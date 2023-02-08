Key reversal pattern

Современный индикатор паттерна Ключевой разворот.

Имеет настройки таймфрейма.

Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике.

Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше, но работает и ниже.

Подходит для использования с любой стратегией.

Условие отображения: какой таймфрейм указали в настройках, галочку во вкладке отображение ставим там же.

Для фильтра можно использовать скользящую среднюю.

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Tatiana Zvereva
Indicators
Everything is simple. The usual Information indicator. Shows on the chart: Current spread, buy swap, sell swap, time to close the candle, broker time. The indicator can be placed at the top right or at the bottom right of the chart. Most often, the spread is called the difference between the sale and purchase price. Swap is the cost of transferring a position to the next day. 
Average Daily Range MQL5
Tatiana Zvereva
Indicators
The Average Daily Range (ADR) is an indicator that shows how far a currency pair can move in a day. Automatically displays the upper and lower ADR levels. Automatically calculates the percentage and distance of ADR achieved by the currency pair for the day. Changes the color and thickness of the ADR line when the price reaches it. The payment is made in 14 days. It is displayed on timeframes from M1 to M30.
AO bars Color
Tatiana Zvereva
Indicators
По стратегии "Торговый Хаос" ( Билл Уильямс) . Индикатор, окрашивает бары в цвета awesome oscillator, а также,  окрашивает бар в синий цвет, при возникновении *приседающего* бара MFI. Красный бар - бар находится в отрицательной зоне. Зеленый бар - бар находится в положительной зоне. Индикатор является составной частью торговой системы. Не забудьте установить на график  т акие индикаторы, как индикатор Аллигатора, Осциллятор Awesome, индикатор Фракталов.
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