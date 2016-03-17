图形行-请求的元语言交易和合格交易学习

简介

本文阐述了交易从业者在使用技术分析方式时所经历困难的现象。提供的问题解决方案意味着在交易中以半自动方式使用图形分析，采用交易订单图形线元语言的形式。下面是交易图形订单的元语言。本文作者创建的 GTerminal 自动交易系统提供了对用于真实交易和培训的图形对象元语言的评估。

本文还包含一些对交易学习的建议。附件是 MQL4 格式的 GTerminal 源文件。该 EA 已经在真实账户上进行了测试。

主要技术分析工具 - 图形分析

进入市场前，交易者一般会在交易终端或特定的分析程序上绘制一个证券图表。这种初步工作被称为图形分析。

图形分析对于交易学习很重要。受训者进行图形分析的能力是其技能的标志。尤其是在学生在理论学习之后进行实操培训，当这位未来的交易者尚未交易但每天发送对市场事件的图形分析给老师的时候。

但是，在交易学习结束后，交易新手很少使用绘线的图表。下面是交易者对不使用它的一些解释：

- 据说，技术分析现在过时了，无法应用于我的工作；

- 我正在使用艾略特波浪分析，不需要技术分析；

- 我对技术分析一无所知，我基于指标进行交易；

- 我的交易系统不使用图形分析；

- 我研究过，但记不住技术分析的图形；

- 我没有时间绘制图表，等等。

他们只有在长期积累自己的阅读经验后 - 这往往是伤心的过程 -交易者才能逐渐掌握查看图表的能力。对于交易新手，技术分析具有形式特征，很难跟交易过程联系在一起。

这是心理上的原因。

图形分析对一段时间内的线条和空间进行推理。但是，从分析到交易计划的实施，交易者还需要等待进入/退出市场的时机。这里的推论有所不同，意味着找到入场点的尝试，也就是说，这实际上是一个“点”的推论，跟图形线条不一样。

这种推论是技术性的。

客户端没有进行图形分析。在图形分析和市场之间没有计算机支持，没有自动化交易。我们需要一个跟传统技术分析兼容的简单、可行且功能显著的图形交易订单的语言。

尽管似乎有些陌生，在图形交易订单语言中并不需要新的内容。交易是一个保守的职业。如果交易请求基于图形分析线执行，则图形管理的基础必须是交易请求线。

有两种类型的请求 - 突破和枢纽。相应的，有两个熟悉的概念：止损订单和限价订单。对于这些订单的所有必要信息必须直接包含在图形对象内，即在对象的文本属性：在它的名称和描述文本中。

图形交易管理的元语言

下面是在 GTerminal EA 中实现图形交易管理的元语言，具有以下限制：

- 只能打开一个向上/向下的订单；

- 所有订单的手数大小在 EA 属性中设置；

这些限制用于培养保证金管理中的金融纪律。

元语言已经置入外汇、差价合约的实时交易以及策略测试程序的可视模式中。

交易请求线，严格的讲，就是预期的突破或枢纽线，交易请求=线名称+获利和止损订单的参数。

“打开订单”请求线有以下名称：

BuyStop tp=x sl=x

BuyLimit tp=x sl=x

SellStop tp=x sl=x

SellLimit tp=x sl=x

这里的 x 是用点位表示的数值。例如，BuyStop tp=40sl=120

请求名称写在一个单词内，分隔符是空格，在“=”和数字之间没有空格。不区分字母大小写。获利和止损可以在任何订单，可以缺失，默认值=0。

创建请求线名称的示例：

GTerminal允许执行 SellLimit 线，记录在线值的“属性/描述”以待验证。

要查看验证数据，不必进入线的属性，可以直接把鼠标光标移动到线上。

“关闭订单”请求线：

SlBuy

TpBuy

SlSell

TpSell

在TpSell 线属性中，接受执行后显示“确认”。

“关闭特定类型的所有订单”的请求线：

SlAllBuy

TpAllBuy

SlAllSell

TpAllSell

其他交易品种的订单以及挂单没有关闭。方便用于手动打开的订单。它们相当于跟踪（除了服务器连接失败的情形）。

假设我们预测价格要退出技术分析图形的“三角”，相应的在图形之上设置 BuyStop 请求线和在之下设置 SellStop 请求线。获利应该设置在 TpBuy 和 TpSell 线之上，跟踪止损由SlBuy 和设置。对于长期连接失败的情形，我们来设置获利和止损订单。请求线是 MetaTrader 4 终端的线，其名称以交易请求元语言设置。也就是说，在图表上设置一条线，输入线的属性，在“名称”字段写入请求元语言。

假设价格通道具有明显的两侧。我们来设置 BuyLimit 和 SellLimit 请求线。在相反通道侧，设置 TpBuy 和 TpSell 线。考虑到价格超出通道的可能性，在图表上设置 SlSell 和 SlBuy 线。交易请求线的长度是我们的预测范围。当预测不再有效时，结束该线。

使用请求线不需要任何额外培训，因为它们跟一般交易操作一致。

在图表上，有两对接受执行的图形订单：

SellLimit 是上面的棕色线，TpSell是下面的棕色线， BuyLimit是上面的蓝色线， TpBuy 是下面的蓝色线，图形订单的颜色由 EA 设置。当鼠标光标指向某线时，显示线的名称。

在触发打开订单图形请求后，EA 改变线名称及其图形属性。保留了棕色虚线而不是已执行的上 在执行了上 SellLimit 线。注意：新打开的卖出合约已经设置了止损和获利位，之前已由请求线名称中的值进行设置。当价格达到下棕色线 TpSell 时，该打开合约的获利将由 EA 登记。

执行的SellLimit tp=180sl=60”请求线已经被 EA 更改：左侧添加了一个订单贴标，右侧添加了日期和时间。

图形管理元语言的实现特性

在图形管理元语言中，交易事件发生在价格/请求线的交叉处。

在 GTerminal 中，交叉的属性是可调的。

交叉的位置设置为：在出现交叉的‘开始’柱编号。默认为零柱。

交叉计算的条件设置为：

- 严格的条件，两个柱[start] 柱[start+1]）的收盘价位于线的两侧。

- 温和的条件（默认），一个柱（Close[start]）的收盘价交叉该线。

交易请求超出线的两端不再有效。

请求线的图形位置在每次价格变动时进行检查。这就是为什么线可以在操作时偏移，从而能够管理交易。例如，获利/亏损定位水平可以偏移以交叉价格线，从而打开/关闭订单。

MT4 客户端不允许图形线具有相同的名称。但是，在提供的元语言名称中包含左侧的常量‘命令’部分和右侧的变量‘参数’部分。这就是为什么 MT4 不通过具有相同命令的图表线而是具有不同参数的图表线进行控制。GTerminal 解决该问题的方式如下：

- 为了检查价格/请求线的交叉，从具有相同名称-命令的线条列表中选择距离最近的价格请求线。

- 在请求线中，名称命令必须设置在左半部分，在其后面可写入任何用空格分隔的信息。

这种实现方法允许初步准备多条仅在右侧部分（强制用空格隔开）的可选记录存在差异的请求线。然后在操作过程中，所需的请求线可以偏移靠近价格。

元语言可以充分扩展。但是，这超出了本文的范畴 - 即用于交易的半自动图形分析的问题解决方法。

图形管理元语言的 总结

因为它们的函数请求线是图形订单线。在编程时，使用“图形请求线”名称便于避免跟经常重复的‘订单’一词混淆。但是，在实际交易中，将图形管理线称为‘图形订单’更加方便。图形订单组是将由 EA GTerminal 执行的交易计划。

GTerminal 的心理概念 - 温和的开始

技术分析的重要缺陷之一是难于学习。很多交易从业者忽视技术分析，因为他们甚至不习惯使用支撑/阻力水平，而是遵从其内在感受。对技术分析的忽视可见于论坛和文章的标题。在当前市场中对技术分析应用的质疑已经公开化。这些质疑的理由非常简单：他们说技术分析不适于应用，仅仅是因为个人培训不足以使用它。

同时，不借助计算机的技术分析工具的培训相当乏味。技术分析方法跟交易没有紧密联系，因此在学习中不普及。技术分析的理论和交易账户上的适当学习需要太多的课程和年月。这不够现代化和缺乏效率。

这就是 GTerminal 一开始就设计为通过图形线设置必要的推理的训练程序，这在经典技术分析中是常见的。实时的计算机实现驱使用户学习丰富的技术分析知识。

这是另一个心理因素。据说，很多 MT4 用户仍然惧怕电脑。原因是他们开始在 MT4 上交易之前从没用过计算机。对电脑的恐惧在订单管理上特别明显。

对新手授课时我们发现，他们能够轻松理解图表上解释的交易原理，但在解释订单发送时，我们还得对已经学习的东西再学一次。新手的困难在于：在图表上图像思维后，他们必须切换到参数选项卡，填充、检查、修改、发送然后观察服务器的答复。对于不习惯计算机执行的人来说，这一切都很难。

但如果交易参数包含在图表中，比如提供的元语言，就不会有压力，解释交易原理也更加容易。

对计算机的恐惧还导致了对自动交易系统的恐惧。在这一点上，一个提供自动化服务但不干涉决策的培训用 Expert Advisor 和可以在交易学习起初就使用的 EA 提供了温和的转换，有助于开始使用其他程序进行自动化交易。

交易学习

GTerminal 的图形管理允许在可视化 MT4 测试模式中交易。

我们来绘制一些它在学习中的使用示例。

动画培训材料。 就在屏幕上显示交易过程而言， GTerminal 是一个培训用 Expert Advisor。从第一节课对“什么是交易的理念？”的解释开始，GTerminal 提供了广泛的说明可能性。

培训/测试/演示交易策略。 对经过测试的交易策略的预测显示在图形订单线，结果符合预期。

在历史数据的相同部分 手动交易的手动重复。

这种重复的价值包含以下：在同一个历史部分反复交易，交易者可以反复观察价格行为并记住一些技术分析图形，开始对蜡烛图组合和指标信号有所反应。经验显示，交易者需要在相同的历史部分反复交易 8 次，才能获得满意的结果。反复交易的结果将会更好，产生了对培训的正面激励。

在相同的日历周期 反复多次进行图形分析 。

应注意的是，MT4 测试程序允许使用任何指标。按 || 后图表会停止。然后进行图形分析，考虑指标、设置交易计划的请求线 - GTerminal 的图形订单。再按>> 并观察交易计划的执行。得到交易评估。分析中所有缺陷和错误都是可见的。然后分析交易结果。之后在相同部分重复相同的操作，直到使用技术分析获得满意的预测结果。

赌感的培养。 GTerminal 可用于任何技术分析以外，在剥头皮交易和价格利润点交易中培养感觉。

比赛。 MT4 策略测试程序的 GTerminal 允许多个参与者进行比赛。

总结

图形交易界面非常方便，假以时日，交易请求图形线元语言或图形订单元语言会变成内置的终端语言。