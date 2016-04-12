Metalenguaje de líneas-solicitudes gráficas Aprendizaje del trading y el trading cualificado

Introducción

El artículo profundiza en el fenómeno de las dificultades experimentadas por los traders en ejercicio cuando usan el conjunto de medios para el análisis técnico. La solución al problema ofrecida implica el uso semiautomatizado del análisis gráfico en el trading en forma de metalenguaje de órdenes línea-transacción. A continuación se mostrará que este es el metalenguaje de las órdenes gráficas en las transacciones. La evaluación del metalenguaje ofrecido de objetos gráficos para el trading real y el trading está disponible en el GTerminal del asesor experto creado por el autor del artículo.

El artículo también contiene algunas recomendaciones para su uso en el aprendizaje del trading. El archivo adjunto es el código fuente de GTerminal en formato de MQL4. El asesor experto ha sido probado en un depósito real.

La principal herramienta de análisis técnico: análisis gráfico

Antes de entrar al mercado, se cree que el trader debe necesariamente extraer un gráfico de seguridad en un terminal de trading o en un programa analítico especial. Este trabajo preliminar se llama análisis gráfico.

La necesidad del análisis gráfico es fundamental para el aprendizaje del trading. La capacidad de un aprendiz para realizar un análisis gráfico es una muestra de sus habilidades. En particular, después de un curso teórico, un estudiante tiene una formación práctica, cuando un aspirante a trader no opera todavía, pero cada día envía el análisis gráfico de los eventos del mercado a su profesor.

No obstante, después de que el aprendizaje del trading ha finalizado, los traders raramente usan un gráfico con líneas. Estas son algunas explicaciones de los traders sobre por qué no las usan:

- supuestamente, el análisis técnico está ahora desactualizado y no puede usarse en mi trabajo;

- Estoy usando el análisis de ondas Elliot y no necesito el análisis técnico;

- No entiendo nada sobre el análisis técnico, opero en base a un indicador;

- el análisis gráfico no se usa en mi sistema de trading;

- Lo estudié, pero no puedo recordar los conceptos del análisis técnico;

- No tengo tiempo para dibujar gráficos, etc.

Solo después de un largo periodo de acumular su propia experiencia leyendo, normalmente muy triste, un trader adquiere poco a poco la capacidad de ver un gráfico. Para un trader principiante el análisis técnico tiene un carácter formal y está escasamente relacionado con el proceso de trading.

La razón es psicológica.

El análisis gráfico usa líneas y razonamiento espacial de cierta duración. No obstante, cuando se cambia del análisis técnico a la implementación de un plan de trading, un trader tiene que esperar el movimiento del mercado para entrar/salir. Aquí el razonamiento es distinto, implicando el intento de identificar un punto de entrada, es decir, en realidad el razonamiento de un "punto", que no coincide con las líneas gráficas.

La razón es técnica.

El análisis gráfico no se ejecuta por el terminal de cliente. No hay una asistencia del ordenador entre el análisis gráfico y el mercado y no hay un trading automatizado. Necesitamos un lenguaje de órdenes de transacción gráficas simple, disponible y funcionalmente obvio que sea compatible con el análisis técnico tradicional.

Puede parecer extraño, pero no hay nada nuevo en el lenguaje deseado de las órdenes de transacciones gráficas. El trading es un trabajo conservador. Si las solicitudes de trading se ejecutan sobre la bases de las líneas del análisis gráfico, la base de la gestión gráfica deben ser las líneas de solicitud de transacciones.

Hay dos tipos de solicitudes: erupción (breakout) y pivote (pivot). En consecuencia, hay dos nociones: stop order y limit order. Toda la información necesaria para estas órdenes debe estar contenida directamente en el objeto gráfico, es decir, en las propiedades del texto de un objeto: en su nombre y el texto de la descripción.

Metalenguaje de gestión del trading gráfico

A continuación se muestra una cierta implementación del metalenguaje de la gestión del trading gráfico en el asesor experto GTerminal con las siguientes limitaciones:

- solo puede abrirse una orden arriba/abajo;

- el tamaño de lote común para todas las órdenes se establece en las propiedades del asesor experto.

Estas limitaciones se establecen para la formación en la disciplina financiera en la gestión del depósito.

El metalenguaje ha sido probado en el trading en directo en Forex, CFD y en el modo visual de un probador de estrategias.

Las líneas de solicitud de trading son, hablando estrictamente, líneas de erupción o pivote esperadas, más la solicitud de trading = nombre de la línea + parámetros de las órdenes Take Profit y Stop Loss.

Las líneas-solicitudes "para abrir una orden" tienen los siguientes nombres:

BuyStop tp=x sl=x

BuyLimit tp=x sl=x

SellStop tp=x sl=x

SellLimit tp=x sl=x

Aquí, x es un valor numérico en puntos. Por ejemplo, BuyStop tp=40 sl=120

Se escribe un nombre de solicitud en una palabra, los delimitadores son espacios y no hay espacio entre "=" y las cifras. No se hace distinción entre letras mayúsculas y minúsculas. Take Profit y Stop Loss se colocan en cualquier orden, pueden estar ausentes y el valor por defecto =0.

Ejemplo de creación del nombre de línea de solicitud:

GTerminal aceptó para la ejecución la línea SellLimit, registrada en "Propiedades/Descripción" de los valores numéricos de la línea para la verificación.

Para ver los datos de la verificación no es necesario introducir las propiedades de la línea, solo es necesario mover el cursor del ratón hasta una línea.

Líneas-solicitudes "para cerrar una orden":

SlBuy

TpBuy

SlSell

TpSell

En las propiedades de la línea TpSell apareció la descripción "O.k." después de que fuera aceptada para la ejecución.

Líneas-solicitudes "para cerrar todas las órdenes del tipo especificado":

SlAllBuy

TpAllBuy

SlAllSell

TpAllSell

Las órdenes de otros símbolos, así como las órdenes pendientes, no se cierran. Es conveniente usarlas para órdenes abiertas manualmente. Son equivalente a trailing (excepto para los casos en que falla la conexión al servidor).

Supongamos que esperamos que el precio salga de la cifra de TA "triángulo", en consecuencia colocamos la línea-solicitud BuyStop sobre la cifra en SellStop bajo ella. Take Profit se colocará sobre las líneas TpBuy y TpSell, y el trailing Stop Loss se establecerá en las líneas SlBuy y SlSell. Para el caso de un fallo de conexión prolongado vamos a establecer Take Profit y Stop Loss. Las líneas-solicitud son líneas del terminal de MetaTrader 4 con el nombre establecido en el metalenguaje de solicitudes de transacciones. Es decir, coloca una línea en un gráfico, introduce las propiedades de la línea y en el campo "nombre" escribe la solicitud del metalenguaje.

Supongamos un canal de precio con lados obvios. Vamos a colocar líneas-solicitudes BuyLimit y SellLimit. En el lado del canal contrario, vamos a colocar las líneas TpBuy y TpSell. Teniendo en cuenta la posibilidad de salida del precio del canal, vamos a colocar las líneas SlSell y SlBuy en el gráfico. La longitud de las líneas de solicitud de transacciones es el alcance de nuestra predicción. Cuando la predicción no es más efectiva vamos a finalizar la línea.

El uso de líneas-solicitudes no requiere ningún trading adicional, ya que todo corresponde a las operaciones de trading normales.

En el gráfico hay dos pares de órdenes gráficas aceptadas para la ejecución:

SellLimit es la línea marrón superior, TpSell es la línea marrón inferior, BuyLimit es la línea azul superior y TpBuy es la línea azul inferior. Los colores de las órdenes gráficas son establecidos por un asesor experto. Los nombres de la líneas se muestran cuando se señala con el cursor del ratón sobre una línea.

Después de activarse una solicitud gráfica para abrir una orden, el asesor experto cambia el nombre de la línea y su atributo gráfico. Se queda una línea de puntos marrón en lugar de la línea de SellLimit superior ejecutada. Recuerde que el contrato Sell recien abierto ya tiene establecido Stop Loss y Take Profit, que fueron colocadas anteriormente por su valor en el nombre de la línea-solicitud. El beneficio de este contrato abierto será registrado por el asesor experto cuando el precio alcance la línea marrón inferior TpSell.

El nombre de la línea-solicitud ejecutada "SellLimit tp=180 sl=60" ha sido cambiado por el asesor experto: se añade a la izquierda el teletipo de una orden, y la fecha y la hora se añaden a la derecha.





Peculiaridades de la implementación del metalenguaje de la gestión gráfica

En el metalenguaje de gestión gráfica un evento de trading se produce en la intersección del precio/línea-solicitud.

En GTerminal las propiedades de cruce son ajustables.

Se establece la posición del cruce: el número de la barra "start" sobre el que se comprueba el cruce. Por defecto es la barra cero.

Se establece la condición del cálculo del cruce:

- condición estricta, los precios de cierre de dos barras Close[start] y Close[start+1] están en los lados opuestos de las líneas;

- condición suave (por defecto), el precio de cierre de una barra Close[start] ha cruzado la línea.

La solicitud de transacción no es efectiva más allá del final de la línea.

La posición gráfica de la línea-solicitud se comprueba en cada tick. Por esta razón, las líneas pueden cambiarse durante la operación, y de este modo puede gestionarse el trading. Por ejemplo, el nivel de fijación de beneficio/pérdidas puede cambiarse para cruzar la línea del precio y de este modo abrir/cerrar una orden.

El terminal de cliente de MT4 no permite líneas gráficas con los mismos nombres. No obstante, en los nombre del metalenguaje ofrecidos hay solicitudes de transacciones compuestas por una parte izquierda contante - "command" y la variable de la parte derecha "parameters". Por esta razón, MT4 no controla la introducción en líneas del gráfico del mismo comando pero con distintos parámetros. GTerminal soluciona este problema de la forma siguiente:

- Para comprobar el cruce de precio/línea-solicitud se elige la línea-solicitud más cercana al precio de la lista de líneas que tienen los mismos nombre-comandos.

- En las líneas-solicitudes el nombre-comando debe ser necesariamente colocado en la parte izquierda, después de que se escriba cualquier información separada por un espacio.

Esta característica de implementación permita la preparación previa de varas líneas-solicitudes que se diferencian solo en el registro opcional en la parte derecha (obligatorio a través de un espacio). Luego, en el proceso de operación, las líneas-solicitudes pueden cambiarse más cerca de un precio.

El metalenguaje puede ampliarse sustancialmente. No obstante, esto queda fuera del alcance de la finalidad del artículo, que es la solución de un problema de análisis gráfico semiautomatizado usando en el trading.

Conclusión para el metalenguaje de gestión gráfica

Sus funciones de líneas-solicitudes son líneas de órdenes gráficas. En términos de programación, es conveniente usar el nombre "línea-solicitud gráfica" para evitar la confusión con la a menudo repetida palabra "orden". No obstante, en el trading práctico es más conveniente llamar a las líneas de gestión gráfica "órdenes gráficas". El conjunto de órdenes gráficas es el plan de trading a ejecutar por el GTerminal del asesor experto.

Concepto psicológico de GTerminal: inicio suave

Una de las principales desventajas del análisis técnico es su dificultad para aprenderlo. Muchos traders en ejercicio ignoran el análisis técnico ya que no están acostumbrados a aplicar siquiera los niveles de apoyo/resistencia, sino que son guiados por sus sensaciones interiores. Ignorar el análisis técnico es algo que puede verse en los foros y los encabezados de los artículos. Las dudas sobre la aplicación del análisis técnico en el mercado actual son expresadas públicamente. La razón de estas dudas es en realidad muy simple: El análisis técnico se dice que no es adecuado solo para la aplicación ya que la formación del personal no es suficiente para usarlo.

En consecuencia, la formación de las herramientas del análisis técnico sin usar medios informáticos es muy aburrida. Los métodos del análisis técnico no están vinculados al trading y por tanto no son populares en el aprendizaje. El aprendizaje adecuado de la teoría del análisis técnico y en las cuentas de trading requiere miles de lecciones y largos meses. Esto no es moderno ni eficiente.

Por esta razón se diseño inicialmente GTerminal como un instructor que establece los razonamientos necesarios mediante líneas gráficas como es normal en el análisis técnico clásico. La implementación en un ordenador en la realidad obliga a un usuario a aprender la riqueza de los recursos del análisis técnico.

Aquí un aspecto psicológico más. Se sabe que muchos usuarios de MT4 todavía tienen miedo de un PC. La razón es que nunca han usado un ordenador con anterioridad a iniciarse en el trading en MT4. Este miedo al PC es especialmente obvio en la gestión de órdenes.

Al impartir clases a los principiantes hemos descubierto que entienden fácilmente los principios del trading explicados en un gráfico, pero cuando se explica el envío de órdenes, tenemos que aprender una vez más lo que ya fue aprendido. La dificultad para los principiantes aquí es que después de la concepción de la imagen en un gráfico tienen que cambiar a las pestañas de los parámetros, rellenarlas, comprar, modificar, enviar y luego ver la respuesta del servidor. Todo es bastante difícil para una persona que no está acostumbrada a la ejecución en un ordenador.

Pero si los parámetros del trading están recogidos en un gráfico como en el metalenguaje ofrecido, no habrá tensiones y será más fácil explicar los principios del trading.

El miedo al ordenador también origina un miedo a los sistemas de trading automatizados. En relación a esto, un asesor experto de trading que ofrece servicios de automatización pero que no interfiera con la toma de decisiones y el asesor experto que puede usarse desde el comienzo del aprendizaje del trading proporciona un cambio suave y ayuda a iniciar el uso de otros programas para la automatización del trading.

Aprendizaje del trading

La gestión gráfica de GTerminal permite operar en modo de prueba visual de MT4.

Vamos a extraer algunos ejemplos de uso en el aprendizaje.

Material de formación animado. GTerminal es un asesor experto de trading en términos de la visualización de los procesos de trading en una pantalla. Comenzando por la primera lección cuando se explica la respuesta a "qué es el trading", GTerminal proporciona amplias posibilidades de ilustración.

Practicando/probando/demostrado una estrategia de trading. La predicción de una estrategia de trading probada se muestra en las líneas de órdenes gráficas y el resultado es esperado.

Repetición manual del trading manual en la misma parte de los datos históricos.

El valor de dicha repetición reside en los siguiente. Con el trading en la misma parte del historial de forma repetida, un trader observa una y otra vez el comportamiento del precio y recuerda algunas de las figuras del análisis técnico, comienza a reaccionar a las combinaciones de velas y a las señales del indicador. La experiencia muestra que un trader necesita hasta 8 repeticiones de una transacción en la misma parte del historial para obtener un resultado satisfactorio. El resultado del trading repetido será mejor, lo que crea una motivación positiva hacia el trading.

Repetición múltiple del análisis gráfico en el mismo periodo del calendario.

Debe indicarse que el probador de MT4 permite usar cualquier indicador. Pulsamos || y se detendrá un gráfico. Luego, dibujamos el análisis gráfico, teniendo en cuenta los indicadores, colocamos las líneas-solicitudes de un plan de trading: las órdenes gráficas de GTerminal. Luego pulsamos >> y observamos la ejecución del plan de trading. Obtenemos la evaluación del trading. Todas las desventajas y errores del análisis serán visibles. Luego analizamos los resultados del trading. Después de esto, repetimos lo mismo en la misma parte hasta obtener el resultado satisfactorio de la predicción usando el análisis técnico.

Obtención de la mejor sensación. GTerminal puede aplicarse fuera de cualquier análisis técnico para desarrollar la capacidad de percepción en la especulación y el trading de pips.

Competición. GTerminal en el probador de estrategias de MT4 permite la competición de varios participantes.

Conclusión

La interfaz de transacciones gráfica es tan conveniente que probablemente con el tiempo el metalenguaje de las líneas gráficas y las solicitudes de transacciones o el metalenguaje de las órdenes gráficas se convertirá en un lenguaje integrado en el terminal.