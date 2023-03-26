Tekno Trading

  1. Profesyonel iş hayatı boyunca sızma testleri ve güvenlik danışmanlığı konusunda birçok firmaya hizmet veren Tekno Fatih, web uygulama, mobil uygulama, network&sistem, kablosuz ağ gibi birçok alanda sızma testleri yapmış olup siber olaylara müdahale, ddos testleri ve kaynak kod analizi projelerinde de yer almıştır. Siber güvenlik alanında birçok konferansta yerini almıştır. Amerika Savunma Bakanlığına bağlı olan NSA.gov ( Ulusal Güvenlik Teşkilatı )'inde ve NGA.mil ( Ulusal Coğrafya-İstihbarat Teşkilatı)'nda bulmuş olduğu kritik güvenlik zafiyeti sonucunda. Bu başarı ulusal ve uluslararası haber kanallarında yer almıştır.


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4.27 (11)
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SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
FX Trend MT5 NG
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
Indicators
Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an MT5 indicator designed for traders who want to read market structure and the main price reaction zones directly on the chart. It combines BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Liquidity, Kill Zones, Volume Profile, and a compact dashboard for quick analysis. This indicator targets traders who use market structure, ICT and Smart Money concepts as a decision framework. It can help spot trend continuations, possible reversals, price imbala
The Oracle Pro
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5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
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