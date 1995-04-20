Key reversal pattern

Современный индикатор паттерна Ключевой разворот.

Имеет настройки таймфрейма.

Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике.

Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше, но работает и ниже.

Подходит для использования с любой стратегией.

Условие отображения: какой таймфрейм указали в настройках, галочку во вкладке отображение ставим там же.

Для фильтра можно использовать скользящую среднюю.

