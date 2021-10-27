H4Tendence
- Experts
- Jaime Eduardo Vazquez Guzman
- Version: 1.0
- Activations: 5
A su vez esta estrategia tiene un trailing stop fijado a 100 pips.
PARAMETROS:
inp5_VolumeSize: Se recomienda su uso en 0.1 para cuentas que operen lotes completos y 1 para cuentas que operen con microlotes. (Operaciones de compra)
inp5_TakeProfitPips: Se recomienda su uso en 300 pips, si se busca ser un poco mas conservador puede disminuir este valor. (Operaciones de compra)
inp7_VolumeSize: Se recomienda su uso en 0.1 para cuentas que operen lotes completos y 1 para cuentas que operen con microlotes. (Operaciones de venta)
inp7_TakeProfitPips: Se recomienda su uso en 300 pips, si se busca ser un poco mas conservador puede disminuir este valor. (Operaciones de compra)
Esta estrategia tras hacer backtest con todas las divisas disponibles se recomienda su uso con las siguientes:
Las mencionadas a continuacion se recomiendan con 300 pips en Take Profit.
Principales: USDCHF, NZDUSD, USDCAD, AUDUSD.
Cruces: NZDJPY, EURJPY, AUDJPY, AUDCHF, GOLD
Las mencionadas a continuacion se recomiendan con 200 pips en Take Profit.
Cruces: NZDCHF, EURGBP, GBPNZD
El deposito mínimo recomendado para esta estrategia es de 100 dolares.
Se recomienda el uso de un apalancamiento de 1:25