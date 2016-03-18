Interfaces gráficas II: Control "Menú principal" (Capítulo 4)

Índice





Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de cada artículo de la serie se muestra la lista de los capítulos con los enlaces. Además, se puede descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

Es el artículo final de la segunda parte de la serie sobre las interfaces gráficas. Aquí vamos a considerar la creación del control “Menú principal”. Se demostrará el proceso de su desarrollo y la configuración de los manejadores de las clases de la librería para una correcta reacción a las acciones del usuario. Además, hablaremos de los modos de conexión de los menús contextuales a los elementos del menú principal. A parte de eso, trataremos la cuestión del bloqueo de los controles que no forman parte de los controles activos en el momento actual.

Desarrollando la clase para crear el menú principal

En tres capítulos anteriores hemos desarrollado las clases para la creación de todos los controles que se utilizan para construir el menú principal del programa. Pues, tenemos las siguientes clases:

CMenuItem – elemento del menú.

– elemento del menú. CSeparateLine – línea separadora.

– línea separadora. CContextMenu – menú contextual.

En el directorio que contiene los archivos de todos los controles, vamos a crear el archivo MenuBar.mqh en la carpeta Controls. En este archivo vamos a incluir el archivo con la clase base, el archivo con la clase del formulario y los archivos de todos los controles integrantes de los que se compone:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "MenuItem.mqh" #include "ContextMenu.mqh"

El fondo y los elementos del menú son los objetos básicos del menú principal. Mientras que los menús contextuales van a adjuntarse a los elementos del menú principal a través de los punteros.





Fig. 1. Objetos básicos del menú principal.

A continuación, se muestra el código del formulario inicial de la clase CMenuBar con las instancias de las clases necesarias, con los punteros y los métodos virtuales estándar para cada control:

class CMenuBar : public CElement { private : CWindow *m_wnd; CRectLabel m_area; CMenuItem m_items[]; CContextMenu *m_contextmenus[]; public : CMenuBar( void ); ~CMenuBar( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=:: GetPointer ( object ); } virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); };

Igual que en el caso de cualquier otro control de la interfaz, es necesario tener la posibilidad de configurar la apariencia del menú principal. Para eso vamos a crear los campos y métodos especiales que permiten establecer:

propiedades del fondo del menú principal;

propiedades comunes de los elementos del menú.

Además, vamos a necesitar los métodos para determinar y obtener el estado actual del menú principal. Hay que inicializar todos los campos dentro del constructor usando los valores predefinidos. Por defecto, el alto del fondo del menú principal será igual a 22 píxeles. El alto de los elementos del menú va a calcularse automáticamente respecto al alto del fondo del menú principal. Pero si hace falta, Usted puede cambiar este valor antes de colocar el control sobre el gráfico usando el método de la clase base CElement::YSize(). El ancho del fondo del menú principal suele ser igual al ancho del formulario al que se adjunta. Por eso al colocar el fondo sobre el gráfico, el cálculo del valor de este parámetro también se realiza automáticamente.

class CMenuBar : public CElement { private : int m_area_zorder; color m_area_color; color m_area_color_hover; color m_area_border_color; int m_item_y_size; color m_item_color; color m_item_color_hover; color m_item_border_color; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_hover; bool m_menubar_state; public : void MenuBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void MenuBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void ItemBackColor( const color clr) { m_item_color=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_color_hover=clr; } void ItemBorderColor( const color clr) { m_item_border_color=clr; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void State( const bool state); bool State( void ) const { return (m_menubar_state); } }; CMenuBar::CMenuBar( void ) : m_menubar_state( false ), m_area_zorder( 0 ), m_area_color( C'240,240,240' ), m_area_border_color( clrSilver ), m_item_color( C'240,240,240' ), m_item_color_hover( C'51,153,255' ), m_item_border_color( C'240,240,240' ), m_label_x_gap( 15 ), m_label_y_gap( 3 ), m_label_color( clrBlack ), m_label_color_hover( clrWhite ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_y_size= 22 ; } void CMenuBar::State( const bool state) { if (state) m_menubar_state= true ; else { m_menubar_state= false ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].ContextMenuState( false ); m_wnd.IsLocked( false ); } }

Vamos a necesitar los arrays para establecer las propiedades únicas para cada elemento. A las propiedades únicas les pertenecen:

ancho del elemento;

texto a mostrar.

Estas propiedades van a establecerse antes de la colocación del menú principal sobre el gráfico, es decir durante su formación en el momento de adición de cada elemento. Para eso vamos a utilizar el método CMenuBar::AddItem(), parecido al que ha sido creado antes en la clase CContextMenu. La diferencia entre ellos consiste sólo en los parámetros pasados (establecidos).

Para vincular los menús contextuales a cada elemento del menú principal, vamos a crear el método CMenuBar::AddContextMenuPointer(). En él hay que pasar el índice del elemento del menú principal y el objeto del menú contextual cuyo puntero va a guardarse en el array m_contextmenus[].

class CMenuBar : public CElement { private : int m_width[]; string m_label_text[]; public : void AddItem( const int width, const string text); void AddContextMenuPointer( const int index,CContextMenu &object); }; void CMenuBar::AddItem( const int width, const string text) { int array_size=:: ArraySize (m_items); :: ArrayResize (m_items,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_contextmenus,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_width,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_label_text,array_size+ 1 ); m_width[array_size] =width; m_label_text[array_size] =text; } void CMenuBar::AddContextMenuPointer( const int index,CContextMenu &object) { int size=:: ArraySize (m_contextmenus); if (size< 1 || index< 0 || index>=size) return ; m_contextmenus[index]=:: GetPointer (object); }

También vamos a necesitar los métodos para obtener el puntero del elemento del menú principal y el puntero de uno de los menús contextuales adjuntos. En cada uno de estos métodos va a realizarse la comprobación del tamaño del array y la corrección del índice en caso de salir fuera del rango del array. Aparte de eso, el repaso cíclico de los elementos del menú principal va a utilizarse con mucha frecuencia para unas u otras tareas, por eso necesitamos los métodos para obtener los tamaños de los arrays.

class CMenuBar : public CElement { public : CMenuItem *ItemPointerByIndex( const int index); CContextMenu *ContextMenuPointerByIndex( const int index); int ItemsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_items)); } int ContextMenusTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_contextmenus)); } }; CMenuItem *CMenuBar::ItemPointerByIndex( const int index) { int array_size=:: ArraySize (m_items); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > ¡La llamada a este método debe realizarse " " cuando en el menú principal hay por lo menos un elemento!" ); } int i=(index>=array_size)? array_size- 1 : (index< 0 )? 0 : index; return (:: GetPointer (m_items[i])); } CContextMenu *CMenuBar::ContextMenuPointerByIndex( const int index) { int array_size=:: ArraySize (m_contextmenus); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > ¡La llamada a este método debe realizarse " " cuando en el menú principal hay por lo menos un elemento!" ); } int i=(index>=array_size)? array_size- 1 : (index< 0 )? 0 : index; return (:: GetPointer (m_contextmenus[i])); }

El proceso de creación del menú principal no tiene ningunas diferencias particulares de la creación del menú contextual en la clase CContextMenu. Su implementación es incluso un poco más simple ya que el menú principal no necesita el puntero al nodo anterior. Tampoco tiene las líneas separadoras. Por esa razón no vamos a mostrar aquí el código de estos métodos para ahorrar el espacio del artículo. Se puede verlos en el archivo adjunto MenuBar.mqh.

Antes, para que los elementos del menú contextual entren en la base de todos los controles en la clase CWndContainer, ha sido escrito el código especial AddContextMenuElements() que se invoca en el método principal de la adición de los controles a la base CWndContainer::AddToElementsArray(). Hay que escribir el mismo método para el control “menú principal”, de lo contrario los elementos del menú no van a desplazarse junto con el formulario y no van a cambiar su color al apuntarlos con el cursor.

A continuación se muestra la lista de acciones cuando es necesario que los controles integrantes de algún control principal también entren en la base, y el puntero del control principal entre en el array personal:

Incluir el archivo con la clase del control en el archivo WndContainer.mqh .

. Incluir el array del control en la estructura WindowElements .

. Añadir el método para obtener el número de menús principales en el array personal .

. Declarar e implementar el método privado para guardar los punteros a los controles que forman parte de otro control (principal).

para guardar los punteros a los controles que forman parte de otro control (principal). Colocar la llamada del método nuevo en el método común que sirve para el uso en la clase de la aplicación como adición del puntero del control principal a la base.

Abajo se muestra el código reducido del archivo WndContainer.mqh en el que se muestra sólo lo que es necesario añadir en él:

#include "MenuBar.mqh" class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CMenuBar *m_menu_bars[]; }; public : int MenuBarsTotal( const int window_index); private : bool AddMenuBarElements( const int window_index,CElement &object); }; int CWndContainer::MenuBarsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_menu_bars)); } void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement &object) { if (AddMenuBarElements(window_index,object)) return ; } bool CWndContainer::AddMenuBarElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CMenuBar" ) return ( false ); CMenuBar *mb=:: GetPointer (object); int items_total=mb.ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CMenuItem *mi=mb.ItemPointerByIndex(i); m_wnd[window_index].m_elements[size]=mi; AddToObjectsArray(window_index,mi); } AddToRefArray(mb,m_wnd[window_index].m_menu_bars); return ( true ); }

Prueba de colocación del menú principal

En esta fase ya se puede probar la colocación del menú principal. Vamos a crear este control de tres elementos. Establecemos el ancho y el texto a mostrar para cada uno de ellos. Las demás propiedades serán predefinidas.

Inserte el código para la creación del menú principal en la clase de la aplicación CProgram, como se muestra a continuación. Corrija las coordenadas del resto de controles que han sido añadidos al formulario antes de eso. Y finalmente, coloque la llamada al método nuevo CProgram::CreateMenuBar() en el método principal de la creación de la interfaz gráfica.

class CProgram : public CWndEvents { private : CMenuBar m_menubar; private : #define MENUBAR_GAP_X ( 1 ) #define MENUBAR_GAP_Y ( 20 ) bool CreateMenuBar( void ); #define MENU_ITEM1_GAP_X ( 6 ) #define MENU_ITEM1_GAP_Y ( 45 ) #define SEP_LINE_GAP_X ( 6 ) #define SEP_LINE_GAP_Y ( 75 ) }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateMenuBar()) return ( false ); return ( true ); } bool CProgram::CreateMenuBar( void ) { #define MENUBAR_TOTAL 3 m_menubar.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+MENUBAR_GAP_X; int y=m_window.Y()+MENUBAR_GAP_Y; int width[MENUBAR_TOTAL] ={ 50 , 55 , 53 }; string text[MENUBAR_TOTAL] ={ "File" , "View" , "Help" }; for ( int i= 0 ; i<MENUBAR_TOTAL; i++) m_menubar.AddItem(width[i],text[i]); if (!m_menubar.CreateMenuBar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_menubar); return ( true ); }

Compile los archivos e inicie el EA en el gráfico. El resultado tiene que ser el mismo que se muestra en la captura de pantalla de abajo. El menú principal va a desplazarse junto con el formulario y sus elementos van a cambiar su color al apuntarlos con el cursor.

Fig. 2. Prueba del control “Menú principal”.

Bloqueo de los controles inactivos

Antes de crear los menús contextuales y adjuntarlos a los elementos del menú principal, hay que integrar una funcionalidad en la librería que va a bloquear el formulario y otros controles cuando algún control está activado. ¿Para qué es necesario hacerlo? Aquí bajo los controles activados se entienden aquellos que se hacen visibles (se invocan) a través de otros controles y se ocultan cuando ya no son necesarios. Por ejemplo, pueden ser las listas desplegables, menús contextuales, calendarios, etc. Intente activar algún menú contextual o lista desplegable en el terminal comercial MetaTrader. Nótese: cuando el control de este tipo está activado, todos los demás controles del terminal se hacen no disponibles. Eso se expresa, por ejemplo, en que no cambian su color cuando situamos el cursor sobre ellos. El objetivo de este bloqueo consiste en evitar la situación cuando un control que en este momento está tapado temporalmente con la lista desplegable reaccione al cursor.

Para implementar el mismo comportamiento, sólo hay que bloquear el formulario al que pertenece el control activado. Cualquier otro control de este formulario tiene el acceso a él mediante el puntero, por eso en cualquier momento se puede averiguar en qué estado se encuentra el formulario en este momento. Es muy fácil: si el formulario esta bloqueado, no hace falta llamar al método del cambio del color del control.

A la clase de la creación del formulario CWindow se añade un campo especial y los métodos para determinar y obtener el estado (bloqueado/desbloqueado) del formulario (véase el código). En el constructor, el campo m_is_locked tiene que inicializarse con el valor false: es decir, por defecto el formulario debe estar desbloqueado. Aquí mismo se puede añadir la condición según la cual el formulario y sus controles tienen que cambiar de color sólo cuando éste no está bloqueado.

class CWindow : public CElement { private : bool m_is_locked; public : bool IsLocked( void ) const { return (m_is_locked); } void IsLocked( const bool flag) { m_is_locked=flag; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_is_locked( false ) { } void CWindow::OnEventTimer( void ) { if (!m_is_locked) { ChangeObjectsColor(); } }

En cuanto a los demás controles, en este momento tenemos sólo un control que puede ser pulsado -el elemento del menú con el que se puede probar esta funcionalidad. El cambio del color del elemento al ser apuntado con el ratón va a depender también del estado del formulario al que está adjuntado. Por eso hay que colocar la misma comprobación dentro de su clase CMenuItem, como se muestra abajo:

void CMenuItem::OnEventTimer( void ) { if (!m_wnd.IsLocked()) { if (!m_context_menu_state) ChangeObjectsColor(); } }

El bloque del formulario debe realizarse cuando el menú contextual se hace visible. O sea, en el método CContextMenu::Show().

void CContextMenu::Show( void ) { m_wnd.IsLocked( true ); }

A primera vista parece que para el desbloqueo sería suficiente llamar el método CWindow::IsLocked() en el método CContextMenu::Hide(). Pero esta opción no conviene porque varios menús contextuales pueden estar abiertos al mismo tiempo. No todos ellos se cierran simultáneamente. Vamos a recordar cuándo los menús contextuales abiertos se cierran a la vez. Para eso deben cumplirse ciertas condiciones. Por ejemplo, en el método CContextMenu::CheckHideContextMenus(), cuando después de comprobar todas las condiciones se envía la señal para el cierre de todos los menús contextuales. El segundo caso: en el método CContextMenu::ReceiveMessageFromMenuItem(), cuando se procesa el evento ON_CLICK_MENU_ITEM.

Vamos a añadir el desbloqueo del formulario en estos métodos. Abajo se muestran las versiones reducidas de los métodos, pero los comentarios ayudan a comprender dónde hay que insertar el código marcado en amarillo.

void CContextMenu::CheckHideContextMenus( void ) { m_wnd.IsLocked( false ); } void CContextMenu::ReceiveMessageFromMenuItem( const int id_item, const int index_item, const string message_item) { m_wnd.IsLocked( false ); }

Si en esta fase compila los archivos y inicia el EA probado anteriormente, inmediatamente después de abrir el menú contextual verá que todo funciona un poco diferente de lo esperado. Absolutamente todos los elementos del menú estarán bloqueados en cuanto al cambio del color, incluso los que se encuentran en el menú contextual activado. Desde luego, eso no puede ser así. Para estos casos, los menús contextuales deben de tener su propio método del cambio del color de sus elementos del menú. Vamos a crear este método en la clase CContextMenu y colocar su llamada en el temporizador, como se muestra en el código de abajo.

class CContextMenu : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CContextMenu::OnEventTimer( void ) { ChangeObjectsColor(); } void CContextMenu::ChangeObjectsColor( void ) { if (!m_context_menu_state) return ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { m_items[i].ChangeObjectsColor(); } }

Ahora todo va a funcionar tal como se ha planteado:

Fig. 3. Prueba del bloqueo del formulario y todos los controles, excepto el que está activado en este momento.

Métodos para la interacción con el menú principal

Seguiremos desarrollando la clase CMenuBar para crear el menú principal. La parte restante se refiere a la gestión de este control. Vamos a estudiar con más detalles cómo funciona el menú principal con el ejemplo de otros programas. Después del inicio del programa, el menú principal queda desactivado por defecto. En este estado, al situar el cursor sobre los elementos del menú principal, ellos simplemente se resaltan con el color. Al hacer clic en uno de los elementos, el menú principal se activa. Se abre el menú contextual del elemento pulsado. En este estado del menú principal, cuando desplazamos el cursor a lo largo de sus elementos, los menús contextuales van a cambiarse automáticamente dependiendo del elemento sobre el que se encuentra el cursor en este momento.

Antes de implementar este comportamiento en nuestra librería, vamos a crear tres menús contextuales y adjuntarlos a los elementos del menú principal. Para ahorrar el espacio del artículo, aquí vamos a mostrar la versión reducida sólo de uno de ellos. Pero Usted puede ver la versión hecha de los archivos del EA al final del artículo.

El código de abajo contiene sólo las líneas importantes. Fíjese cómo al menú contextual se le pasa el puntero al nodo anterior, y cómo se guarda el puntero al menú contextual en el menú principal. Cuando se establecen las propiedades de los menús contextuales, para el menú principal hay que establecer el modo del cálculo de las coordenadas desde la parte inferior del elemento. Por lo demás, la creación del menú contextual no se diferencia en nada de lo que hemos hablado antes.

bool CProgram::CreateMBContextMenu1( void ) { m_mb_contextmenu1.WindowPointer(m_window); m_mb_contextmenu1.PrevNodePointer( m_menubar.ItemPointerByIndex( 0 ) ); m_menubar.AddContextMenuPointer( 0 ,m_mb_contextmenu1); m_mb_contextmenu1.FixSide(FIX_BOTTOM); if (!m_mb_contextmenu1.CreateContextMenu(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_mb_contextmenu1); return ( true ); }

Luego configuramos los manejadores de eventos en la clase del menú principal СMenuBar. Empezamos con el procesamiento del clic en los elementos del menú. Para eso, en las clases CMenuItem y CContextMenu, vamos a necesitar el método OnClickMenuItem(), así como los métodos especiales para la extracción del índice e identificador del elemento del menú desde el nombre del objeto pulsaddo.

Los métodos para la identificación son los mismos como en la clase CContextMenu. Sin embargo, para la clase СMenuBar el procesamiento del clic en el elemento del menú tiene sus particularidades. Después de la verificación del identificador, se realiza la comprobación de la corrección del puntero al menú contextual según el índice obtenido desde el nombre del objeto. Si no hay puntero, simplemente enviamos la señal para el cierre de todos los menús contextuales abiertos. Si hay puntero, entonces la señal para el cierre de todos los menús contextuales se envía sólo si este clic en el elemento ha sido hecho para cerrar el menú contextual actual.

class CMenuBar : public CElement { private : bool OnClickMenuItem( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); int IndexFromObjectName( const string object_name); }; void CMenuBar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickMenuItem(sparam)) return ; } } bool CMenuBar::OnClickMenuItem( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_menuitem_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id =IdFromObjectName(clicked_object); int index =IndexFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); if ( CheckPointer (m_contextmenus[index])!= POINTER_INVALID ) { m_menubar_state=(m_contextmenus[index].ContextMenuState())? false : true ; m_wnd.IsLocked(m_menubar_state); if (!m_menubar_state) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_CONTEXTMENUS, 0 , 0 , "" ); } else { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_CONTEXTMENUS, 0 , 0 , "" ); } return ( true ); }

Recordamos que el procesamiento del evento ON_HIDE_CONTEXTMENUS se realiza en la clase CWndEvents. Hay que añadir al método CWndEvents::OnHideContextMenus() un ciclo más, en el que van a desactivarse forzosamente todos los menús principales que se encuentran en la base.

bool CWndEvents::OnHideContextMenus( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_HIDE_CONTEXTMENUS) return ( false ); int cm_total=CWndContainer::ContextMenusTotal( 0 ); for ( int i= 0 ; i<cm_total; i++) m_wnd[ 0 ].m_context_menus[i].Hide(); int menu_bars_total=CWndContainer::MenuBarsTotal( 0 ); for ( int i= 0 ; i<menu_bars_total; i++) m_wnd[ 0 ].m_menu_bars[i].State( false ); return ( true ); }

Si ahora compilamos los archivos e iniciamos el EA en el gráfico, al pulsar en los elementos del menú principal, los menús contextuales van a abrirse, y si volvemos a pulsarlos, van a cerrarse.

Fig. 4. Prueba de la llamada de menús contextuales desde el menú principal.

Luego implementamos los métodos que permiten cambiar los menús contextuales con el desplazamiento del cursor del ratón cuando el menú principal está activado, como en las aplicaciones Windows. Vamos a necesitar el método para resaltar los elementos del menú principal cuando éste está activado, así como un método auxiliar para determinar el elemento activo (en el foco) del menú principal activado.

class CMenuBar : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); private : int ActiveItemIndex( void ); }; void CMenuBar::ChangeObjectsColor( void ) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].ChangeObjectsColor(); } int CMenuBar::ActiveItemIndex( void ) { int active_item_index= WRONG_VALUE ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_items[i].MouseFocus()) { active_item_index=i; break ; } } return (active_item_index); }

Aparte de eso, vamos a crear el método que va a conmutar los menús contextuales, al apuntarles con el cursor cuando el menú principal está activado. Esté método va a llamarse SwitchContextMenuByFocus(). Hay que pasarle el índice del elemento activado del menú principal que permite averiguar qué menú contextual se hace visible. Todos los demás menús contextuales se ocultan. Además, se realiza la verificación comprobando si están abiertos los menús contextuales que se abren desde el elemento del menú principal. Si resulta que es así, se genera el evento personalizado ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS, que ha sido considerado al detalles en este artículo.

Tras el cierre del menú contextual, aquí también hay que resetear el color del elemento para evitar las situaciones cuando pueden estar resaltados dos elementos del menú principal al mismo tiempo.

class CMenuBar : public CElement { private : void SwitchContextMenuByFocus( const int active_item_index); }; void CMenuBar::SwitchContextMenuByFocus( const int active_item_index) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (:: CheckPointer (m_contextmenus[i])== POINTER_INVALID ) continue ; if (i==active_item_index) m_contextmenus[i].Show(); else { CContextMenu *cm=m_contextmenus[i]; int cm_items_total=cm.ItemsTotal(); for ( int c= 0 ; c<cm_items_total; c++) { CMenuItem *mi=cm.ItemPointerByIndex(c); if (:: CheckPointer (mi)== POINTER_INVALID ) continue ; if (mi.TypeMenuItem()!=MI_HAS_CONTEXT_MENU) continue ; if (mi.ContextMenuState()) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS,CElement::Id(), 0 , "" ); break ; } } m_contextmenus[i].Hide(); m_items[i].ResetColors(); } } }

Ahora sólo queda añadir nuevos métodos creados al manejador de eventos de la clase CMenuBar de la comprobación del evento del desplazamiento del cursor CHARTEVENT_MOUSE_MOVE:

void CMenuBar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!m_menubar_state) return ; int active_item_index=ActiveItemIndex(); if (active_item_index== WRONG_VALUE ) return ; ChangeObjectsColor(); SwitchContextMenuByFocus(active_item_index); return ; } }

Prueba final del menú principal

Ahora se puede probar todo lo que hemos hecho en este artículo. Vamos a insertar en el formulario unos elementos independientes del menú. Al menú principal le añadimos otro menú contextual interno, y lo adjuntamos al segundo elemento del tercer menú contextual (véase la captura de pantalla).

Compile los archivos e inicie el EA en el gráfico. Para obtener el mismo resultado que se muestra en la captura de pantalla, puede descargar los archivos adjuntos al final del artículo.

Fig. 5. Prueba final del menú principal.

En los archivos adjuntos también hay indicador para las pruebas con la misma interfaz gráfica que tiene el EA en la captura de pantalla de arriba. Además, hay versiones para las pruebas en la plataforma comercial MetaTrader 4.

Conclusión

Con eso terminamos la segunda parte de la serie. Ha salido bastante amplia, pero hemos considerado prácticamente todos los componentes principales de la librería para el desarrollo de interfaces gráficas. En este momento se puede representar la estructura de la librería tal como se muestra en el esquema de abajo. En el último capítulo de la primera parte se puede encontrar la descripción detallada de este esquema.

Fig. 6. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.

Si han llegado a este momento, puedo alegrarles: lo más complicado se ha quedado atrás. En la primera y la segunda parte de esta serie hemos considerado los temas más complicados para la comprensión respecto al desarrollo de las interfaces gráficas. En los siguientes artículos hablaremos de la creación de varios controles, el material no estará sobrecargado con diferentes clases, y la complejidad de los artículos será mucho menor.

Más abajo se puede descargar los archivos comprimidos con los ficheros de la librería en esta fase del desarrollo, imágenes y ficheros de los programas examinados en el artículo (EA, indicadores y script) para realizar las pruebas en los terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si le surgen algunas preguntas sobre el uso del material de estos archivos, puede dirigirse a la descripción detallada del proceso de desarrollo de la librería en uno de los artículos listados más abajo, o bien hacer su pregunta en los comentarios para el artículo.

