Alert и Comment для внешних индикаторов. Мультивалютный анализ посредством внешнего сканирования

Введение

В предыдущих статьях мы рассмотрели возможность получения информации от индикаторов, которые используют в качестве источника информации значки из таблицы Wingdings, отображенные на графике. Статья "Alert и Comment для внешних индикаторов" и создание Алертов от индикаторов, которые используют для хранения информации индикаторные буфера статья "Alert и Comment для внешних индикаторов (часть вторая)", а информация выводится изменением цвета.



Третьей возможностью информирования пользователя о поведении индикатора является пересечение линий индикатора, которые хранятся в индикаторных буферах.

Как мы уже видели, само получение значений из индикаторных буферов не является сложной процедурой и значимой нагрузкой на процессор, поэтому введем в наш индикатор возможность вывода мультивалютной информации.



Нагрузка на глаза, которую получает трейдер от непрерывного наблюдения за графиками, является очень значительной, если количество доступных инструментов большое. Поэтому часто трейдером выбираются несколько валют, и торговля происходит исключительно по ним.



В дальнейшем может оказаться, что была возможность провести сделку или ряд сделок по другой валютной паре, той, график которой не был открыт в нужный момент на экране. Поэтому есть потребность в мультивалютном анализе доступных инструментов.



Исходя из этого, я предлагаю использовать функцию "Alert" в качестве способа оперативного вывода информации об изменениях, происходящих в списке доступных инструментов, от внешнего индикатора.





Alert мультивалютного индикатора



Вначале рассмотрим код блока обработки информации, получаемой из индикаторных буферов внешнего индикатора.

double buffer1, buffer2, buffer12, buffer22; buffer1 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff1, 1 ); buffer12 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff1, 2 ); buffer2 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff2, 1 ); buffer22 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff2, 2 ); if (buffer12<=buffer22&&buffer1>buffer2) { Alert (text+ "UP" ); send_email (text+ "UP" ); return ( 1 ); } if (buffer12>=buffer22&&buffer1<buffer2) { Alert (text+ "DN" ); send_email (text+ "DN" ); return ( 1 ); } return ( 0 );

Как видим, здесь все просто, и мы в прошлой статье уже рассматривали подобную логику. В прошлый раз было использовано изменение цвета выводимых буферов, а здесь мы используем значения расположения данных буферов относительно друг друга.

Всю эту обработку вынесем в отдельный блок. Мультивалютный и мультитаймфреймный анализ потребует многократного использования этой процедуры.

Список доступных инструментов вынесем во внешний файл, что позволит в дальнейшем упростить процедуру внесения в него изменений и дополнений. При таком подходе, для изменения списка доступных инструментов пользователь может самостоятельно создать заново или внести изменения в файл доступных инструментов, не меняя программного кода индикатора.



В конце статьи показана процедура создания собственного файла доступных инструментов.



Подпрограмма считывания информации из файла взята отсюда.

void LoadFileToSymbol() { { int file_handle = FileOpen (SetFile_name + ".set" , FILE_READ ); if (file_handle < 0 ) { Print ( "Ошибка №" , GetLastError (), " при открытии файла!!!" ); return (- 1 ); } int SymbolsCount = 0 ; while ( true ) { Symbols[SymbolsCount] = FileReadString (file_handle); if ( GetLastError () == 4099 ) break ; if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; SymbolsCount ++; ArrayResize (Symbols, SymbolsCount + 1 ); } FileClose (file_handle); } }

Теперь, после подготовки массива инструментов, нам остается сделать мультитаймфреймную обработку каждого инструмента.



Текущий таймфрейм будет использоваться нами для расчетов как стартовый.

for ( int i= 0 ; i< ArraySize (Symbols); i++) { Total = 0 ; switch ( Period ()) { case 43200 : Total = Total + process ( Symbols[i], 43200 ); case 10080 : Total = Total + process ( Symbols[i], 10080 ); case 1440 : Total = Total + process ( Symbols[i], 1440 ); case 240 : Total = Total + process ( Symbols[i], 240 ); case 60 : Total = Total + process ( Symbols[i], 60 ); case 30 : Total = Total + process ( Symbols[i], 30 ); case 15 : Total = Total + process ( Symbols[i], 15 ); case 5 : Total = Total + process ( Symbols[i], 5 ); }

Расчет производится от текущего таймфрейма и до самого меньшего. Поэтому если вам необходим расчет алерта, начиная с дневного таймфрейма, значит график с индикатором должен быть активирован на дневном таймфрейме. Если нужно получить сигнал, начиная с часового таймфрейма, значит и график будет часовым и т.д. Перерасчет индикатора происходит только на каждом новом баре.



Такой подход сделал оперирование перерасчетом индикатора удобным для пользователя: простое переключение рабочего таймфрейма позволяет не вводить в код дополнительные параметры и расчетные функции.

Строка работы на минутном таймфрейме закомментирована. Если кому-то потребуется применять индикатор на минутном таймфрейме, - раскомментируйте строку.





В качестве источника информации для нашего индикатора используем индикатор 2MA_forAlert.mq4 в приложении к статье. 2MA_forAlert - это простой индикатор, отображающий две линии МА. Также можно использовать любой другой, имеющий два буфера (две линии). Стохастик, МАКД и др.

Вот как выглядит алерт терминала с применением разных индикаторов:

Буферы, где хранятся значения линий, могут иметь разный порядок. Например:

0 - главная линия

1 - сигнальная линия

или

0 - сигнальная линия

1 - главная линия

Поэтому при использовании внешнего индикатора нужно самостоятельно определить последовательность использования линий. В случае некорректного извещения алерта, изменить входные параметры.



extern int ExtBuff1 = 0 ; extern int ExtBuff2 = 1 ;

В качестве параметров можно использовать все 8 допустимых буферов (цифры от 0 до 7)

В связи с тем, что индикатор использует внешний файл со списком инструментов, я покажу, как его сформировать в терминале.

Вначале мы в окне данных создаем все необходимые инструменты, для этого:

1. Открываем все доступные инструменты.







2. Оставляем только те, по которым будем получать сигналы.

Инструментов должно быть ровно столько, сколько предполагается использовать в торговле.





3. Затем сохраняем файл, для чего кликаем в окне "Обзор рынка" правой кнопкой мыши







4. Файл сохраняем в папке для хранения файлов экспертов метатрейдера







Имя файла вы можете назначить произвольное, но расширение файла .set изменять нельзя. В указанном примере используется файл forexall.set

extern string SetFile_name = "forexall" ;

После создания файла нужно поочередно открыть каждый график из набора символов, для того, чтобы терминал подкачал историю. Иначе какой-либо инструмент выпадет из обработки.

Если же вы сохранили файл в папке по умолчанию \experts\symbolsets, то обязательно скопируйте его в папку \experts\files метатрейдера, так как это единственная папка, из которой индикатор может открыть файл (ограничения метатрейдера). В дальнейшем в индикаторе нужно ввести имя файла, который будет обрабатываться для считывания из него информации о доступных инструментах.

Для тех пользователей, кто желает получать информацию по электронной почте о работе мультивалютного сканера в индикаторе предусмотрена и такая возможность. Установите в параметр true и получайте сигналы по почте.



extern bool Signal_email = false ;

Есть такие пользователи которые создают в дальнейшем переадресацию и получают сигналы посредством СМС на свой телефон. У каждого свой подход.



Все индикаторы должны находиться в папке \experts\indicators Метатрейдера.





Заключение

Таким образом, используя возможности Алерта, можно построить информационное пространство из различных модулей, не прибегая к изучению программирования или поиску специалиста, который запрограммирует идею. Главное в нашем деле - вовремя получать информацию.

И в заключение, представляю полный код индикатора - Алерта.