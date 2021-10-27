H4Tendence

En este producto se utiliza una estrategia de trading con unos de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con una solida experiencia del mercado en la que se observa el cambio de tendencia con un respectivo cruce de los indicadores. El precio a su vez tiene que estar alineado con los indicadores de tal manera que todo este acomodado.

A su vez esta estrategia tiene un trailing stop fijado a 100 pips.


PARAMETROS: 

inp5_VolumeSize: Se recomienda su uso en 0.1 para cuentas que operen lotes completos y 1 para cuentas que operen con microlotes. (Operaciones de compra)

inp5_TakeProfitPips: Se recomienda su uso en 300 pips, si se busca ser un poco mas conservador puede disminuir este valor. (Operaciones de compra)

inp7_VolumeSize: Se recomienda su uso en 0.1 para cuentas que operen lotes completos y 1 para cuentas que operen con microlotes. (Operaciones de venta)

inp7_TakeProfitPips: Se recomienda su uso en 300 pips, si se busca ser un poco mas conservador puede disminuir este valor. (Operaciones de compra)


Esta estrategia tras hacer backtest con todas las divisas disponibles se recomienda su uso con las siguientes:

Las mencionadas a continuacion se recomiendan con 300 pips en Take Profit.

Principales: USDCHF, NZDUSD, USDCAD, AUDUSD.

Cruces: NZDJPY, EURJPY, AUDJPY, AUDCHF, GOLD

Las mencionadas a continuacion se recomiendan con 200 pips en Take Profit.

Cruces: NZDCHF, EURGBP, GBPNZD


El deposito mínimo recomendado para esta estrategia es de 100 dolares.

Se recomienda el uso de un apalancamiento de 1:25

