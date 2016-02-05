Metalinguagem dos pedidos-linhas de gráfico. Trading e aprendizagem qualificada em trading

Introdução

O artigo trata do fenômeno das dificuldades observadas ao praticar negociações usando o conjunto de meios da Análise Técnica. A solução apresentada ao problema envolve o uso semiautomatizado da Análise Gráfica em trading na forma de uma metalinguagem de ordens de negociação-linhas em gráficos. Será mostrado abaixo que essa é a metalinguagem das ordens de negociação em gráficos. A avaliação da metalinguagem oferecida para os objetos gráficos do trading real e o treinamento estão disponíveis no Expert Advisor Gterminal criado pelo autor do artigo.

O artigo também contém algumas recomendações para o uso na aprendizagem em trading. O arquivo em anexo é o arquivo fonte do GTerminal do formato MQL4. O EA foi testado em um depósito ao vivo. style="color:black;"

A principal ferramente de análise técnica - Análise Gráfica



Antes de entrar no mercado, acredita-se que um trader precisa elaborar um gráfico de segurança em um terminal de negociação ou um programa analítico especial. Esse trabalho preliminar é chamado de Análise Gráfica.

A necessidade da Análise Gráfica é fundamental para a aprendizagem em trading. A capacidade de um trainee conduzir a Análise Gráfica é um sinal de sua habilidade. Particularmente, depois de um curso teórico, o aluno tem treinamento prático, onde um futuro trader ainda não faz negociações, mas envia a análise gráfica diária dos eventos do mercado para o seu professor.

Entretanto, depois de aprender sobre o trading, os traders iniciantes raramente usam gráficos em linhas. Aqui estão algumas explicações dos traders do porquê de não usá-los:

- alegadamente, a análise técnica está desatualizada e não pode ser aplicado ao meu trabalho;

- eu estou usando a análise de ondas de Elliot, não preciso de análise técnica;

- não entendo nada sobre análise técnica, negocio com base em um indicador;

- a análise gráfica não é usada no meu sistema de trading;

- estudei, mas não consigo me lembrar das figuras da análise técnica;

- não tenho tempo para elaborar gráficos, etc.

Somente após um longo período acumulando suas experiências de leitura, geralmente bastante tristes, um trader ganha, aos poucos, a capacidade de entender o gráfico. Para um trader iniciante, a análise técnica tem um caráter formal e dificilmente é ligada ao processo de trading.

A razão é psicológica.

A análise gráfica denota linhas, raciocínio espacial com uma certa duração. Entretanto, ao mudar da análise para a implementação de um plano de trading, um trader tem que esperar pelo momento do mercado para entrar/sair. Nesse momento, o raciocínio é diferente, envolvendo a tentativa de identificar um ponto de entrada, ou seja, realmente um raciocínio "pontual" que não combina com linhas de gráficos.

A razão é técnica.

A análise gráfica não é executada pelo terminal do cliente. Não há suporte de computador entre a análise gráfica e o mercado, não há trading automatizado. Precisamos de uma linguagem simples, disponível e funcionalmente óbvia das ordens de negociação em gráficos compatível com a análise técnica tradicional.

Por mais estranho que pareça, não deve haver nada novo na linguagem desejada das ordens de negociação em gráficos. O trading é uma ocupação conservadora. Se os pedidos de trade são executados na base de linhas de análises gráficas, a base do gerenciamento gráfico deve ser linhas de pedidos de trade.

Há dois tipos de pedidos - breakout e pivot Correspondentemente, há duas noções prontas: ordem stop e ordem limite. Todas as informações necessárias para essas ordens devem estar contidas diretamente em um objeto gráfico, ou seja nas propriedades de texto de um objeto: no seu nome e texto de descrição.

Metalinguagem do gerenciamento gráfico de trading

Segue abaixo uma implementação específica da metalinguagem do gerenciamento gráfico de trading no EA GTerminal com as seguintes limitações:

- somente uma ordem para cima/baixo pode ser aberta;

- o tamanho do lote para todas as ordens é configurado nas propriedades do EA.

Essas limitações são configuradas aqui para treinar a disciplina financeira no gerenciamento de depósitos.

A metalinguagem foi usada no trading ao vivo no Forex, CFD e no modo visual de um testador de estratégia.



As linhas de pedido de trading são, estritamente falando, linhas do breakout ou pivot esperados, e o pedido de trade = nome da linha + parâmetros das ordens Take Profit e Stop Loss.

Linhas-pedidos “to open order” (”abrir ordem”) têm os seguintes nomes:

BuyStop tp=x sl=x

BuyLimit tp=x sl=x

SellStop tp=x sl=x

SellLimit tp=x sl=x

Aqui x é um valor numérico em pontos. Por exemplo, BuyStop tp=40 sl=120

Um nome de pedido é escrito em uma palavra, os espaços são os delimitadores, nenhum espaço entre "=" e figuras, Letras maiúsculas/minúsculas não são diferenciadas. Take Profit e Stop Loss estão localizadas em qualquer ordem, podem estar ausentes, valor padrão=0.

Exemplo de como criar um nome de pedido em linha:





GTerminal aceito para executar a linha Selllimit, gravado em "Propriedades/Descrição" dos valores de linha numéricos para verificação.

Para visualizar os dados de verificação, não é necessário entrar nas propriedades da linha, você pode simplesmente mover o cursor para uma linha.





Linhas-pedidos “to close order” ("fechar ordem"):

SlBuy

TpBuy

SlSell

TpSell

Nas propriedades da linha TpSell a descrição "o.k." apareceu depois que foi aceita para execução.





Linhas-pedidos "to close all orders of the specified type" ("fechar todas as ordens do tipo especificado"):

SlAllBuy

TpAllBuy

SlAllSell

TpAllSell

Ordens de outros símbolos, assim como ordens pendentes não são fechadas. Conveniente para usar com ordens abertas manualmente. São equivalentes a trailing (exceto para os casos de falha de conexão com o servidor).

Suponha que seja esperado que o preço saia do triângulo da figura da AT, correspondentemente colocamos a linha-pedido BuyStop acima da figura e SellStop abaixo dela. Take Profit será colocada em cima das linhas TpBuy e TpSell, e o trailing Stop Loss será configurado pelas linhas SlBuye SlSell No caso de uma longa falha de conexão vamos estabelecer as ordens Take Profit e Stop Loss. Linhas-pedido são linhas do terminal do MetaTrader 4 com o nome configurado na metalinguagem dos pedidos de trade. Ou seja, coloque uma linha em um gráfico, entre nas propriedades da linha e no campo "name" ("nome") escreva a metalinguagem do pedido.

Pense em um canal de preço com lados óbvios. Vamos colocar as linhas-pedidos BuyLimit e SellLimit. No lado contrário do canal vamos colocar as linhas TpBuy e TpSell. Levando em conta a possibilidade do preço sair do canal, vamos colocar as linhas SlSell e SlBuy no gráfico. O comprimento das linhas de pedidos de trade é o escopo da nossa previsão. Quando a previsão não for mais eficaz, vamos acabar com a linha.

O uso de linhas-pedidos não exige nenhum treinamento adicional, pois todos eles correspondem a operações comuns de negociação.

No gráfico, há dois pares de ordens de gráfico aceitas para execução:

SellLimité a linha marrom superior TpSell é a linha inferior marrom BuyLimit é a linha superior azul TpBuyé a linha inferior azul. As cores das ordens de gráfico são configuradas por um EA. Nomes de linha são mostrados ao apontar um cursor para a linha.

Depois que um pedido de gráfico para abrir um ordem acontece, o EA muda o nome da linha e seu atributo gráfico. Uma linha pontilhada marrom permanece no lugar da linha superior SellLimit executada. Note, o contrato Sell recentemente aberto já configurou Stop Loss e Take Profit, que colocados anteriormente pelo valor no nome da linha-pedido. O lucro desse contrato aberto será registrado pelo EA quando o preço alcançar a linha marrom inferior TpSell;.

O nome da linha-pedido executada "SellLimittp=180 sl=60" foi modificado pelo EA: um relógio de ordem é adicionado à esquerda, a data e o tempo são adicionados à direita.





Peculiaridades da implementação da metalinguagem do gerenciamento gráfico

Na metalinguagem do gerenciamento gráfico, um evento de trading acontece na interseção de preço/linha-pedido.

No GTerminal, as propriedades de cruzamento são ajustáveis,

A posição do cruzamento é configurada: o número de barra 'início', no qual o cruzamento é verificado. Por padrão, é a barra zero.

A condição do cálculo de cruzamento é configurada:

- condição rigorosa, preços próximos de duas barras Fechar[iniciar] e Fechar[iniciar+1] estão nos lados opostos da linha;

- condição moderada (por padrão), preço próximo de uma barra Fechar[iniciar] cruzou a linha.

O pedido de trade não é eficaz além do final da linha.

A posição gráfica da linha-pedido é verificada a cada momento. É por isso que as linhas podem ser trocadas durante a operação, assim o trading pode ser gerenciado. Por exemplo, o nível de fixação de lucro/perda pode ser trocado para cruzar a linha de preço e assim abrir/fechar uma ordem.

O terminal do cliente MT4 não permite linhas de gráfico com os mesmos nomes. Entretanto, no nomes de metalinguagem oferecidos existem pedidos de trade que consistem em uma parte esquerda constante - "comando" e a parte direita variável "parâmetros". Por isso o MT4 não controla a introdução das linhas de gráfico do mesmo comando mas com diferentes parâmetros. O GTerminal resolve esse problema da seguinte forma:

- Para verificar o cruzamento preço/linha-pedido a linha/pedido mais próxima do preço é escolhida a parir da lista de linhas que tem os mesmos comandos-nomes.

Nas linhas-pedidos o nome-comando deve ser necessariamente colocado na parte esquerda, depois disso, qualquer informação pode ser escrita separadamente por um espaço.

Essa característica de implementação permite a preparação preliminar de várias linhas-pedido que diferem somente na gravação opcional na parte direita (obrigatória através de um espaço). Então, no processo da operação as linhas-pedidos necessárias podem ser trocadas mais próximas a uma preço.

A metalinguagem pode ser substancialmente estendida. Entretanto, isso está fora do escopo do propósito do artigo, a saber - a solução de um problema de uma análise gráfica semiautomatizada usada em trading.

Conclusão para a metalinguagem de gerenciamento gráfico

Por sua função, as linhas-pedidos são linhas de ordens de gráficos. Em termos de programação, é conveniente usar o nome “linha-pedido de gráfico” para evitar confusão com a palavra bastante repetida "ordem". Entretanto, no trading prático, é mais conveniente chamar as linhas de gerenciamento de gráfico de "ordens de gráfico". O conjunto de ordens de gráfico é o plano de trading a ser executado pelo EA GTerminal.

O conceito psicológico de GTerminal - Início moderado

Uma das principais desvantagens da Análise Técnica é a dificuldade de aprendê-la. Muitos traders praticantes ignoram a AT pois não estão acostumados a aplicar nem mesmo níveis de suporte/resistência, mas são guiados por seus sentimentos interiores. Ignorar a AT é visível em fóruns e títulos de artigos. As dúvidas sobre a aplicação da AT no mercado atual são expressadas publicamente. A razão para essas dúvidas é, na verdade, muito simples: Dizem que a AT é inapropriada para aplicação somente porque o treinamento pessoal não é suficiente para usá-la.

Adequadamente, o treinamento das ferramentas da Análise Técnica sem usar os meios do computador é, muitas vezes, chato. Os métodos da AT não são ligados ao trading e, portanto, não são populares na aprendizagem. A aprendizagem apropriada da Análise Técnica na teoria e em relação ao trading exige milhares de lições e longos meses. Não é moderno e nem eficiente.

Por isso o GTerminal foi inicialmente designado como um treinador que configura um raciocínio necessário através de linhas de gráfico como é comum para a clássica AT. A implementação do ao vivo ao computador estimula um usuário a aprender a riqueza dos meios da AT.

Aqui está mais um aspecto psicológico. Sabemos que muitos usuários do MT4 ainda tem medo de um PC. A razão é que eles nunca usaram um computador antes de começarem a negociar no MT4. Esse medo do PC é especialmente óbvio no gerenciamento de ordens.

Conduzindo lições com iniciantes, descobrimos que eles entendem facilmente os princípios do trading explicados em um gráfico, mas quando explicamos o envio de ordens, temos que aprender de novo o que já foi aprendido. A dificuldade dos iniciantes aqui é que depois do pensamento da imagem de um gráfico, eles tem que mudar para abas de parâmetro, preenchimento, verificação, correção, envio e então observar a resposta do servidor. É tudo muito difícil para um pessoa que não está acostumada com a execução de um computador.

Mas se os parâmetros de trading estiverem contidos em um gráfico como o da metalinguagem oferecida, não haverá estresse e será mais fácil de explicar os princípios do trading.

O medo de computadores também resulta no medo de sistemas de trading automatizados. Nessa conexão, um Expert Advisor de trading que oferece serviços automatizados mas não interfere com a tomada de decisão e o EA que pode ser usado a partir do nível mais iniciante de aprendizagem em trading fornece uma troca moderada, ajuda a iniciar usando outros programas para a automatização do trading.

Aprendizagem de trading

Gerenciamento gráfico do GTerminal permite negociar no modo de teste visual do MT4.

Vamos elaborar alguns exemplos do seu uso na aprendizagem.

Material de treinamento animado GTerminalé um Expert Advisor em treinamento em termos de exibição dos processo de trading em uma tela. Iniciando da primeira lição quando a resposta para "qual é a ideia de trading" é explicada, o GTerminal fornece possibilidades amplas de ilustração.

Treinamento/teste/demonstração de uma estratégia de trading. A previsão de uma estratégia de trading testada é mostrada em linhas de ordem de gráfico e o resultado é esperado.

Repetição manual do trading manual na mesma parte dos dados históricos.

O valor de tal repetição consiste no seguinte O trading na única e na mesma parte do histórico repetidamente, faz um trader observar várias vezes o comportamento do preço e se lembra de algumas figuras da AT, e a começar a reagir a combinações de candlestick, sinais indicadores. A experiência mostra que um trader precisa de até 8 repetições de trade na mesma parte do histórico para conseguir resultado satisfatório. O resultado do trading repetido será melhor, o que cria uma motivação positiva para o treinamento.

Repetição múltipla de análise gráfica no mesmo período do calendário.

Deve ser notado que o Testador do MT4 permite usar quaisquer indicadores. Pressione || e um gráfico irá parar. Então, elabore a análise gráfica, leve em consideração indicadores, posicione linhas-pedidos de ordens de gráfico de um plano de trading do GTerminal. Então pressione >> e observe a execução do plano de trading. Obtenha a avaliação do trading. Todas as desvantagens e erros da análise estarão visíveis. Então, analise os resultados do trading, Depois disso, repita o mesmo na mesma parte até que o resultado satisfatório da previsão usando a Análise Técnica seja alcançado.

Cultivando o sentimento de aposta. O GTerminal pode ser aplicado fora de qualquer AT para desenvolvimento da percepção de scalping e pips em trading.

Competição. O GTerminal no testador do MT4 permite a competição de vários participantes.

Conclusão

A interface gráfica é tão conveniente que provavelmente, com o tempo, a metalinguagem dos pedidos de trade-linhas em gráficos ou a metalinguagem das ordens de gráficos se tornarão uma linguagem inserida nos terminais.