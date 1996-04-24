Volumen Scalper

Volumen del especulador Es un indicador que captura la fuerza del volumen de compra y venta. donde es muy fácil de usar, mostrándote la fuerza alcista y la fuerza bajista. En este gráfico está el claro ejemplo de cómo se utiliza, en el par VOLATILITY 75 donde esta la tea verde junto con la flecha que indica la compra, y ahí está la vela roja con la flecha marcando la venta del par, los parámetros a utilizar son Volumen : 5 Tiempo : 1000 para que capte toda la tendencia y se note mejor cuando comprar o vender desde ya sin mas disfrutar , buen beneficio inversor mundial



