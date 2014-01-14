Autor real:

Richard Donchian

Richard Donchian es una figura legendaria en el trading. A menudo se le conoce como el fundador de sistemas seguidores de tendencia. El famoso sistema de trading de la tortuga se basa en sus obras. Donchian llegó al éxito más serio cuando el ya estaba en una edad bastante avanzada. A pesar de ello, continuó trabajando y resultó ser un exitoso trader mostrando con su ejemplo que nadie es demasiado viejo para el trading.



Donchian Channels es un indicador de volatilidad basado en el cálculo de la gama actual de los precios con la ayuda de los últimos precios más altos y más bajos. Todo lo que se necesita para calcular el Canal es encontrar el máximo más alto y el mínimo más bajo de un período definido.



El propio Richard Donchian recomendaba utilizar periodo de 20 para construir el Canal. En aquellos días el comercio en general se llevó a cabo en gráficos diarios y 20 era exactamente el número medio de días de un mes. No obstante, el período de 20 es también muy conveniente para la creación de canales de Donchian en plazos menores. Los resultados de la construcción de los canales con los períodos de 18, 24, etc también son muy interesantes. "Las Tortugas" utilizan el período de 55 (para el ingreso al mercado).



La mayoría de los sistemas de trading que utilizan los canales de Donchian son para rompimientos, tienen un pequeño tanto por ciento de transacciones rentables, por encima de eso debería ser suficiente para compensar las pérdidas de una gran cantidad de entradas erróneas.



La línea central de canales también se agrega en esta versión del indicador (aparte de las líneas de los bordes superior e inferior).





