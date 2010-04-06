AO bars Color
- Indicators
- Tatiana Zvereva
- Version: 1.0
- Activations: 5
По стратегии "Торговый Хаос" (Билл Уильямс).
Индикатор, окрашивает бары в цвета awesome oscillator,
а также, окрашивает бар в синий цвет, при возникновении *приседающего* бара MFI.
Красный бар - бар находится в отрицательной зоне.
Зеленый бар - бар находится в положительной зоне.
Индикатор является составной частью торговой системы.
Не забудьте установить на график такие индикаторы, как
индикатор Аллигатора, Осциллятор Awesome, индикатор Фракталов.