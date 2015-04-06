Smart Plows EA
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
This is an automatic EA based on MA indicators cross each other, with martingale technique. This is my default setting
See monitor signal: https://www.mql5.com/en/signals/1499015
EAName = "Smart Plows";
Magic Number = 2022;
Double_Lotsize = true;
Lot_Size_Increment = 0.01;
Take_Profit = 100;
Distance = 50;
Lotsize = 0.01;
MaxLot = 3.89;
Multiply = 1.5;
Maximum Orders = 20;
Close Maximum Orders = false;
Fast moving average(in pips)=14
Slow moving average(in pips)= 15
Use Equity Stop = False;
Total Equity Risk = % Equity = 30
Use Close Profit = False;
Smart Close Profit = % Equity = 5;
StartHour = 0;
EndHour = 24;
MaxSpread = 610;
Minimum Ballance: 200 usd (20,000 cent)