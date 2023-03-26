Tekno Trading

Profesyonel iş hayatı boyunca sızma testleri ve güvenlik danışmanlığı konusunda birçok firmaya hizmet veren Tekno Fatih, web uygulama, mobil uygulama, network&sistem, kablosuz ağ gibi birçok alanda sızma testleri yapmış olup siber olaylara müdahale, ddos testleri ve kaynak kod analizi projelerinde de yer almıştır. Siber güvenlik alanında birçok konferansta yerini almıştır. Amerika Savunma Bakanlığına bağlı olan NSA.gov ( Ulusal Güvenlik Teşkilatı )'inde ve NGA.mil ( Ulusal Coğrafya-İstihbarat Teşkilatı)'nda bulmuş olduğu kritik güvenlik zafiyeti sonucunda. Bu başarı ulusal ve uluslararası haber kanallarında yer almıştır.