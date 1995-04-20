Key reversal pattern
- Tatiana Zvereva
Современный индикатор паттерна Ключевой разворот.
Имеет настройки таймфрейма.
Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике.
Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше, но работает и ниже.
Подходит для использования с любой стратегией.
Условие отображения: какой таймфрейм указали в настройках, галочку во вкладке отображение ставим там же.
Для фильтра можно использовать скользящую среднюю.