La estrategia comercial 'Momentum Pinball'

En este artículo ofrecemos la programación de las estrategias de negociación descritas en el libro de Linda Raschke y Laurence Connors Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies, dedicado a la simulación del precio de los límites del rango. El último de los sistemas comerciales completos en el apartado es 'Momentum Pinball' que explota un patrón que consta de dos barras de día. De acuerdo con la primera barra, se define la dirección del comercio en el segundo día, mientras que el movimiento del precio en el comienzo de la segunda barra debe indicar los niveles comerciales específicos para las entradas y salidas del mercado.

El objetivo de este artíclo es mostrar a los programadores que ya han asimilado el lenguaje MQL5 una de las variantes de implementación del sistema comercial 'Momentum Pinball', en el que se usarán métodos simplificados de programación orientada a objetos. El código se diferenciará de la POO completa por la ausencia de clases, estas serán sustituidas por estructuras. A diferencia de las clases, la formalización en el código y el uso de los objetos de este tipo apenas se distinguen de la acostumbrada mayoría de programadores principiantes de programación por procedimientos. Por otro lado, las oportunidades ofrecidas por las estructuras son más que suficientes para resolver los problemas de este tipo.

Al igual que en el artículo anterior, primero crearemos el módulo de la unidad de señales, a continuación, un indicador para comerciar manualmente y marcar la historia, que utilizará este módulo. El tercer programa será un asesor comercial automatizado, que también usará el módulo de señales. Por último, probaremos el asesor con cotizaciones recientes, porque los autores del libro han trabajado con cotizaciones de 20 años de antigüedad.

Reglas del sistema comercial 'Momentum Pinball'

Linda Raschke y Laurence Connors se encontraron con ciertas indeterminaciones al usar la tecnología comercial explicada por George Taylor, lo cual los impulsó a crear las reglas de esta estrategia comercial. La estrategia de Taylor antes del comienzo del día siguiente define la dirección del comercio: si nos encontramos ante un día de ventas o de compras. Sin embargo, el comercio práctico propuesto por el maestro infringe dicho estado, lo cual, en opinión del autor, ha enredado las reglas comerciales.

Para definir con mayor precisión la dirección del comercio del día siguiente, los autores usaron el indicador ROC (Rate Of Change — Índice de cambio de precio). A sus indicaciones se aplicó el oscilador RSI (Relative Strenght Index — Índice de fuerza relativa), con lo que se hizo perfectamente visible el carácter cíclico de las indicaciones de ROC. En conclusión, los autores añadieron niveles de señal al sistema comercial, zonas fronterizas de sobrecompra y sobreventa en el RSI. Se considera que es precisamente el hallazgo de la línea de ese indicador (llamado LBR/RSI, de Linda Bradford Raschke) en concordancia con la zona, el mecanismo que está llamado a detectar los días más probables de venta o compra. Posteriormente analizaremos con más detalle LBR/RSI.

Las reglas completas del sistema comercial Momentum Pinball para las entradas y las salidas se formulan de la forma siguiente.

En el marco temporal D1, el valor de los indicadores LBR/RSI del último día cerrado debe encontrarse en la zona de sobreventa, por debajo de 30. Después de cerrar la primera barra de hora del nuevo día, coloque una orden pendiente de compra por encima del máximo de la barra. Después de que se active la orden pendiente, coloque el Stop Loss de la posición en el mínimo de la primera barra de hora. Si la posición se cierra con pérdidas, coloque de nuevo una orden pendiente de venta en el nivel anterior. Al final del día, la posición tendrá beneficios, así que déjela hasta el día siguiente. El segundo día, la posición deberá ser necesariamente cerrada.

La visualización de las reglas de entrada con la ayuda de los dos indicadores descritos más arriba, tendrá el aspecto siguiente:

— LBR/RSI en el marco temporal de un día se encuentra en la zona de sobreventa (ver 30 de octubre 2017)





— el indicador TS_Momentum_Pinball en un marco temporal aleatorio (de M1 a D1) representa los niveles comerciales y el rango de precios de la primera hora del día, sobre cuya base se calculan estos niveles:





Las reglas de salida del mercado no se definen claramente en el libro: según los autores, puede darse tanto con el uso del trailing, como con el cierre a la mañana siguiente, como con la salida por encima del máximo del primer día de cotización.

Las normas de entrada en la compra son análogas, LBR/RSI debe estar en la zona de sobrecompra (por encima de 70), deberemos establecer la orden pendiente en el mínimo de la primera barra de hora.









Indicador LBR/RSI

Por supuesto, todos los cálculos necesarios para obtener la señal se pueden llevar a cabo en el módulo de señales, pero, aparte del plan de comercio automático, en este artículo se ofrece el manual. Para facilitar la identificación visual del patrón de la versión manual, sería útil disponer de un indicador LBR/RSI independiente con iluminación de las zonas de sobrecompra/sobreventa. Para automatizar nuestros esfuerzos, no vamos a programar dos versiones separadas de cálculo de LBR/RSI (una 'con búfer' para el indicador y otra 'sin búfer' para el robot). Aprovecharemos la oportunidad de conectar un indicador externo al módulo de señales utilizando la función estándar iCustom. Este indicador no producirá cálculos con un gran gasto de recursos, tampoco es necesario sondearlo en cada tick: en el sistema comercial se usa el valor del indicador en la barra diaria cerrada, el valor actual, en constante cambio, no nos interesa en absoluto. Por lo tanto, no hay obstáculos significativos para tal solución.

En este indicador, combinaremos los algoritmos de cálculo de ROC y RSI, que dibujarán la curva resultante del oscilador, y para mayor comodidad a la hora de detectar los valores necesarios, añadiremos el rellenado de las zonas de sobrecompra y sobreventa con diferentes colores. Para todo ello, necesitaremos cinco búferes para la representación, y cuatro más para los cálculos auxiliares.

A los ajustes estándar (el periodo RSI y los valores de los límites de las dos zonas) añadiremos uno más, que no se encuentra presente en las normas originales del sistema comercial. Nos dará la posibilidad de utilizar para los cálculos no solo el precio de cierre de la barra de día, sino también el precio mediano, típico o ponderado, que es más informativo. Propiamente, el usuario podrá elegir para sus experimentos cualquiera de las siete variantes contempladas por el tipo ENUM_APPLIED_PRICE.

La declaración de los búferes, los campos de edición personalizados y el bloque de inicialización tendrán el aspecto que sigue:

#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 9 #property indicator_plots 3 #property indicator_label1 “Overbought area" #property indicator_type1 DRAW_FILLING #property indicator_color1 C' 255 , 208 , 234 ' #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 “Oversold area" #property indicator_type2 DRAW_FILLING #property indicator_color2 C' 179 , 217 , 255 ' #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "RSI от ROC" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_color3 clrTeal #property indicator_width3 2 #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 input ENUM_APPLIED_PRICE TS_MomPin_Applied_Price = PRICE_CLOSE ; // Price for ROC calculation input uint TS_MomPin_RSI_Period = 3 ; // RSI Period input double TS_MomPin_RSI_Overbought = 70 ; // RSI Oversold level input double TS_MomPin_RSI_Oversold = 30 ; // RSI overbought level double buff_Overbought_High[], buff_Overbought_Low[], // overbought area background buff_Oversold_High[], buff_Oversold_Low[], // oversold area background buff_Price[], // array of bar calculated prices buff_ROC[], // ROC array from calculated prices buff_RSI[], // RSI from ROC buff_Positive[], buff_Negative[] // auxiliary arrays for RSI calculation ; int OnInit () { // designation of indicator buffers: // overbought area SetIndexBuffer ( 0 , buff_Overbought_High, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , false ); SetIndexBuffer ( 1 , buff_Overbought_Low, INDICATOR_DATA ); // oversold area SetIndexBuffer ( 2 , buff_Oversold_High, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false ); SetIndexBuffer ( 3 , buff_Oversold_Low, INDICATOR_DATA ); // RSI curve SetIndexBuffer ( 4 , buff_RSI, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); // auxiliary buffers for RSI calculation SetIndexBuffer ( 5 , buff_Price, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 , buff_ROC, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 , buff_Negative, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 , buff_Positive, INDICATOR_CALCULATIONS ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "LBR/RSI"); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

En el procesador estándar OnCalculate organizamos dos ciclos separados, el primero prepara la matriz ROC de datos, el segundo, calcula los valores del oscilador basándose en los datos de esta matriz.

En la versión de Rates Of Change propuesta por Linda Raschke, hay que comparar no los precios que van secuencialmente con las barras, sino los que omiten una barra entre ellos. Es decir, en el sistema comercial se usan los cambios de precio de los días que se retrasan con respecto al día comercial en uno o tres días, respectivamente. Hacer esto no es complicado, y además, en este mismo ciclo organizaremos el rellando del fondo de las zonas de sobrecompra y sobreventa. Además, no nos olvidaremos de implementar la posibilidad de elegir el tipo de precio:

int i_RSI_Period = int (TS_MomPin_RSI_Period), i_Bar, i_Period_Bar ; double d_Sum_Negative, d_Sum_Positive, d_Change ; i_Period_Bar = 1 ; while (++i_Period_Bar < rates_total && ! IsStopped ()) { switch (TS_MomPin_Applied_Price) { case PRICE_CLOSE : buff_Price[i_Period_Bar] = Close [i_Period_Bar]; break ; case PRICE_OPEN : buff_Price[i_Period_Bar] = Open [i_Period_Bar]; break ; case PRICE_HIGH : buff_Price[i_Period_Bar] = High [i_Period_Bar]; break ; case PRICE_LOW : buff_Price[i_Period_Bar] = Low [i_Period_Bar]; break ; case PRICE_MEDIAN : buff_Price[i_Period_Bar] = 0.50000 * ( High [i_Period_Bar] + Low [i_Period_Bar]); break ; case PRICE_TYPICAL : buff_Price[i_Period_Bar] = 0.33333 * ( High [i_Period_Bar] + Low [i_Period_Bar] + Open [i_Period_Bar]); break ; case PRICE_WEIGHTED : buff_Price[i_Period_Bar] = 0.25000 * ( High [i_Period_Bar] + Low [i_Period_Bar] + Open [i_Period_Bar] + Open [i_Period_Bar]); break ; } if (i_Period_Bar > 1 ) buff_ROC[i_Period_Bar] = buff_Price[i_Period_Bar] - buff_Price[i_Period_Bar - 2 ]; buff_Overbought_High[i_Period_Bar] = 100 ; buff_Overbought_Low[i_Period_Bar] = TS_MomPin_RSI_Overbought; buff_Oversold_High[i_Period_Bar] = TS_MomPin_RSI_Oversold; buff_Oversold_Low[i_Period_Bar] = 0 ; }

El segundo ciclo (cálculo de RSI) no tiene ninguna particularidad, repite prácticamente al pie de la letra el algoritmo del oscilador estándar de este tipo:

i_Period_Bar = prev_calculated - 1 ; if (i_Period_Bar <= i_RSI_Period) { buff_RSI[ 0 ] = buff_Positive[ 0 ] = buff_Negative[ 0 ] = d_Sum_Positive = d_Sum_Negative = 0 ; i_Bar = 0 ; while (i_Bar++ < i_RSI_Period) { buff_RSI[ 0 ] = buff_Positive[ 0 ] = buff_Negative[ 0 ] = 0 ; d_Change = buff_ROC[i_Bar] - buff_ROC[i_Bar - 1 ]; d_Sum_Positive += (d_Change > 0 ? d_Change : 0 ); d_Sum_Negative += (d_Change < 0 ? -d_Change : 0 ); } buff_Positive[i_RSI_Period] = d_Sum_Positive / i_RSI_Period; buff_Negative[i_RSI_Period] = d_Sum_Negative / i_RSI_Period; if (buff_Negative[i_RSI_Period] != 0 ) buff_RSI[i_RSI_Period] = 100 - ( 100 / ( 1 . + buff_Positive[i_RSI_Period] / buff_Negative[i_RSI_Period])); else buff_RSI[i_RSI_Period] = buff_Positive[i_RSI_Period] != 0 ? 100 : 50 ; i_Period_Bar = i_RSI_Period + 1 ; } i_Bar = i_Period_Bar - 1 ; while (++i_Bar < rates_total && ! IsStopped ()) { d_Change = buff_ROC[i_Bar] - buff_ROC[i_Bar - 1 ]; buff_Positive[i_Bar] = (buff_Positive[i_Bar - 1 ] * (i_RSI_Period - 1 ) + (d_Change> 0 ? d_Change : 0 )) / i_RSI_Period; buff_Negative[i_Bar] = (buff_Negative[i_Bar - 1 ] * (i_RSI_Period - 1 ) + (d_Change < 0 ? -d_Change : 0 )) / i_RSI_Period; if (buff_Negative[i_Bar] != 0 ) buff_RSI[i_Bar] = 100 - 100 . / ( 1 . + buff_Positive[i_Bar] / buff_Negative[i_Bar]); else buff_RSI[i_Bar] = buff_Positive[i_Bar] != 0 ? 100 : 50 ; }

Llamaremos al indicador LBR_RSI.mq5 y lo ubicaremos en la carpeta estándar de indicadores del catálogo de datos del terminal. Precisamente eso se escribirá en la función iCustom del módulo de señales, por ello, no merece la pena cambiarlo.



Módulo de señales

En el módulo de señales conectado al asesor y al indicador ubicamos los ajustes de usuario de la estrategia comerical "Momentum Pinball". Los autores fijan los valores para el cálculo del indicador LBR/RSI (periodo RSI = 3, nivel de sobrecompra = 30, nivel de sobreventa = 70). Pero para los experimentos, nosotros los haremos modificables, al igual que los métodos de cierre de posición: en el libro se mencionan tres variantes. Los programamos todos, y el usuario tendrá la posibilidad de elegir la opción necesaria:

cerrar la posición según el trailing del nivel Stop Loss;

cerrarla a la mañana del día siguiente;

esperar al segundo día la ruptura del extremo del día de apertura de posición.

El concepto de 'mañana' es bastante escurridizo, para formalizar las normas, hay que tener una definición más exacta. Raschke y Connors no dicen nada al respecto, pero es lógico suponer que la vinculación - usada en las otras reglas del sistema comercial - a la primera barra del nuevo día indicará la marca 'mañana' en la escala temporal del día.

No debemos olvidar otros dos ajustes del sistema comercial: los espacios con respecto a los límites de la primera hora del día, que deben definir los niveles de colocación de la orden pendiente y el nivel de StopLoss:

enum ENUM_EXIT_MODE { CLOSE_ON_SL_TRAIL, CLOSE_ON_NEW_1ST_CLOSE, CLOSE_ON_DAY_BREAK }; input ENUM_APPLIED_PRICE TS_MomPin_Applied_Price = PRICE_CLOSE ; input uint TS_MomPin_RSI_Period = 3 ; input double TS_MomPin_RSI_Overbought = 70 ; input double TS_MomPin_RSI_Oversold = 30 ; input uint TS_MomPin_Entry_Offset = 10 ; input uint TS_MomPin_Exit_Offset = 10 ; input ENUM_EXIT_MODE TS_MomPin_Exit_Mode = CLOSE_ON_SL_TRAIL;

La función principal del módulo fe_Get_Entry_Signal se unificará con la función del módulo de señales de la anterior estrategia comercial del libro de Raschke y Connors, y también con los subsecuentes módulos análogos de otros sistemas comerciales descritos en esta fuente. Esto significa que la función deberá tener un conjunto así de parámetros transmitidos, enlaces a las variables y el mismo tipo de valor retornado:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( datetime t_Time, double & d_Entry_Level, double & d_SL, double & d_TP, double & d_Range_High, double & d_Range_Low ) { }

Al igual que en la versión anterior, no vamos a recalcular todo de nuevo tick a tick al llamar la función desde el robot, sino que almacenaremos entre ticks los niveles calculados en las variables estáticas. Sin embargo, la organización del trabajo con esta función en el indicador para el comercio manual tendrá diferencias sustanciales, y deberemos prever el reseteo de las variables estáticas al llamar la función desde el indicador. Para diferenciar la llamada desde el indicador de la llamada desde el robot, utilizaremos la variable t_Time, el indicador la invertirá, es decir, hará negativo su valor:



static ENUM_ENTRY_SIGNAL se_Trade_Direction = ENTRY_UNKNOWN; static double sd_Entry_Level = 0 , sd_SL = 0 , sd_TP = 0 , sd_Range_High = 0 , sd_Range_Low = 0 ; if (t_Time < 0 ) { sd_Entry_Level = sd_SL = sd_TP = sd_Range_High = sd_Range_Low = 0 ; se_Trade_Direction = ENTRY_UNKNOWN; } d_Entry_Level = sd_Entry_Level; d_SL = sd_SL; d_TP = sd_TP; d_Range_High = sd_Range_High; d_Range_Low = sd_Range_Low;

A continuación, viene el código para obtener el manejador del indicador LBR/RSI con la primera llamada de la función:

static int si_Indicator_Handle = INVALID_HANDLE ; if (si_Indicator_Handle == INVALID_HANDLE ) { si_Indicator_Handle = iCustom ( _Symbol , PERIOD_D1 , "LBR_RSI" , TS_MomPin_Applied_Price, TS_MomPin_RSI_Period, TS_MomPin_RSI_Overbought, TS_MomPin_RSI_Oversold ); if (si_Indicator_Handle == INVALID_HANDLE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: error of receiving LBR_RSI indicator handle #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return (ENTRY_INTERNAL_ERROR); } }

Una vez al día, el robot tiene que analizar el valor del indicador en la última barra de día cerrada y definir la dirección permitida del comercio en la actualidad. O bien debe fijar la prohibición del comercio, si el valor de LBR/RSI se encuentra en la zona neutra. Aquí podemos ver el código para extraer este valor de la memoria intermedia del indicador y después analizarlo con las funciones de registro, y teniendo en cuenta los posibles errores y peculiaridades del indicador de comercio manual:

static int si_Indicator_Handle = INVALID_HANDLE ; if (si_Indicator_Handle == INVALID_HANDLE ) { si_Indicator_Handle = iCustom ( _Symbol , PERIOD_D1 , "LBR_RSI" , TS_MomPin_Applied_Price, TS_MomPin_RSI_Period, TS_MomPin_RSI_Overbought, TS_MomPin_RSI_Oversold ); if (si_Indicator_Handle == INVALID_HANDLE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: error of indicator handle receipt LBR_RSI #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return (ENTRY_INTERNAL_ERROR); } } datetime ta_Bar_Time[]; if ( CopyTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , fabs (t_Time), 2 , ta_Bar_Time) < 2 ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyTime: error #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return (ENTRY_INTERNAL_ERROR); } static datetime st_Prev_Day = 0 ; if (t_Time < 0 ) st_Prev_Day = 0 ; if (st_Prev_Day < ta_Bar_Time[ 0 ]) { se_Trade_Direction = ENTRY_UNKNOWN; d_Entry_Level = sd_Entry_Level = d_SL = sd_SL = d_TP = sd_TP = d_Range_High = sd_Range_High = d_Range_Low = sd_Range_Low = 0 ; double da_Indicator_Value[]; if ( 1 > CopyBuffer (si_Indicator_Handle, 4 , ta_Bar_Time[ 0 ], 1 , da_Indicator_Value)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyBuffer: error #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return (ENTRY_INTERNAL_ERROR); } if (da_Indicator_Value[ 0 ] > 100 . || da_Indicator_Value[ 0 ] < 0 .) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: Indicator buffer value error (%f)" , __FUNCTION__ , da_Indicator_Value[ 0 ]); return (ENTRY_UNKNOWN); } st_Prev_Day = ta_Bar_Time[ 0 ]; if (da_Indicator_Value[ 0 ] > TS_MomPin_RSI_Overbought) se_Trade_Direction = ENTRY_SELL; else se_Trade_Direction = da_Indicator_Value[ 0 ] > TS_MomPin_RSI_Oversold ? ENTRY_NONE : ENTRY_BUY; if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: Trading direction for %s: %s. LBR/RSI: (%.2f)" , __FUNCTION__ , TimeToString (ta_Bar_Time[ 1 ], TIME_DATE ), StringSubstr ( EnumToString (se_Trade_Direction), 6 ), da_Indicator_Value[ 0 ] ); }

Hemos encontrado la dirección del comercio permitida. La siguiente tarea será identificar los niveles de entrada y la limitación de las pérdidas (Stop Loss). Basta con hacer esto una vez al día, inmediatamente después del cierre de la primera barra del día en el marco temporal de una hora. Pero, teniendo en cuenta las peculiaridades del funcionamiento del indicador de comercio manual, el algoritmo lo tendrá un poco más difícil. Esto se debe a que el indicador no solo debe identificar la señal de los niveles en tiempo real, sino también hacer las marcas en la historia:

if (se_Trade_Direction == ENTRY_NONE) return (ENTRY_NONE); if (sd_Entry_Level == 0 .) { MqlRates oa_H1_Rates[]; int i_Price_Bars = CopyRates ( _Symbol , PERIOD_H1 , fabs (t_Time), 24 , oa_H1_Rates); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyRates: error #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return (ENTRY_INTERNAL_ERROR); } int i_Bar = i_Price_Bars; while (i_Bar-- > 0 ) { if (oa_H1_Rates[i_Bar].time < ta_Bar_Time[ 1 ]) break ; sd_Range_High = d_Range_High = oa_H1_Rates[i_Bar].high; sd_Range_Low = d_Range_Low = oa_H1_Rates[i_Bar].low; } if (i_Price_Bars - i_Bar < 3 ) return (ENTRY_UNKNOWN); d_Entry_Level = _Point * TS_MomPin_Entry_Offset; sd_Entry_Level = d_Entry_Level = se_Trade_Direction == ENTRY_SELL ? d_Range_Low - d_Entry_Level : d_Range_High + d_Entry_Level; d_SL = _Point * TS_MomPin_Exit_Offset; sd_SL = d_SL = se_Trade_Direction == ENTRY_BUY ? d_Range_Low - d_SL : d_Range_High + d_SL; }

Después de ello, solo quedará concluir el funcionamiento de la función retornando la dirección de comercio descubierta:

return (se_Trade_Direction);

Ahora vamos a programar el análisis de las condiciones para la señal de cierre de posición. Tenemos tres opciones, una de las cuales (el nivel de trailing stop) ya está implementada en las versiones anteriores de código del asesor. Las otras dos opciones, en suma, exigirán para los cálculos el precio y la hora de entrada, además de la dirección de la posición. Las transmitiremos a fe_Get_Exit_Signal junto con la hora actual y el método de cierre elegido:

ENUM_EXIT_SIGNAL fe_Get_Exit_Signal( double d_Entry_Level, datetime t_Entry_Time, ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Trade_Direction, datetime t_Current_Time, ENUM_EXIT_MODE e_Exit_Mode ) { static MqlRates soa_Prev_D1_Rate[]; static int si_Price_Bars = 0 ; if (t_Current_Time < 0 ) { t_Current_Time = -t_Current_Time; si_Price_Bars = 0 ; } double d_Curr_Entry_Level, d_SL, d_TP, d_Range_High, d_Range_Low ; if (e_Trade_Direction < 1 ) { si_Price_Bars = 0 ; } switch (e_Exit_Mode) { case CLOSE_ON_SL_TRAIL: return (EXIT_NONE); case CLOSE_ON_NEW_1ST_CLOSE: if ((t_Current_Time - t_Current_Time % 86400 ) == (t_Entry_Time - t_Current_Time % 86400 ) ) return (EXIT_NONE); if (fe_Get_Entry_Signal(t_Current_Time, d_Curr_Entry_Level, d_SL, d_TP, d_Range_High, d_Range_Low) < ENTRY_UNKNOWN ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "%s: 1st bar of the following day is closed" , __FUNCTION__ ); return (EXIT_ALL); } return (EXIT_NONE); case CLOSE_ON_DAY_BREAK: if ((t_Current_Time - t_Current_Time % 86400 ) == (t_Entry_Time - t_Current_Time % 86400 ) ) return (EXIT_NONE); if (t_Current_Time % 86400 > 36000 ) return (EXIT_ALL); if (si_Price_Bars < 1 ) { si_Price_Bars = CopyRates ( _Symbol , PERIOD_D1 , t_Current_Time, 2 , soa_Prev_D1_Rate); if (si_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyRates: error #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return (EXIT_UNKNOWN); } if (e_Trade_Direction == ENTRY_BUY) { if (soa_Prev_D1_Rate[ 1 ].high < soa_Prev_D1_Rate[ 0 ].high) return (EXIT_NONE); if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "%s: price broke-through yesterday’s High: %s > %s" , __FUNCTION__ , DoubleToString (soa_Prev_D1_Rate[ 1 ].high, _Digits ), DoubleToString (soa_Prev_D1_Rate[ 0 ].high, _Digits )); return (EXIT_BUY); } else { if (soa_Prev_D1_Rate[ 1 ].low > soa_Prev_D1_Rate[ 0 ].low) return (EXIT_NONE); if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "%s: price broke through yesterday’s Low: %s < %s" , __FUNCTION__ , DoubleToString (soa_Prev_D1_Rate[ 1 ].low, _Digits ), DoubleToString (soa_Prev_D1_Rate[ 0 ].low, _Digits )); return (EXIT_SELL); } } return (EXIT_NONE); } return (EXIT_UNKNOWN); }

Aquí tenemos un 'tope' en el caso de que esté elegida la opción 'salida por trailing', la función retorna la ausencia de señal sin ningún análisis. Para las otras dos opciones se detecta el evento 'ya es de día' y 'se ha roto el extremo de ayer'. Las variantes de las funciones retornadas de los valores del tipo ENUM_EXIT_SIGNAL son muy semejantes a la lista análoga de los valores de los señales de entrada (ENUM_ENTRY_SIGNAL):



enum ENUM_EXIT_SIGNAL { EXIT_UNKNOWN, EXIT_BUY, EXIT_SELL, EXIT_ALL, EXIT_NONE };

Indicador para el comercio manual

El módulo de señales descrito anteriormente está diseñado para el uso en un robot de comercio automatizado. Veremos con más detalle el modo de aplicación un poco más tarde. En primer lugar, vamos a crear una herramienta para ver de forma más visual las características del sistema comercial en los gráficos en el terminal. Este indicador utiliza un módulo de señales sin ninguna modificación, y representa los niveles comerciales calculados en él: el nivel de colocación de la orden pendiente y el nivel de Stop Loss. El cierre de la transacción con beneficios en este indicador se muestra en una forma de realización simplificada: al alcanzar el nivel preestablecido (TakeProfit). Como recordará, hemos programado en el módulo algoritmos más complejos para identificar las señales de salida de la transacción, pero dejaremos su implementación para el robot.

Aparte de los niveles comerciales, el indicador destacará el fondo de las barras de la primera hora del día, para que quede claro por qué se usan precisamente estos niveles. Esta marca ayudará a valorar visualmente las ventajas y desventajas de la mayoría de reglas de la estrategia 'Momentum Pinball': servirá para detectar aquello que es imposible obtener del simulador de estrategias. El análisis visual, complementado por la estadística de simulación, permitirá componer las reglas del sistema comercial de forma más efectiva.

Para que el indicador se puede utilizar también en el comercio manual convencional, añadiremos al mismo un sistema de alertas al tráder en tiempo real. Esta notificación contendrá para el módulo de señales la dirección recomendada de entrada junto con los niveles de colocación de órdenes pendientes y la salida de emergemcia (Stop Loss). Habrá tres métodos de envío de notificaciones: la ventana emergente estándar con texto y señal acústica, el mensaje al correo electrónico y la notificación push al dispositivo móvil.

Ya se han enumerado todos los requisitos del indicador. Por lo tanto, podemos comenzar a programar. Para dibujar en el gráfico todos los objetos que hemos planeado, en el indicador debe haber un búfer del tipo DRAW_FILLING (para rellenar el rango de barras de la primera hora del día) y tres búferes para representar los niveles comerciales (nivel de entrada, nivel de fijación del beneficio y nivel de limitación de pérdidas). Uno de ellos (el nivel de colocación de órdenes pendientes) debe tener la posibilidad de cambiar el color (tipo DRAW_COLOR_LINE), dependiendo de la dirección del comercio; para los otros dos, bastará el tipo monocromo DRAW_LINE:

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 4 #property indicator_label1 “ 1 st hour of a day" #property indicator_type1 DRAW_FILLING #property indicator_color1 C' 255 , 208 , 234 ', C' 179 , 217 , 255 ' #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 “Entry level" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_style2 STYLE_DASHDOT #property indicator_color2 clrDodgerBlue , clrDeepPink #property indicator_width2 2 #property indicator_label3 "Stop Loss" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_style3 STYLE_DASHDOTDOT #property indicator_color3 clrCrimson #property indicator_width3 1 #property indicator_label4 "Take Profit" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrGreen #property indicator_width4 1

Ahora tenemos que declarar las listas, una parte de las cuales no son necesarias en el indicador (solo son usadas por el asesor), pero que participan en las funciones del módulo de señales. Estas variables del tipo enum son necesarias para trabajar con el registro y con varios métodos de cierre de posición que omitiremos también en el indicador: recuerde, aquí solo habrá una simple imitación de la fijación de las ganancias en un nivel dado (Take Profit). Tras el anunciar estas variables, se puede conectar un módulo externo enumerar los ajustes personalizados y declarar las variables globales:

enum ENUM_LOG_LEVEL { LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG }; enum ENUM_ENTRY_SIGNAL { ENTRY_BUY, ENTRY_SELL, ENTRY_NONE, ENTRY_UNKNOWN, ENTRY_INTERNAL_ERROR }; enum ENUM_EXIT_SIGNAL { EXIT_UNKNOWN, EXIT_BUY, EXIT_SELL, EXIT_ALL, EXIT_NONE }; #include <Expert\Signal\Signal_Momentum_Pinball.mqh> input uint TS_MomPin_Take_Profit = 10 ; input bool Show_1st_H1_Bar = true ; input bool Alert_Popup = true ; input bool Alert_Email = false ; input string Alert_Email_Subj = "" ; input bool Alert_Push = true ; input uint Days_Limit = 7 ; ENUM_LOG_LEVEL Log_Level = LOG_LEVEL_DEBUG; double buff_1st_H1_Bar[], buff_1st_H1_Bar_Zero[], buff_Entry[], buff_Entry_Color[], buff_SL[], buff_TP[], gd_Entry_Offset = 0 , gd_Exit_Offset = 0 ;

En la función de inicialización no hay nada extraordinario, asignamos los índices de los búferes de indicador a las matrices declaradas por sus nombres para estos búferes. También en este caso, pasamos los ajustes personalizados de puntos al precio del instrumento, para reducir aunque sea un poco el consumo de recursos y no hacer semejante transformación miles de veces mientras funciona el programa principal:



int OnInit () { gd_Entry_Offset = TS_MomPin_Entry_Offset * _Point ; gd_Exit_Offset = TS_MomPin_Exit_Offset * _Point ; SetIndexBuffer ( 0 , buff_1st_H1_Bar, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); SetIndexBuffer ( 1 , buff_1st_H1_Bar_Zero, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); SetIndexBuffer ( 2 , buff_Entry, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); SetIndexBuffer ( 3 , buff_Entry_Color, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 4 , buff_SL, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); SetIndexBuffer ( 5 , buff_TP, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Momentum Pinball" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

En el código del indicador del anterior artículo de esta serie se creó una cierta entidad programática cuyo cometido era guardar información de cualquier tipo entre ticks. En el mencionado artículo podrá leer más información sobre su misión y su composición: aquí nos limitaremos a usarla sin ningún cambio. En esta versión del indicador, de toda la funcionalidad de 'domovói' solo se usará la bandera de comienzo de una nueva barra. Pero si deseamos hacer más avanzado el indicador para el comercio manual, nos vendrán muy bien otras funciones del 'domovói'. Podemos ver el código completo de la estructura de go_Brownie al final del archivo del código fuente del indicador (TS_Momentum_Pinball.mq5), en los materiales adjuntos a este artículo. Allí podemos ver también el código de la función de envío de notificaciones f_Do_Alert, en ella tampoco hay ningún cambio en comparación con el anterior indicador de esta serie de artículos, por eso no vamos a analizarlo con detalle.

Dentro del manejador estándar del evento de llegada del tick (OnCalculate), hay que declarar las variables necesarias antes de que comience el ciclo principal del programa. Si no se trata de a primera llamada del ciclo principal, hay que limitar el rango de recálculo solo al de las barras actuales de este momento: para esta estrategia comercial, serían las barras de los días de hoy y ayer. Si se trata de la primera llamada del ciclo tras la inicialización, habrá que limpiar los búferes del indicador de datos restantes. Si no lo hacemos, al cambiar de marco temporal quedarán rellenadas las áreas no actuales. Además, merece la pena limitar la llamada de la función principal a una vez por barra. Es muy cómodo hacer todo esto con la ayuda de la estucturago_Brownie (domovói):

go_Brownie.f_Update(prev_calculated, prev_calculated); datetime t_Time = TimeCurrent (); int i_Period_Bar = 0 , i_Current_TF_Bar = 0 ; if (go_Brownie.b_First_Run) { i_Current_TF_Bar = rates_total — Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , t_Time — t_Time % 86400 — 86400 * Days_Limit, t_Time); ArrayInitialize (buff_1st_H1_Bar, 0 ); ArrayInitialize (buff_1st_H1_Bar_Zero, 0 ); ArrayInitialize (buff_Entry, 0 ); ArrayInitialize (buff_Entry_Color, 0 ); ArrayInitialize (buff_TP, 0 ); ArrayInitialize (buff_SL, 0 ); } else if (!go_Brownie.b_Is_New_Bar) return (rates_total); else { i_Current_TF_Bar = rates_total — Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , t_Time — t_Time % 86400 , t_Time); } ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Entry_Signal = ENTRY_UNKNOWN; double d_SL = WRONG_VALUE , d_TP = WRONG_VALUE , d_Entry_Level = WRONG_VALUE , d_Range_High = WRONG_VALUE , d_Range_Low = WRONG_VALUE ; datetime t_Curr_D1_Bar = 0 , t_Last_D1_Bar = 0 , t_Entry_Bar = 0 ; i_Current_TF_Bar = int ( fmax ( 0 , fmin (i_Current_TF_Bar, rates_total — 1 )));

Ahora vamos a programar el ciclo principal de trabajo. Al comienzo de cada iteración, es necesario extraer los datos desde el módulo de señales, controlar el resultado de la presencia de errores y gestionar la transición a la siguiente iteración del bucle, si no hay señal:

while (++i_Current_TF_Bar < rates_total && ! IsStopped ()) { e_Entry_Signal = fe_Get_Entry_Signal(- Time [i_Current_TF_Bar], d_Entry_Level, d_SL, d_TP, d_Range_High, d_Range_Low); if (e_Entry_Signal == ENTRY_INTERNAL_ERROR) { go_Brownie.f_Reset(); return (rates_total); } if (e_Entry_Signal > 1 ) continue ;

Si el módulo ha detectado la presencia de una señal en la barra analizada y ha retornado el nivel de entrada, primero calculamos el nivel de fijación de beneficio (Take Profit):

t_Curr_D1_Bar = Time [i_Current_TF_Bar] - Time [i_Current_TF_Bar] % 86400 ;

A continuación, marcamos en la historia esta transacción en su desarrollo, si se trata de la primera barra del nuevo día:

t_Curr_D1_Bar = Time [i_Current_TF_Bar] - Time [i_Current_TF_Bar] % 86400 ; if (t_Last_D1_Bar < t_Curr_D1_Bar) { t_Entry_Bar = Time [i_Current_TF_Bar];

Vamos a comenzar con el rellando de las barras de la primera hora del día, que son utilizadas en los cálculos de los niveles:

if (Show_1st_H1_Bar) { i_Period_Bar = i_Current_TF_Bar; while ( Time [--i_Period_Bar] >= t_Curr_D1_Bar && i_Period_Bar > 0 ) if (e_Entry_Signal == ENTRY_BUY) { buff_1st_H1_Bar_Zero[i_Period_Bar] = d_Range_High; buff_1st_H1_Bar[i_Period_Bar] = d_Range_Low; } else { buff_1st_H1_Bar[i_Period_Bar] = d_Range_High; buff_1st_H1_Bar_Zero[i_Period_Bar] = d_Range_Low; } }

Después, dibujamos la línea de colocación de órdenes pendientes hasta el momento en que la orden pendiente se convierta en posición abierta, es decir, hasta que el precio toque este nivel:

i_Period_Bar = i_Current_TF_Bar - 1 ; if (e_Entry_Signal == ENTRY_BUY) { while (++i_Period_Bar < rates_total) { if ( Time [i_Period_Bar] > t_Curr_D1_Bar + 86399 ) { e_Entry_Signal = ENTRY_NONE; break ; } buff_Entry[i_Period_Bar] = d_Entry_Level; buff_Entry_Color[i_Period_Bar] = 0 ; if (d_Entry_Level <= High [i_Period_Bar]) break ; } } else { while (++i_Period_Bar < rates_total) { if ( Time [i_Period_Bar] > t_Curr_D1_Bar + 86399 ) { e_Entry_Signal = ENTRY_NONE; break ; } buff_Entry[i_Period_Bar] = d_Entry_Level; buff_Entry_Color[i_Period_Bar] = 1 ; if (d_Entry_Level >= Low [i_Period_Bar]) break ; } }

Si el precio no ha alcanzado el nivel de cálculo hasta el final del día, saltaremos al paso siguiente del ciclo principal:

if (e_Entry_Signal == ENTRY_NONE) { i_Current_TF_Bar = i_Period_Bar; continue ; }

Si ese día no se ha completado y el destino de la orden pendiente no está definido, no hay ninguna razón para continuar con el bucle principal del programa:

if (i_Period_Bar >= rates_total - 1 ) break ;

Después de estos dos filtros, solo queda una posible opción de desarrollo de los eventos: la orden pendiente se ha activado. Vamos a encontrar la barra de ejecución de la orden pendiente y, comenzando por esta barra, dibujaremos los niveles de Take Profit y Stop Loss hasta que el precio cruce uno de ellos, es decir, hasta el cierre de la posición. En este caso, es necesario prever la situación cuando la apertura y el cierre de la posición se producen en la misma barra, en este caso, es necesario prolongar la línea en la barra hacia el pasado, de manera que pueda llegar a ser visible en el gráfico:

i_Period_Bar = fmin (i_Period_Bar, rates_total - 1 ); buff_SL[i_Period_Bar] = d_SL; while (++i_Period_Bar < rates_total) { if (TS_MomPin_Exit_Mode == CLOSE_ON_SL_TRAIL) { if ( Time [i_Period_Bar] >= t_Curr_D1_Bar + 86400 ) break ; buff_SL[i_Period_Bar] = d_SL; buff_TP[i_Period_Bar] = d_TP; if (( e_Entry_Signal == ENTRY_BUY && d_SL >= Low [i_Period_Bar] ) || ( e_Entry_Signal == ENTRY_SELL && d_SL <= High [i_Period_Bar] )) { if (buff_SL[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] == 0 .) { buff_SL[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] = d_SL; buff_TP[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] = d_TP; } break ; } if (( e_Entry_Signal == ENTRY_BUY && d_TP <= High [i_Period_Bar] ) || ( e_Entry_Signal == ENTRY_SELL && d_SL >= Low [i_Period_Bar] )) { if (buff_TP[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] == 0 .) { buff_SL[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] = d_SL; buff_TP[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] = d_TP; } break ; } } }

Después de cerrar la posición, las barras restantes del día se pueden omitir en el ciclo principal del programa:



i_Period_Bar = i_Current_TF_Bar; t_Curr_D1_Bar = Time [i_Period_Bar] - Time [i_Period_Bar] % 86400 ; while ( ++i_Period_Bar < rates_total && t_Curr_D1_Bar == Time [i_Period_Bar] - Time [i_Period_Bar] % 86400 ) i_Current_TF_Bar = i_Period_Bar;

Con esto, podemos dar por concluido el código del ciclo principal. Solo queda organizar las notificaciones, si la señal se ha detactado en la barra actual:



i_Period_Bar = rates_total - 1 ; if (Alert_Popup + Alert_Email + Alert_Push == 0 ) return (rates_total); if (t_Entry_Bar != Time [i_Period_Bar]) return (rates_total); string s_Message = StringFormat ( "ТС Momentum Pinball: needed %s @ %s, SL: %s" , e_Entry_Signal == ENTRY_BUY ? "BuyStop" : "SellStop" , DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ), DoubleToString (d_SL, _Digits ) ); f_Do_Alert(s_Message, Alert_Popup, false , Alert_Email, Alert_Push, Alert_Email_Subj);

El código completo del indicador se puede ver en el archivo TS_Momentum_Pinball.mq5, de los materiales adjuntos a este artículo.



Asesor para la simulación del sistema comercial 'Momentum Pinball'

La funcionalidad básica del experto debería ampliarse ligeramente al preparar la simulación de la próxima estrategia comercial del libro de Raschke y Connors. En el artículo anterior podrá encontrar el código fuente tomado como base para esta versión, con una descripción detallada. No vamos a repetir lo mismo una vez más, solo vamos a analizar los cambios y adiciones sustanciales: solo son dos.

La primera adición es la lista de señales de salida, que no estaba presente en la anterior versión del robot comercial. Además, se ha añadido el estado ENTRY_INTERNAL_ERROR a la lista de señales de entrada. Estas listas numeradas no se diferencian en nada de las mismas listas enum en el indicador analizado más arriba. Las hemos ubicado en el código del robot antes de la línea de inclusión de la clase de las transacciones comerciales de la biblioteca estándar. En el archivo Street_Smarts_Bot_MomPin.mq5, de los materiales adjuntos al artículo, son las líneas 24..32.

El segundo cambio está relacionado con el hecho de que el módulo de señales ahora también da señales de cierre de posición. Añadimos el bloque de código correspondiente para que también funcione con esta señal. En la anterior versión del robot existe un operador condicional if para comprobar si la actual posición es nueva (línea 139): la comprobación se usa para calcular y colocar el nivel StopLoss inicial. En esta versión, añadiremos al operador if a través de un else alternativo el bloque de código correspondiente para invocar el módulo de señales. Si el resultado de la invocación requiere de ello, el asesor deberá cerrar la posición:

} else { ENUM_EXIT_SIGNAL e_Exit_Signal = fe_Get_Exit_Signal(d_Entry_Level, datetime ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )), e_Entry_Signal, TimeCurrent (), TS_MomPin_Exit_Mode); if (( e_Exit_Signal == EXIT_BUY && e_Entry_Signal == ENTRY_BUY ) || ( e_Exit_Signal == EXIT_SELL && e_Entry_Signal == ENTRY_SELL ) || e_Exit_Signal == EXIT_ALL ) { CTrade o_Trade; o_Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); o_Trade.PositionClose( _Symbol ); return ; } }

En el código fuente del bot, son las líneas 171..186.

Existen ciertos cambios en el código de la función que controla que la distancia hasta los niveles comerciales fb_Is_Acceptable_Distance sea suficiente (líneas 424..434).

Simulación de la estrategia con datos históricos

Hemos creado un par de herramientas (indicador y asesor) para investigar el sistema comercial, que obtuvo reconocimiento gracias al libro de Raschke y Connors. El motivo especial de la pasada con los datos históricos es la comprobación de la funcionalidad del robot comercial, una de estas herramientas. Por eso no hemos optimizado los parámetros, la simulación se ha realizado con los ajustes por defecto.

Los resultados completos de todas las pasadas se pueden encontrar en el archivo adjunto, pero aquí solo mostraremos los gráficos de cambio en el balance. Solo como ilustración del segundo objetivo de simulación por importancia: la valoración general (sin optimización de parámetros) del funcionamiento del sistema comercial en las condiciones del mercado actual. Recordemos que los autores ilustraron la estrategia con gráficos de finales del siglo pasado.

Gráfico de cambio del balance al simular el asesor desde comienzos de 2014 con las cotizaciones del serivor demo de MetaQuotes. Instrumento — EURJPY, marco temporal — H1:





Gráfico análogo para el instrumento EURUSD, con el mismo marco temporal y el mismo periodo de simulación:





Al simular sin cambiar los ajustes, con las cotizaciones de uno de los metales (XAUUSD), con el mismo periodo y el mismo marco temporal, el gráfico de cambio del balance se convierte en:





Conclusión

Las reglas enumeradas en el libro Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies para el sistema comercial 'Momentum Pinball' han sido trasladadas al código del indicador y el asesor. Por desgracia, la descripción no es tan detallada como debería ser, y deja más de una opción para las reglas acompañamiento y el cierre de posiciones. Por lo tanto, aquellos que deseen estudiar con detalle las características del sistema comercial, dispondrán de un amplio campo para la selección de los parámetros y las acciones de los algoritmos óptimos del robot. El código generado permite tal posibilidad, pero aparte de eso, esperamos, el código fuente será útil en el desarrollo de la programación orientada a objetos.

Los códigos fuente, los archivos compilados y la biblioteca en el directorio MQL5.zip han sido descomprimidos en los catálogos correspondientes.