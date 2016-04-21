グラフィカル ライン リクエストのメタ言語トレーディングと適しているトレーディング学習

はじめに

本稿では、一連の「テクニカル分析」手法を使う際、練習中のトレーダーが経験する困難な現象について詳しく説明します。提供されている問題解決法は、グラフィカルなライン取引注文のメタ言語形式での取引におけるグラフィカル分析の半自動化方法です。以下はこれがトレードグラフィカル注文のメタ言語であることを示しています。実取引とトレーニングについてのグラフィカルオブジェクトのメタ言語提供の評価は、本稿執筆者によって作成された Expert Advisor GTerminal で利用可能です。

本稿には取引学習において使用する推奨事項も何点か盛り込まれています。添付ファイルは MQL4 形式の GTerminal ソースファイルです。EA は本番のデポジットで検証済みです。

主要なテクニカル分析ツール－グラフィカル分析

市場参入前に、トレーダーーはトレーディングターミナルや特殊な分析プログラムにセキュリティ チャートを必ず描画すると信じられています。この事前作業は「グラフィカル分析」と呼ばれます。

取引学習にとって「グラフィカル分析」は必要なことです。訓練中の人が「グラフィカル分析」を行う能力はその技能を表すものなのです。実質的には、理論コース後、学習者は実践的トレーニングをします。そのとき、将来トレーダーになる人は、まだトレードを行いませんが、毎日市場イベントのグラフィカル分析を教師に送信します。

取引学習終了後、初心者トレーダーは線引きされたチャートを使うことはほとんどありません。なぜ使用しないのか、トレーダーがいくばくか以下のように説明しています。

－聞くところによると、テクニカル分析は今や時代遅れで私の作業には適さない。

－エリオット波動分析を利用しており、テクニカル分析は必要ない。

－テクニカル分析のことは理解できていない。インディケータを基にトレードを行っている。

－グラフィカル分析はとレーティングシステムに使用されていない。

－学習はしたが、テクニカル分析の図を覚えることができない。

－チャートを描く時間がない、など。

数多くの文献を読むのに膨大な時間を費やした後、通常きわめて遺憾ではありますが、トレーダーは少しずつチャートを見る力を得ていくものです。初心者トレーダーにとっては、テクニカル分析には形式に従った文字があり、取引手順とはほとんど関連がありません。

理由は心理的なものです。

グラフィカル分析は線、一定時間内の空間的推論、を示します。ただ、分析から取引プランの実行に切り替えるとき、トレーダーはエンター／エグジットについて市場の瞬間を待つ必要があります。ここで、エントリポイントを特定する試みを示し推論は異なります。すなわち実際『ポイント』推論、それはグラフの線とは一致しないのです。

理由は技術的なものです。

グラフィカル分析はクライアントターミナルによって実行されるのではありません。グラフィカル分析と市場の間にはコンピュータサポートは存在しません。自動取引もありません。従来のテクニカル分析と互換性のある、簡単で有効な機能的に明確なグラフィカル トレード注文の言語が必要なのです。

奇妙に見えることでしょうが、必要なグラフィカルトレード注文の言語になんら新しいことはありません。取引業は保守的な職業です。依頼のトレードがグラフィカル分析のラインを基に実行されるなら、グラフィカル管理の基本がトレード依頼ラインでなければなりません。

依頼には2とおりあります。ブレイクアウトとピボットです。それぞれ2つの準備概念があります。逆指値注文と指値注文です。これら注文に対して必要な情報はすべてグラフィカルオブジェクト、すなわち、オブジェクトのテキストプロパティ、の名前と記述テキスト、に直接入るべきです。

グラフィカル取引管理のメタ言語

以下は次の制限を伴うGTerminal EA でのグラフィカル取引管理のメタ言語の特定の実装です。

－上向き／下向きで一注文のみオープン可能である。

－全注文に共通のロットサイズは EA のプロパティで設定する。

これら制限は、資金管理の財務規律訓練のためにここで設定されます。

メタ言語は、Forex と CFD の本番取引とストラテジーテスタのビジュアル モードでは停止されています。

トレードリクエスト ラインは、厳密には、予想されるブレイクアウトやピボットのライン、プラス取引依頼＝ライン名+テイクプロフィットとストップロス注文のパラメータです。

『オーダー オープン』のラインリクエストは以下の名前です。

BuyStop tp=x sl=x

BuyLimit tp=x sl=x

SellStop tp=x sl=x

SellLimit tp=x sl=x

ここで x はポイント表示の数値です。たとえば、BuyStop tp=40 sl=120

リクエスト名は一語で書かれ、デリミッタはスペースです。『=』と数字の空いたにはスペースは入りません。大文字・小文字は区別されません。テイクプロフィットとストップロスはどの注文にも入り、なしでも構いません。デフォルト値 = 0 です。

リクエストライン名作成例

売り指し値ラインを実行するために受け取られ、検証のためにライン数値の『プロパティ／記述』にレコードされたGTerminal

検証データを確認するには、ラインプロパティに入る必要はありません。ただマウスカーソルをラインに移動させるだけです。

『オーダー クローズ』のラインリクエスト

SlBuy

TpBuy

SlSell

TpSell

In the TpSell ラインプロパティでは、実行のために受け取られたあと、『O.k.』が表示されます。

『指定したタイプのオーダーをすべてクローズ』のラインリクエスト

SlAllBuy

TpAllBuy

SlAllSell

TpAllSell

他のシンボルのオーダーは、指値注文も含め、クローズされません。マニュアルでオープンしたオーダーに対して使用するのが便利です。それらはトレーリングに等しくなっています（サーバー接続障害の場合以外）。

価格が TA 図形『三角形』を出る価格を予想し、それに従って、図形の上でラインリクエスト「逆指値買い」、下で「逆指値売り」をを出すとします。テイクプロフィットは TpBuy と TpSell ラインの上に、トレーリング ストップロスはSlBuy と SlSell linesによって設定されます。長く接続障害が続く場合に備え、テイクプロフィットとストップロスを設定します。ラインリクエストは、トレードリクエストのメタ言語で設定された名前を持つターミナルのラインです。すなわち、チャートにラインを設定し、ラインプロパティに入り、『名前』フィールドでメタ言語リクエストを書きます。

明確な側面の価格チャンネルを想定します。ラインリクエスト「指値買い」と「指値売り」を設定します。チャンネル側とは逆に TpBuy と TpSell を設定します。価格がチャンネルを出る可能性に注意して、チャートに SlSell と SlBuy ラインを設定します。トレードリクエスト ラインの長さはわれわれの予測の範囲です。予測がもう有効でなければ、ラインを終わらせます。

ラインリクエストの使用は余計な訓練を必要としません。というのも、すべて一般的なトレード処理に対応しているためです。

チャートでは、実行のために受け取られるグラフィカルオーダーのペアが2組あります。

SellLimit は上方の茶色、TpSell は下方の茶色、 BuyLimit は上方のブルー、 TpBuy は下方のブルーの線です。グラフィカルオーダーの色は EA によって設定されています。ライン名はラインをマウスカーソルで指すと表示されます。

オーダー実行オープンのグラフィカルリクエスト後、EA はライン名とグラフィカル属性を変えます。茶色の点線は上側の実行済み SellLimit ラインの代わりに残っています。新規にオープンした「売り」契約はすでにストップロスとテイクプロフィットを設定していることに注意します。それらはラインリクエスト名内の値で以前に設定されているものです。このオープン済み契約の利益は、価格がの低い方の茶色の TpSell ラインに達するとき、EA によって登録されることになります。

実行済みのラインリクエスト名『SellLimit tp=180 sl=60』はによって変更されています。左に注文チケットた追加され、右に日付と時刻が追加されています。





グラフィカル管理メタ言語の特殊性実装

グラフィカル管理メタ言語では、取引イベントは価格／ラインリクエストの交点で起こります。

交点の GTerminal プロパティは調整可能です。

交点の位置は「開始」バー番号を設定します。そこで交差が確認されるのです。デフォルトでは、それはゼロバーです。

交点計算条件が設定されます。

－厳しい条件、2本のバー Close[start] と Close[start+1] の終値はラインの反対側である。

－緩い条件（デフォルト）、バー1本の終値 Close[start] がラインと交差する。

トレードリクエストはラインの終端を超えると有効ではありません。

ラインリクエストのグラフィカルな位置はティックごとにチェックされます。それは、ラインが処理中に移動するためで、それにより取引は管理できるのです。たとえば、利益／損失のレベルを固定することは、価格ラインの交点を移動させる可能性があり、そのためオーダーのオープン／クローズも変わります。

MT4 クライアントターミナルは同一名のグラフィカルラインを許可しません。ただし、提供されているメタ言語では、名前は左部分の定数－「コマンド」と右部分の変数「パラメータ」、から構成されるトレードリクエストです。MT4 が同一コマンド、別パラメータのチャートラインに導入することで制御しないのはこのためです。GTerminal は次のようにこの問題を解決します。

－価格ラインリクエストに一番近く交差している価格／ラインリクエストをチェックすることは、同一名前コマンドを持つラインリストから選択されます。

－ラインリクエストでは、名前コマンドは必ず左部分に入れる必要があります。そのあとに、スペースで区切って任意の情報を書くことができます。

この実装特性により、右部分（スペース必須）のオプションレコードが異なるだけの複数のラインリクエストを事前に準備することが可能となります。そして、処理過程で、必要なラインリストを価格に近付け移動することができます。

メタ言語は実質的に拡張することができます。ただし、これは本稿が目指すところの範囲、すなわち、取引で使用される半自動グラフィカル分析の問題解決、ではありません。

グラフィカル管理メタ言語 結論

その機能に関しては、ラインリストはグラフィカルオーダーのラインです。プログラミングに関しては、『グラフィカルラインリクエスト」名を使用し、「注文」という頻繁に繰り返される語との混乱を避けるのが好都合です。ですが、実践の取引では、グラフィカル管理ラインを「グラフィカルオーダー」と呼ぶ方が便利です。一連のグラフィカルオーダーは EA GTerminal によって実行される予定の取引プランです。

GTerminal の心理的概念－軽度のスタート

「テクニカル分析」の主なデメリットの一つは習得のむつかしさです。練習中のトレーダーの多くが TA を無視します。なぜなら、サポート／レジスタンスレベルさえ適応に慣れておらず、内面の感情によって導かれるからです。TA の無視はフォーラムや記事見出しで明らかです。現行市場へのTA 適用についての疑問は公に表現されています。こういった疑問への理由は、実際ひじょうに単純なものです。TA は使いこなすための個人的訓練が十分でないというだけで採用に適していない、というのです。

それにより、コンピュータを使わない「テクニカル分析」ツールのトレーニングはかなり退屈です。TA 手法は取引にバインドされていません。よってそれは学習に人気がないのです。「テクニカル分析」を理論的に、そしてトレーディングアカウントで適切に学習するためには、何千ものレッスンと長い月日がかかります。これは現代的でなく、非効率的だというのです。

それがまず GTerminal が従来のTA に共通したグラフィカルラインで必要な推論を設定するトレーナーとして考案された理由です。本番のコンピュータ実装はユーザーに TA 手法の豊かさを学ぶよう促します。

もうひとつ心理的側面があります。多くの MT4 ユーザーはいまだに PC を恐れているということが知られています。理由は、かれらは MT4 でトレードを始める前、コンピュータというものを使用したことがなかったからです。この PC への恐れが特に注文管理で顕著です。

初心者のレッスンを行っていると、かれらは簡単にチャートで説明されている取引原理を理解することがわかります。が、注文送信が説明されると、学習済みのことを再度繰り返さないといけなくなります。ここで初心者にとって難しいことは、チャート上のイメージ思考後、「パラメータ」タブに切り替え、それを埋め、チェックし、修正し、送信し、それからサーバーの回答をじっと見なければならないことです。コンピュータ実行になれていない人にはそれらはすべてひじょうにむつかしいことなのです。

しかし、ここで提供されているメタ言語のようにチャートに取引パラメータが入って入れば、ストレスはなく、取引原理を説明するのは簡単になります。

コンピュータへの恐れはまた、自動取引システムへのおそれにつながります。この関係で自動サービスを提供する取引 Expert Advisor は意思決定に干渉せず、取引学習の一番初歩から使用できる EA は穏やかな切り替えを促し、取引自動化へのその他プログラムを使い始める手助けとなります。

取引学習

のグラフィカル管理により、ビジュアルの MT4 検証モードでのトレードを可能とします。

学習の一環としてその用法例をいくつか描きます。

アニメ化された取引教材 GTerminal は、画面に取引過程を表示するという点ではトレーニング Expert Advisor です。「取引の考えは何でしょうか？」に対する答えが説明される一番初めのレッスンから開始し、GTerminal は幅広い説明機能を提供します。

トレーディング戦略のトレーニング／検証／説明 検証さたトレーディング戦略の予測はグラフィカルオーダーラインで表示され、脚気が予想されます。

マニュアル取引のマニュアルでの反復 同一の履歴データ上にて。

そのような反復の値は次のように構成されます。同一履歴上で繰り返しトレードすることで、トレーダーは何度も価格変動を見守り、TA 図の一部を記憶し、ろうそく足の組み合わせ、インディケータシグナルに反応し始めます。経験により、トレーダーは満足のいく結果を取得するには同一履歴上で8回までトレードを繰り返す必要があることが判っています。反復された取引の結果は良好で、トレーニングへのポジティブなモチベーションを産み出します。

同一カレンダー期間における グラフィカル分析の多重反復

MT4 テスターにより任意のインディケータ使用が可能となることに留意が必要です。|| を押すとチャートは停止します。そしてグラフィカル分析を描き、インディケータ、取引プランの価格ラインリクエスト－GTerminal のグラフィカルオーダー、に配慮します。それから>>を押し、取引プランの実行を観察します。取引評価を取得します。分析の欠点、誤りが明確になります。次に取引結果を分析します。その後、「テクニカル分析」を用いた満足のいく予測結果になるまで同じ履歴で同じ手順を繰り返します。

ベットする感覚を養います。 GTerminal はスキャルピングやピプ取引の間隔を伸ばすために、TA 外で使うことが可能です。

競争。 MT4 ストラテジーテスタの GTerminal により複数参加者での競争を行うことができます。

おわりに

グラフィカルトレードインターフェースは非常に便利なので、おそらくやがて、グラフィカルライントレードリクエストのメタ言語、またはグラフィカルオーダーのメタ言語は内蔵ターミナル言語となることでしょう。