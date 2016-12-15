海龟汤和海龟汤升级版的改进

简介

《华尔街智慧：高胜算短线交易策略》一书的作者，劳伦斯.康纳斯和琳达.瑞斯克是有着34年交易经验的成功交易者，他们的经验包括股票交易，以及在银行、对冲基金、经济公司和咨询公司的职位。他们相信，您只需要一个交易策略就能够做到稳定获利地交易。但是，书中还是包含了20种左右不同的交易策略，分成四组，每组针对不同的市场周期，并且运用于一种稳定的价格行为模式。

在书中描述的策略非常流行，但是有必要知道的是，作者是基于15年到20年的市场行为来开发它们的。所以，本文有两个目标 — 我们将使用 MQL5 实现书中描述的第一个交易策略，然后我们将尝试使用 MetaTrader 5策略测试器来评估它的效能，我们将使用 MetaQuotes 模拟服务器上近些年的价格历史。

当写代码时，我将假定MQL5的用户有基本的语言知识，也就是稍微高级些的初学者。所以，本文不包括对标准函数如何工作的解释，为什么使用这些类型的变量，这些细节应该是用户在编写EA交易之前在学习和练习中做的。另一方面，我也将不会考虑很有经验的EA交易开发人员，因为在实现新的交易策略时，他们已经有了测试好的，他们自己方案的开发库。

本文所面向的大多数编程人员都会对学习面向对象编程感兴趣，所以我将尝试使EA的开发过程对上述的目标有作用。为了使从过程到面向对象方法的迁移更加简单，我们不会使用面向对象编程中的最复杂部分 - 类，我们将会使用它们的简单类比 - 结构来替代。结构可以从逻辑上把不同类型的数据和用于操作它们的函数综合到一起，它们几乎拥有所有类的特性，包括继承。但是您可以在不知道类代码格式规则的基础上使用它们，您可以像您在过程式编程中一样做一些细小改动。

‘海龟汤’交易系统与‘海龟汤升级版’的改进





海龟汤是在称为‘测试(Tests)’的系列交易策略中的第一个。说得更清楚一些，选择这个系列的基础是，它是根据‘使用价格来测试范围的边界或者支撑/阻力水平’。海龟汤是假定价格是不会不经一次反弹就突破20天的范围这一原则的，我们的任务就是从临时的反弹或者假突破中获利。 交易仓位的方向总是朝向通道内部，所以这交易策略可以称为一种“反弹策略”。 另外，海龟汤这个名称与著名的海龟策略类似，这不是偶然的 - 这两种策略都监视着20天范围内的价格行为。该书的作者已经尝试使用多种突破策略，包含了“海龟”，但是这样的交易还是不够有效，因为有许多假信号和深度的回撤。但是他们发现了一些模式，在它们的帮助下可以创建一系列原则来从与突破反方向的价格运动中获利。 在“海龟汤”交易策略中，一套完整的买入交易进场原则可以分析如下: 确认距离前一个20天低点至少过去了3天 等待资产价格跌破20天低点 在向下突破的价格低点上方5到10个点设置买入挂单 当挂单触发时，把止损设于当日最低价下方一个点的位置 当仓位有利润后使用跟踪止损 如果仓位在第一天或者第二天由止损关闭，您可以在初始水平重复进场

卖出交易规则是类似的，它们应用于范围的上方边界，也就是基于20天高点。

在代码库中有一个指标可以在历史柱上根据适当的设置显示通道的边界，在人工交易中您可以使用这个指标用于显示通道。

交易策略的描述没有回答这样的问题：挂单应该保持多久，所以让我们使用一个简单的逻辑。当测试范围边界时，价格将会创建出新的极值点，所以后面一天上面的第一个条件就将不可能达到。因为那一天将不会有信号，我们将必须取消前一天的挂单。

这个交易策略的修改版，称为‘海龟汤升级版’的有两点差别:

不是在突破20天范围后立即设置挂单，而是等待一个确认信号 - 当天的柱收盘于范围之外，当日收盘在分析所得的水平通道边界之外也是可以的。 为了确定初始止损水平，我们使用两天的极值（最高或者最低价）水平。

定义通道参数





为了检验条件，我们需要知道范围的最高价和最低价，在定义了时间限制后就可以得到，在任意指定时间的通道中都是有四个变量决定了通道，所以它们可以组成一个结构。让我们在其中再加入交易策略中使用的两个变量，就是距离范围中最高价和最低价过去的天数（柱数）:

struct CHANNEL { double d_High; double d_Low; datetime t_From; datetime t_To; int i_Highest_Offset; int i_Lowest_Offset; };

所有这些变量都将由f_Set函数来进行及时更新，该函数需要知道它应该从哪个柱开始绘制虚拟通道(i_Newest_Bar_Shift)以及它所应查看的历史深度 (i_Bars_Limit):

void f_Set( int i_Bars_Limit, int i_Newest_Bar_Shift = 1 ) { double da_Price_Array[]; int i_Price_Bars = CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); int i_Bar = ArrayMaximum (da_Price_Array); d_High = da_Price_Array[i_Bar]; i_Highest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; i_Price_Bars = CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); i_Bar = ArrayMinimum (da_Price_Array); d_Low = da_Price_Array[i_Bar]; i_Lowest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; datetime ta_Time_Array[]; i_Price_Bars = CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, ta_Time_Array); t_From = ta_Time_Array[ 0 ]; t_To = ta_Time_Array[i_Price_Bars - 1 ]; }

这个函数的代码只有13行，但是如果您已经在语言参考部分读过 MQL 函数对时间序列数据的读取(CopyHigh, CopyLow, CopyTime 以及其他), 您就知道它们其实没那么简单。有的时候，返回数值的数量和您请求的可能不同，因为请求的数据在您第一次访问想要的时间序列时可能还没有准备好。只有您正确处理结果，从时间序列中复制数据才能正常工作。



所以我们要满足确保编程质量的最低标准，加上一些错误处理。为了使错误更加容易理解，让我们把错误数据打印到记录中，记录在调试中也是很有用的，因为它可以含有为什么决定下单的详细信息。让我们引入一个枚举类型的新的变量，它将能设置我们的记录中应该包含多少详细信息。

enum ENUM_LOG_LEVEL { LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG };

所需的级别将由用户选择，将在许多函数中加入打印信息的处理。所以枚举列表和自定义变量Log_Level都应该在主程序的开始包含进来，而不是独立的一块。

让我们回到f_Set函数, 它将包含所有另外的检查了 (增加的代码行已经突出显示):

void f_Set( int i_Bars_Limit, int i_Newest_Bar_Shift = 1 ) { double da_Price_Array[]; int i_Price_Bars = CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: 已经复制了 %u 个柱，共需 %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } int i_Bar = ArrayMaximum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMaximum: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_High = da_Price_Array[i_Bar]; i_Highest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; i_Price_Bars = CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: 已复制 %u 个柱，共需 %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } i_Bar = ArrayMinimum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMinimum: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_Low = da_Price_Array[i_Bar]; i_Lowest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; datetime ta_Time_Array[]; i_Price_Bars = CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, ta_Time_Array); if (i_Price_Bars < 1 ) t_From = t_To = 0 ; else { t_From = ta_Time_Array[ 0 ]; t_To = ta_Time_Array[i_Price_Bars - 1 ]; } } 当发现错误时，我们做以下事情: 中断执行，这样终端可以下载所需的数据，直到下个订单时刻再来复制所需的数据。为了防止直到过程完全结束前有其他函数使用通道，让我们在结构中加入相应的标志 b_Ready (true = 数据已经准备好, false = 过程还没有完成)。我们还将加入通道更新的标志 (b_Updated) — 为了更好的效率, 它对了解交易策略中四个参数是否有所变化有用。为此我们需要再加入一个变量 - 通道的签名 (s_Signature)。f_Set 函数也要加到结构中，而 CHANNEL 结构看起来就像这样: struct CHANNEL { double d_High; double d_Low; datetime t_From; datetime t_To; int i_Highest_Offset; int i_Lowest_Offset; bool b_Ready; bool b_Updated; string s_Signature; CHANNEL() { d_High = d_Low = 0 ; t_From = t_To = 0 ; b_Ready = b_Updated = false ; s_Signature = "-" ; i_Highest_Offset = i_Lowest_Offset = WRONG_VALUE ; } void f_Set( int i_Bars_Limit, int i_Newest_Bar_Shift = 1 ) { b_Ready = false; double da_Price_Array[]; int i_Price_Bars = CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: 已经复制了 %u 个柱，共需 %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } int i_Bar = ArrayMaximum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMaximum: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_High = da_Price_Array[i_Bar]; i_Highest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; i_Price_Bars = CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: 已复制 %u 个柱，共需 %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } i_Bar = ArrayMinimum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMinimum: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_Low = da_Price_Array[i_Bar]; i_Lowest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; datetime ta_Time_Array[]; i_Price_Bars = CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, ta_Time_Array); if (i_Price_Bars < 1 ) t_From = t_To = 0 ; else { t_From = ta_Time_Array[ 0 ]; t_To = ta_Time_Array[i_Price_Bars - 1 ]; } string s_New_Signature = StringFormat ( "%.5f%.5f%u%u" , d_Low, d_High, t_From, t_To); if (s_Signature != s_New_Signature) { b_Updated = true ; if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "%s: 通道已更新: %s .. %s / %s .. %s, min: %u max: %u " , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Low, _Digits ), DoubleToString (d_High, _Digits ), TimeToString (t_From, TIME_DATE | TIME_MINUTES ), TimeToString (t_To, TIME_DATE | TIME_MINUTES ), i_Lowest_Offset, i_Highest_Offset); s_Signature = s_New_Signature; } b_Ready = true; // 数据更新成功完成 } }; 现在我们需要在全局水平上声明一个这种类型的通道对象(以使得各种用户函数可以访问它):

CHANNEL go_Channel;



信号生成函数





根据这个系统，在两种所需的条件下会产生一个买入信号:

1. 距离前一个20天低点至少已经过了3个交易日

2a. 交易品种的价格低于20天低点 (海龟汤)

2b. 每日柱的收盘价不高于20天的低点 (海龟汤升级版)





所有以上描述的其他交易策略规则都属于交易订单参数和仓位的管理，所以我们不在信号模块包含它们。

在同一个模块中，我们将根据这两种交易系统 (海龟汤和海龟汤升级版)进行信号的编程，将在EA交易的参数中加入选项，可以选择规则的相应版本。让我们把这对应的自定义变量称为 Strategy_Type。在我们的实例中，策略选项只有两个，所以就使用 true/false ( bool 类型的变量) 将更简单一些。但是我们需要可以把系列文章中的所有策略都加到其中，所以让我们使用数字列表:

enum ENUM_STRATEGY { TS_TURTLE_SOUP, TS_TURTLE_SOUP_PLUS_1 }; input ENUM_STRATEGY Strategy_Type = TS_TURTLE_SOUP;

策略类型将会传到主程序的信号侦测函数中，也就是说它需要知道是否需要等到柱（日柱）关闭 — bool 类型的 b_Wait_For_Bar_Close 变量。第二个需要的变量是在前面的 i_Extremum_Bars 柱数处暂停，该函数返回信号状态: 是否买入/卖出条件已经符合还是继续等待. 在主EA交易文件中要加入对应的数字列表:

enum ENUM_ENTRY_SIGNAL { ENTRY_BUY, ENTRY_SELL, ENTRY_NONE, ENTRY_UNKNOWN };

另外一个信号模块和主程序函数都要用到的结构是 go_Tick 全局对象，它包含最新订单时刻的信息。这是一个标准的 MqlTick 类型的结构, 应该在主文件中声明。晚些时候我们将会编程使它在主程序体中更新 (OnTick 函数)。

MqlTick go_Tick;

现在，最终我们可以继续到模块的主函数了。

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) {}

让我们从检查卖出信号条件开始; 距离前一最高价(第一个条件)是否过去了足够的天数(柱数), 以及价格是否突破了范围的上方边界 (第二个条件):

if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) return (ENTRY_SELL);

检查买入信号条件是类似的:

if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { return (ENTRY_BUY);

在此我们已经使用d_Actual_Price变量，它包含用于此交易策略的当前价格。对于海龟汤，它的意思是最后所知的卖出价格，对于海龟汤升级版，它就是前一天(柱)的收盘价格:

double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)); d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; }

包含了最少所需处理的函数看起来是这样的:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) { double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)); d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; } if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) { return (ENTRY_SELL); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { return (ENTRY_BUY); } return (ENTRY_NONE); }

请记住，通道对象可能在从中读取数据时还没有准备好(标志 go_Channel.b_Ready = false)，所以，我们需要增加对这个标志的检查。在这个函数中，我们使用用于从时间序列中复制数据的标准函数之一(CopyClose), 所以让我们加上可能的错误处理。不要忘记记录详细数据，它们可能用于调试:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) { if (!go_Channel.b_Ready) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: 通道参数没有准备好" , __FUNCTION__ ); return (ENTRY_UNKNOWN); } double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; if ( WRONG_VALUE == CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyClose: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return (ENTRY_NONE); } d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; } if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: 价格 (%s) 已经突破了上方边界 (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_High, _Digits )); return (ENTRY_SELL); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: 价格 (%s) 已经突破了下方边界 (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_Low, _Digits )); return (ENTRY_BUY); } return (ENTRY_NONE); }

此函数将在每个订单时刻中调用，也就是每天成百上千次。但是，如果第一个条件(距离上一个极值点至少三天)不满足，后面的动作就是没有意义的。根据编程的规则，我们应该尽量减少资源的消耗，所以让我们的函数一直沉睡直到下一个柱(天)，也就是说，直到通道参数更新:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) { static datetime st_Pause_End = 0 ; if (st_Pause_End > go_Tick.time) return (ENTRY_NONE); st_Pause_End = 0 ; if (go_Channel.b_In_Process) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: 通道参数没有准备好" , __FUNCTION__ ); return (ENTRY_UNKNOWN); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset < i_Extremum_Bars && go_Channel.i_Highest_Offset < i_Extremum_Bars) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: 第一个条件不满足" , __FUNCTION__ ); st_Pause_End = go_Tick.time + PeriodSeconds () - go_Tick.time % PeriodSeconds (); return (ENTRY_NONE); } double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; if ( WRONG_VALUE == CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyClose: 错误 #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return (ENTRY_NONE); } d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; } if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: 价格 (%s) 已经突破了上方边界 (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_High, _Digits )); return (ENTRY_SELL); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: 价格 (%s) 已经突破了下方边界 (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_Low, _Digits )); return (ENTRY_BUY); } if (b_Wait_For_Bar_Close) st_Pause_End = go_Tick.time + PeriodSeconds () - go_Tick.time % PeriodSeconds (); return (ENTRY_NONE); }

这是这个函数的最终代码，让我们把信号模块文件称为Signal_Turtle_Soup.mqh, 把有关通道和信号的代码加到其中; 在文件的开头，我们将加入用于自定义策略的栏位:

enum ENUM_STRATEGY { TS_TURTLE_SOUP, TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1 }; input ENUM_STRATEGY Turtle_Soup_Type = TS_TURTLE_SOUP; input uint Turtle_Soup_Period_Length = 20 ; input uint Turtle_Soup_Extremum_Offset = 3 ; input double Turtle_Soup_Entry_Offset = 10 ; input double Turtle_Soup_Exit_Offset = 1 ;

把文件保存到终端数据文件夹; 信号库应该保存到 MQL5\Include\Expert\Signal 目录下。

用于测试交易策略的基础EA交易





在靠近EA交易开头的代码中，我们加入了自定义栏位，在这些栏位之前我们加入了在设置中使用的枚举列表的列表。让我们把设置分成两组 — "策略设置" 和 "仓位的建立和管理". 第一组设置将在编译的时候从信号库文件包含，这样，我们创建了一个文件，在下面的文章中，我们将编程实现书中的其他策略，并且可以替换(或者增加)信号模块，包括所需的自定义设置。

现在我们在 MQL5 标准库文件开始之前包含代码，用于进行交易操作:

enum ENUM_LOG_LEVEL { LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG }; enum ENUM_ENTRY_SIGNAL { ENTRY_BUY, ENTRY_SELL, ENTRY_NONE, ENTRY_UNKNOWN }; #include <Trade\Trade.mqh> input string _ = "** 策略设置:" ; #include <Expert\Signal\Signal_Turtle_Soup.mqh> input string __ = "** 仓位建立和管理:" ; input double Trade_Volume = 0.1 ; input uint Trail_Trigger = 100 ; 在 input uint Trail_Step = 5 ; input uint Trail_Distance = 50 ; input ENUM_LOG_LEVEL Log_Level = LOG_LEVEL_INFO;

对于这个策略，作者并没有提到任何特定的资金管理或者风险管理技术，所以我们对所有交易使用固定手数。

跟踪止损设置应该输入点数。5位小数报价的引入会对单位的使用造成混淆，所以注意这里的一个点是对应着交易品种价格的最小变化。这就是说，对于5位小数报价，一个点等于 0.00001, 而对于4位小数报价，它等于 0.0001。不要和 pips 混淆 — pips 会忽视报价的真正精确度，总需要把它们转换成4位小数。也就是说，如果交易品种价格变化的最小数是 0.00001, 一个 pip 就等于 10 points; 如果 point 等于 0.0001, point 和 pip 的数值就是相同的。

跟踪止损函数在每个订单时刻都会使用这些设置，而且每天会重新计算成千上万的交易品种的真实价格，尽管这不需要消耗过多的 CPU 资源。在EA交易初始化时重新计算用于输入的数值也许更加正确，并且把它们保存到全局变量中以便今后使用。用于规范化手数的变量也是有相同的原则 — 最小值和最大值的限制, 以及 EA 交易在运行时的改动的步长。这里是全局变量的声明和初始化函数:

int gi_Try_To_Trade = 4 , gi_Connect_Wait = 2000 ; double gd_Stop_Level, gd_Lot_Step, gd_Lot_Min, gd_Lot_Max,

请注意, MQL5 标准库中包含了我们需要的这种类型的跟踪止损模块 (TrailingFixedPips.mqh), 并且我们可以像其他进行交易操作的类一样，把它包含在代码中。但是这和 EA 交易的特性并不完全符合，所以我们将写自己的跟踪代码并且把它以独立的自定义函数的方式加到EA交易中：

bool fb_Trailing_Stop( double d_Trail_Trigger, double d_Trail_Step, double d_Trail_Distance

检查是否允许在新的距离中设置止损是包含在独立函数fb_Is_Acceptable_Distance中的, 它也可用于验证设置挂单的水平和已建仓位的止损水平。

现在我们继续EA交易代码的主要工作区域，它是由处理新订单时刻到来时间的处理函数调用的 - OnTick。根据策略的规则，如果有已经建立的仓位，EA就不应该搜索新的信号，所以我们开始要做对应的检查。如果已经有了仓位，EA有两种选项: 或者计算和设置新仓位的初始止损水平，或者激活跟踪止损函数，即确定是否应该移动止损，从而进行对应的操作。调用跟踪止损函数很简单，而对于止损水平的计算，我们将使用由用户输入的与极值点gd_Exit_Offset偏移点数并把它转换为交易品种的价格。极值点的价格数值可以通过使用标准 MQL5 函数 CopyHigh 或 CopyLow 来寻找。计算所得的水平应该随后使用fb_Is_Acceptable_Distance函数来验证，并且使用来自go_Tick结构中的当前价格数值。我们将止损买入(BuyStop)和止损卖出(SellStop)订单的计算和验证独立分开:

if ( PositionSelect ( _Symbol )) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 .) { double d_SL = WRONG_VALUE , da_Price_Array[] ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { if ( WRONG_VALUE == CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , 1 + (Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1), da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: 错误 #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return ; } d_SL = da_Price_Array[ ArrayMinimum (da_Price_Array)] - gd_Exit_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_SL, go_Tick.bid)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "计算所得的止损水平 %s 由允许的最小值 %s 代替" , DoubleToString (d_SL, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.bid + fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid), _Digits )); d_SL = go_Tick.bid - fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid); } } else { if ( WRONG_VALUE == CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , 1 + (Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1), da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: 错误 #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return ; } d_SL = da_Price_Array[ ArrayMaximum (da_Price_Array)] + gd_Exit_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_SL, go_Tick.ask)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "计算所得的止损水平 %s 由允许的最小值 %s 代替" , DoubleToString (d_SL, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.ask - fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid), _Digits )); d_SL = go_Tick.ask + fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid); } } CTrade Trade; Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); Trade.PositionModify( _Symbol , d_SL, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); return ; } fb_Trailing_Stop(gd_Trail_Trigger, gd_Trail_Step, gd_Trail_Distance); return ; }

除了计算新订单时刻的参数，我们还需要更新通道的参数，它们用于信号的侦测。调用对应的go_Channel结构的f_Set函数只应该在柱关闭之后进行，而这些参数在其余时间中都保持不变。交易机器人还有一个操作与新的一天(柱）开始有关，就是删除不需要的昨天的挂单。Let's program these two actions:

int i_Order_Ticket = WRONG_VALUE , i_Try = gi_Try_To_Trade, i_Pending_Type = - 10 ; static int si_Last_Tick_Bar_Num = 0 ; if (si_Last_Tick_Bar_Num < int ( floor (go_Tick.time / PeriodSeconds ()))) { si_Last_Tick_Bar_Num = int ( floor (go_Tick.time / PeriodSeconds ())); i_Pending_Type = fi_Get_Pending_Type(i_Order_Ticket); if (i_Pending_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP || i_Pending_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) Print ( "删除昨天的挂单" ); CTrade o_Trade; o_Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade. OrderDelete (i_Order_Ticket)) { i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } if (i_Try == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "删除挂单错误" ); return ; } } go_Channel.f_Set(Turtle_Soup_Period_Length, 1 + (Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1)); }

这里使用的fi_Get_Pending_Type函数返回挂单的类型，它使用收到的i_Order_Ticket变量的引用，在其中加入订单编号。订单类型晚些时候将用于与此订单时刻的真实信号方向做比较，而订单编号用于在有必要时删除订单。如果没有挂单，这两个值都将等于 WRONG_VALUE。函数代码如下:

int fi_Get_Pending_Type( int & i_Order_Ticket ) { int i_Order = OrdersTotal (), i_Order_Type = WRONG_VALUE ; i_Order_Ticket = WRONG_VALUE ; if (i_Order < 1 ) return (i_Order_Ticket); while (i_Order-- > 0 ) { i_Order_Ticket = int ( OrderGetTicket (i_Order)); if (i_Order_Ticket > 0 ) if ( StringCompare ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ), _Symbol , false ) == 0 ) { i_Order_Type = int ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )); if (i_Order_Type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || i_Order_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP || i_Order_Type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || i_Order_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) break ; } i_Order_Ticket = WRONG_VALUE ; } return (i_Order_Type); }

现在用于判断信号状态的准备已经完成了，如果交易策略的条件没有被满足 (信号的状态将是 ENTRY_NONE 或者 ENTRY_UNKNOWN), 主程序在这个订单时刻的操作就可以结束了:

ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Signal = fe_Get_Entry_Signal(Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1, Turtle_Soup_Extremum_Offset); if (e_Signal > 1 ) return ;

如果有信号，而且已经有挂单，和它与已有挂单的方向做比较:

if (i_Pending_Type == - 10 ) i_Pending_Type = fi_Get_Pending_Type(i_Order_Ticket); if ( (e_Signal == ENTRY_SELL && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) || (e_Signal == ENTRY_BUY && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) ) return ; if ( (e_Signal == ENTRY_SELL && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) || (e_Signal == ENTRY_BUY && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) Print ( "挂单的方向和信号的方向不符合" ); i_Try = gi_Try_To_Trade; while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade. OrderDelete (i_Order_Ticket)) { i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } if (i_Try == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "删除挂单错误" ); return ; } }

现在我们确信我们需要设置新的挂单了，让我们计算它的参数。根据策略的规则，订单应该设置在通道边界内部一定偏移的位置， 应该在边界的反向边设置止损，接近当天或者两天之前的价格极值点 (依赖于所选策略的版本)。止损的位置应该只在挂单触发之后计算 — 操作的代码在上面已经有了。





相应的通道边界应该从go_Channel结构中读取，而由用户指定的进场偏移要转换为交易品种的价格，它在 gd_Entry_Offset 变量中指定。计算所得的水平应该使用 fb_Is_Acceptable_Distance 函数验证，使用 go_Tick 结构中的当前价格数值。我们将止损买入(BuyStop)和止损卖出(SellStop)订单的计算和验证独立分开:

double d_Entry_Level = WRONG_VALUE ; if (e_Signal == ENTRY_BUY) { d_Entry_Level = go_Channel.d_Low + gd_Entry_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_Entry_Level, go_Tick.ask)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "无法在 %s 水平设置止损买入挂单. Bid: %s Ask: %s StopLevel: %s" , DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.bid, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.ask, _Digits ), DoubleToString (gd_Stop_Level, _Digits ) ); return ; } } else { d_Entry_Level = go_Channel.d_High - gd_Entry_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_Entry_Level, go_Tick.bid)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "无法在 %s 水平设置止损卖出挂单，Bid: %s Ask: %s StopLevel: %s" , DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.bid, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.ask, _Digits ), DoubleToString (gd_Stop_Level, _Digits ) ); return ; } }

如果计算所得的设置挂单水平被验证成功，我们可以使用标准库中的类来吧对应订单发送到服务器:

double d_Volume = fd_Normalize_Lot(Trade_Volume); i_Try = gi_Try_To_Trade; if (e_Signal == ENTRY_BUY) { while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade.BuyStop( d_Volume, d_Entry_Level, _Symbol )) { Alert ( "已经设置了买入挂单!" ); i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } } else { while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade.SellStop( d_Volume, d_Entry_Level, _Symbol )) { Alert ( "已经设置了卖出挂单!" ); i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } } if (i_Try == WRONG_VALUE ) if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "设置挂单错误" );

这是EA编程中的最后一步，我们只需要编译它然后再在策略测试器中分析它的效果。