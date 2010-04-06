AO bars Color

По стратегии "Торговый Хаос" (Билл Уильямс).

Индикатор, окрашивает бары в цвета awesome oscillator,
а также, окрашивает бар в синий цвет, при возникновении *приседающего* бара MFI.

Красный бар - бар находится в отрицательной зоне.

Зеленый бар - бар находится в положительной зоне.

Индикатор является составной частью торговой системы.

Не забудьте установить на график  такие индикаторы, как

индикатор Аллигатора, Осциллятор Awesome, индикатор Фракталов.



Buyers of this product also purchase
