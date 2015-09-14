Barras sintéticas - una nueva dimensión de la visualización de información gráfica de los precios

Introducción

En el análisis técnico, la gran mayoría de operadores activos utilizan barras tradicionales o gráficos de velas. Es comúnmente conocido que difieren en la escala de tiempo en base a las cuales se trazaron. En otras palabras, una barra de tiempo tradicional o de velas refleja el rango de las fluctuaciones de precios durante un determinado período de tiempo. Tienen cuatro precios base comunes: opertura, alto, bajo y cierre.

Un impulso de los estudios en esta dirección fue dado por el hecho de que los gráficos de barras tradicionales, aunque muy populares, tienen una desventaja bastante importante. Este inconveniente se hace muy evidente cuando tales gráficos son utilizados en sistemas de trading donde se forman señales de trading en la finalización de la última barra.





Barras Sintéticas



Una señal de trading durante los movimientos fuertes y bruscos se forman muy a menudo cuando el precio ha pasado ya su etapa de ímpetu y está dando a los traders la oportunidad de "saltar en el último coche".



En la mayoría de los casos, esto es una señal bastante arriesgada puesto que la posibilidad de rebote del precio es considerable en comparación con posterior movimiento en la dirección del impulso inicial. Un ejemplo típico de aparición de tal señal se muestra a continuación. Las condiciones para la aparición de las señales de trading están representadas por combinaciones de cruces de promedios en movimiento.



Fig. 1. Movimiento promedio de cruces en la tabla de las barras de tiempo

Este problema fue solucionado antes de la elaboración y aplicación de tales métodos de visualización del precio tales Renko, Kagi o gráficos de Punto y Figura.

Todos estos cuadros se basan en un solo parámetro - altura de la caja de muestra o un movimiento de precio fijo. Sin embargo ellos no han ganado la aceptación extensa a pesar de tener una ventaja en términos de buena sincronización de las señales de trading, también tenían una serie de inconvenientes de carácter algo diferente.

En primer lugar, es muy difícil usar estos gráficos con indicadores de análisis técnico bien conocido y popular. En segundo lugar, son muy peculiares en el aspecto que es muy diferente a la de un gráfico de barras tradicionales. Fue dando lugar a un problema de acostumbrarse a otro estilo de visualización de precios.

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió desarrollar un método de visualización de precis que combina las ventajas de las gráficas de altura de caja fija (gráficos Renko, Kagi gráficos de Punto y Figura) y el tradicional gráfico de barras. Se le llamó una barra sintética.

El principio fundamental detrás de la barra sintética no es el factor del tiempo de las barras tradicionales, pero si el factor de movimiento del precio. Esto significa que puede haber una barra sintética en un gráfico (de horas) hasta que el precio comience a moverse, mientras que un fuerte movimiento puede dar lugar a mucho más que una barra en apenas un intervalo de minutos.

En otras palabras, no hay ningún enlace en tiempo de este tipo de visualización, por lo tanto, la escala de tiempo en la tabla sintética no juega ningún papel. Además, las barras sintéticas resultantes no son menos diferentes que las barras de tiempo tradicional en su apariencia y pueden utilizarse junto con cualquier indicador de MetaTrader 4.

Estas barras son casi idénticas a las barras de la hora habitual con la única diferencia de que todos tienen la misma altura. La siguiente figura muestra la misma sección de la tabla como en la figura anterior, solamente usando barras sintéticas.







Fig. 2. Cruces de medias móviles en el gráfico de barras sintético





¿Cómo se trazan las barras sintéticas? Para empezar, se configura el principal y único parámetro - barras de altura en puntos. Entonces un indicador especialmente diseñado empieza a almacenar y analizar todas las señales entrantes.





Algoritmo de Trazado de Barras Sintéticas



Tengamos una mirada en el proceso de trazado de barras sintéticas. Por ejemplo, comience con la primera barra. La primera señal se guarda como precio de APERTURA. eL TICK siguiente será ya el precio ALTO o BAJO dependiendo de si el nuevo precio es más alto o más bajo que el nivel de precio de apertura.



Los precios ALTOS o BAJOS se actualizan más, siempre y cuando se rompan los valores máximos o mínimos de la anterior ALTO o BAJO. Dicho esto, si el siguiente precio hace la diferencia entre el ALTO y el BAJO mayor al especificado valor de la altura de la barra, se cerrará la barra y el nueva barra se empezará a formar. Una característica de esta barra es que su precio de CIERRE será siempre igual al ALTO o BAJO.

Este indicador fue desarrollado sobre la base de la secuencia de Convertidor de Período incluido en el paquete estándar del terminal MetaTrader 4. El código del indicador se encuentra en el archivo adjunto.





Uso del indicador



Este indicador es algo más complicado que el uso de indicadores estándar. El indicador debe colocarse primero en la carpeta donde pones tus indicadores personalizados. Entonces necesitas abrir un gráfico de 1 minuto para el par de divisas requerido y lo adjuntas nuestro indicador "synbar.mq4".







Fig. 3. Preparación de datos

Una vez que el indicador ha procesado el histórico de las barras de 1 minuto, se generará un nuevo gráfico de dimensión de tiempo M9. Puedes abrirlo desde el menú principal "Archivo – abrir fuera de línea" y seleccione "Símbolo del instrumento", M9 - «Abrir».





Fig. 4. Abrir un gráfico de barras sintético

Se puede además trabajar con este gráfico como de costumbre, siempre que los gráficos M1 y M9 estén abiertos en el escritorio.







Fig. 5. Gráfico EURUSD trazado usando barras sintéticas

Serás capaz de conectar a él todo tipo de indicadores, dibujar líneas sobre ella, colocar objetos gráficos, etc., la única limitación es que el EA no funcionará en este gráfico.

Sin embargo esta limitación fue tratada con éxito por la secuencia de comandos con funciones de Asesor Experto. Los scripts, curiosamente, funcionan correctamente en este gráfico. Desafortunadamente, este artículo no pretende cubrir cuestiones de scrips de la tabla M9 y no se ocupará de ellos en este momento.

Para asegurar el funcionamiento correcto del indicador, debe permitir importación DLL.





Fig. 6. Configuración del Asesor Experto





El indicador tiene solamente dos parámetros. El primero, más importante y fundamental es la altura de la barra.

El parámetro ExtBarHeight se establece en puntos (como se define en el servidor). Por ejemplo, si un punto es un número de cuatro dígitos, escriba el número entero habitual de puntos que desea establecer. Si un punto es un número de cinco dígitos, multiplique al número integral de puntos por 10.

se establece en puntos (como se define en el servidor). Por ejemplo, si un punto es un número de cuatro dígitos, escriba el número entero habitual de puntos que desea establecer. Si un punto es un número de cinco dígitos, multiplique al número integral de puntos por 10. SplitOnLine es un parámetro auxiliar que sólo determina la forma que se muestra el gráfico. Si desea obtener un gráfico estático, establezca FALSE como valor del parámetro. Si desea obtener un gráfico con una formación dinámica de barras, establecer TRUE.

Está claro que el tipo de gráfico depende de la altura de la barra de ExtBarHeight. Esto también afectará al rendimiento de su sistema de señales de trading. La altura de la barra es en realidad un parámetro adicional y puede, en algunos casos, ser el único.





Fig. 7. Gráfico EURUSD, barras diarias







Fig. 8. Gráfico EURUSD, barras sintéticas





Conclusión



El hecho de que las señales de trading están limitadas en el tiempo puede evitarse mediante el uso de barras sintéticas obteniendo así la oportunidad de recibir señales de trading antes del final del tiempo de la barra tradicional. Además, estas gráficas parecen "más suaves", sin fuertes movimientos espasmódicos. Podemos señalar las siguientes características:

Puesto que la señal de trading puede ser formada en cualquier momento, usted necesitará asegurar el monitoreo constante de estas gráficas.

Entre las desventajas las siguiente: Si el mercado "explota" y forma un espacio mucho mayor que el valor de la altura de la barra sintética, la gráfica podría traducirse post factum. Esto significa que:

Aunque las señales de trading que se muestra en la gráfica bajo estas circunstancias son bastante atractivas, será imposible resolverlas ya que no hay ningún agente que permita operar dentro de un espacio.



Tip - no operar cuando el mercado está formando un gap.