Aber der StopLoss Level muss erst nach der Auslösung der Pending Order berechnet werden. Der Code dafür ist oben angeführt.





Die aktuellen Grenzen des Kanals lesen wir aus der Struktur go_Channel, den benutzerdefinierten und in die Preise des Symbols umgerechneten Abstand für den Einstieg beinhaltet die Variable gd_Entry_Offset. Der berechnete Level muss mithilfe der Funktion fb_Is_Acceptable_Distance und des aktuellen Preiswertes in der Struktur go_Tick validiert werden. Diese Berechnungen und Überprüfungen werden für BuyStop und SellStop Orders im Code voneinander getrennt:

double d_Entry_Level = WRONG_VALUE ; if (e_Signal == ENTRY_BUY) { d_Entry_Level = go_Channel.d_Low + gd_Entry_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_Entry_Level, go_Tick.ask)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "BuyStop darf nicht an %s gesetzt werden. Bid: %s Ask: %s StopLevel: %s" , DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.bid, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.ask, _Digits ), DoubleToString (gd_Stop_Level, _Digits ) ); return ; } } else { d_Entry_Level = go_Channel.d_High - gd_Entry_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_Entry_Level, go_Tick.bid)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "Platzieren von SellStop an %s nicht möglich. Bid: %s Ask: %s StopLevel: %s" , DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.bid, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.ask, _Digits ), DoubleToString (gd_Stop_Level, _Digits ) ); return ; } }

Wenn der berechnete Level zum Platzieren der Pending Order erfolgreich überprüft wurde, kann die notwendige Order an den Server mithilfe der Klasse der Standardbibliothek gesendet werden:

double d_Volume = fd_Normalize_Lot(Trade_Volume); i_Try = gi_Try_To_Trade; if (e_Signal == ENTRY_BUY) { while (i_Try-- > 0 ) {

Damit ist das Programmieren des Expert Advisors abgeschlossen, nach der Kompilierung analysieren wir ihn im Strategietester.

Testen der Strategie anhand historischer Daten





In ihrem Buch veranschaulichen L. Connors und L. Raschke die Strategie anhand Charts, die über 20 Jahre alt sind, deshalb war das Ziel des Testens, die Leistungsfähigkeit der Strategie anhand aktueller Daten zu überprüfen. Es wurden die von den Autoren angegebenen Parameter und D1-Zeitrahmen verwendet. Vor 20 Jahren waren fünfstellige Kurse nicht verbreitet, und das Testen wurde aber gerade anhand fünfstelliger Kurse des MetaQuotes Demoservers dürchgeführt, deswegen wurden die ursprünglichen 1 und 10 Punkte in 10 und 100 umgerechnet. In der Beschreibung der Strategie werden keine Trailing Parameter erwähnt, deswegen habe ich diejenigen verwendet, die am besten zum Tageszeitrahmen passen.

Die Testergebnisse der Strategie Turtle Soup auf USDJPY für die letzten fünf Jahre:









Die Testergebnisse der Strategie Turtle Soup Plus One mit den gleichen Parametern und auf dem gleichen Abschnitt der Historie des gleichen Symbols:









Testergebnisse Goldkurse für die letzten fünf Jahre. Die Strategie Turtle Soup:









Turtle Soup Plus One:





Die Testergebnisse anhand Ölpreise (crude oil) für die letzten vier Jahre. Die Strategie Turtle Soup:









Turtle Soup Plus One:









Die vollständigen Berichte zu allen Tests sind in angehängten Dateien zu finden.

Sie können selbst Schlussfolgerungen ziehen, aber ich muss noch einiges erläutern. L. Connors und L. Raschke warnen davor, den Regeln jeglicher im Buch beschriebenen Strategie blind zu folgen. Ihres Erachtens ist es erforderlich zu analysieren, wie sich der Preis den Grenzen des Kanals nähert und wie er sich nach dem Testen verhält. Leider gehen sie darauf nicht ausführlicher ein. Was die Optimierung betrifft, kann man versuchen, die Parameter auf andere Zeitrahmen abzustimmen, um bessere Symbole und Parameter auszuwählen.

Fazit

Wir haben die Regeln der ersten im Buch Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies beschriebenen Handelsstrategien Turtle Soup und Turtle Soup Plus One formuliert und programmiert. Der Expert Advisor und die Signalbibliothek beinhalten alle von L. Raschke und L. Connors beschriebenen Regeln. Allerdings sind einige wichtige Einzelheiten des Tradings der Autoren ausgelassen, welche nur flüchtig erwähnt wurden. Mindestens müssen Gaps und Grenzen der Handelszeiten berücksichtigt werden. Darüber hinaus scheint es logisch, den Handel auf einen Einstieg pro Tag oder einen erfolgreichen Einstieg pro Tag zu beschränken und eine Pending Order länger als bis zum Anfang des nächsten Tages zu halten. Das können Sie tun, wenn Sie den hier beschriebenen Expert Advisor vervollkommnen wollen.