Interval Trading 1
- Experts
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- Version: 616.55
input int hlength=85;
input int vlength=25;
input int DX=-340;
input int DY=-80;
input string InpDirectoryName="Data"; // directory name
input double lots_default=1;
input int pc_times_default=2;
input double deposit_minimal=200;
input double floating_loss_percent=10;
input double margin_occupied=0.2;
input int trade_allowed=1;//0代表测试模式
bool showbutton=TRUE;
int tradingnumber=3;//控制买卖交易数量
struct edit_update
{
string symbol;
int type; //0代表buy,1代表sell
int magic;//代表magic
double price;
double lots;
double tp_price;
double sl_price;
int pc_times;
double pc_pips;
}
trade_info[20]
;