ForexRobot v1

Представляю Вам полностью автоматизированного торгового советника ForexRobot v1. Данный советник работает круглосуточно. Рекомендую торговать на индексе NASDAQ (#NQ100_m) у брокера Freshforex и на счетах Market Pro, Classic  и ECN. Также можно торговать на EURUSD. Ниже представляю Вам параметры настройки для EURUSD и NASDAQ (#NQ100_m):

Для  NASDAQ (#NQ100_m):

Переменная  Значение
StopLoss                9000
TakeProfit                9000
Order slippage                4
Distance from the price to place an order                550
Step of placing orders                1
Number of orders to be placed                1
Order expiration time                30
true - open BUYSTOP1, false - do not open BUYSTOP1 for BUY block1                false
true - open SELLSTOP1, false - do not open SELLSTOP1 for the BUY block1                false
true - open SELLSTOP2, false - do not open SELLSTOP2 for the SELL block2                false
true - open BUYSTOP2, false - do not open BUYSTOP2 for the SELL block2                false
true - open BUYLIMIT1, false - do not open BUYLIMIT1 for BUY block1                true
true - open SELLLIMIT1, false - do not open SELLLIMIT1 for the BUY block1                true
true - open SELLLIMIT2, false - do not open SELLLIMIT2 for the SELL block2                true
true - open BUYLIMIT2, false - do not open BUYLIMIT2 for the SELL block2                true
Trailing_Funcion          Main_step_tral
tral                false
Distance in points from where we will start trailing                800
Trawl step                30
close all orders when making a profit                5
Profit_by_BB                60
close all orders when receiving a loss                50
open an opposite order when receiving a loss                100
number of open hedging orders                30
Bollinger bands period                60
unique order number                0
Distance between price and Bollinger bands               130
Distance_2 between price and Bollinger bands               0.0
Bar closing position               2
Bar opening position               0
Lots               0.07
M               0.7
Free equity percentage               0.07
Balance                1500
AllSymbol               false
Close_by_ProfitBB               true
Close_by_Profit               true
Close_by_Loss               false
Close_by_BB               false
Aggressive_trading               true
Conservative_trading               false
Stop_or_Limit_ord               false
hedging               true
Mixer               false
TimeFrimeMACD               15
MACD level for open Sell               80.0
MACD level for open Buy             - 80.0
Min. stochastic level               5
Maxim. stochastic level              90
TimeFrimeStochastic              15
TimeFrimeFractals               5
Email              false
Hedging_One_Order              false
CloseT              false
CloseExpert              true
 Very_Correct_Trade              false

где  tral можете поставить true  - Посмотрите и поработайте  в Тестере стратегии , какой из них будет оптимальным  для #NQ100_m(NASDAQ).

Для EURUSD:

Меняете только следующие значении (переменные):

tral                                                                                             true;

Distance in points from where we will start trailing                       250;

close all orders when making a profit                                            10;

Profit_by_BB                                                                                50;

close all orders when receiving a loss                                            250;

open an opposite order when receiving a loss                                55;

Distance between price and Bollinger bands                                  2;

Distance_2 between price and Bollinger bands                               2;

Lots                                                                                             0.06;

Mixer   можете поставить  true или false - Посмотрите и поработайте  в Тестере стратегии, какой из них будет оптимальным для EURUSD (EURUSD_m).

Если Вы купите этот советник прямо сейчас или приобретете для аренды на месяц, то я Вам еще скину другие параметры настройки для периода H4. 





Recommended products
Eulogy
Tran Thanh Tuyen
Experts
I am glad to welcome you on the page of my product The trading system is suitable for both experienced traders and beginners.   Eulogy EA   is a conceptually new automated trading advisor using a scalping strategy.   Experts use unique artificial intelligence technology for market analysis to find the best entry points. EA contains self-adaptive market algorithms with reinforcement learning elements. Reinforcement machine learning differs from supervised learning in a way that it does not need
RahimBDmagicEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
Experts
RahimBDMagicEA – The "Magic" Algorithmic Trading System (Smart Candle-Pattern Trading with Adaptive Risk Management) What Makes This EA Special? RahimBDMagicEA   is a next-generation MetaTrader Expert Advisor that combines   price action candlestick analysis   with   aggressive yet disciplined risk management . Unlike traditional EAs that rely on lagging indicators, this system trades based on   confirmed candle closes , ensuring high-probability entries while dynamically protecting profits.
Prime HFT Pro MT4
Nguyen Khac Diep
Experts
Prime Algo Gold HFT Coded by Prime Capital Vietnam Best with XAUUSD -  High frequency trading Find your best setting with the backtest before trade with a real account please! With default setting: - Deposit: 10k - Lot trade from 0.01 - Max DD: ~5-10% - Profit: ~1%-3% per month with default setting Note: - Best with spread max < 30 - Time frame: any - Important: Contact Us before buy  ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------   ------  
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Experts
The xCustomEA for MetaTrader 4 — Universal Trading Expert Advisor for Custom Indicators Build your own trading system around almost any custom indicator. The xCustomEA for MetaTrader 4 is a universal Expert Advisor designed to receive signals from your custom indicators and execute trades according to your configured logic. You define the indicator name, signal buffers, and core parameters, and the EA uses this data to automate trading. It is a practical solution for traders and developers who n
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Experts
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Smart Grid Pro
Erik Shahazizyan
Experts
The advisor is based on a grid strategy and order averaging, is universal and can work on any currency pairs, depending on the settings, it is important to find out the range of price fluctuations for a specific currency bet over the last 2-3 months. During important news, it is recommended to set a high timeframe. The advisor has clear and easily manageable settings; you can configure the accuracy of averaging, the number of orders after which the martingale will work, and limit the number of
Hedging Forex EA4
Samir Arman
5 (1)
Experts
The expert will initially open a buy order and a sell order. When a 20 point profit is achieved, a buy order and a sell order are opened. When a buy-back deal is cooling the deal by multiplying the combination *3 All this was explained in the video please watch Max Spread = 0.3 Broker link from here https://tinyurl.com/y7xkqz89 The ATR indicator has been added When Open_ATR=true It works in Take Profit mode programmatically With the control of the value of the pointer from the period and th
Trion Miner EA
Msyaikhul Umam
Experts
Trion Miner EA is built based on smart grid averaging hedging system, which has been perfected. If these strategies run individually without any combination of other strategies, it will be very risky. And it will end up blowing out your account. By combining these three strategies and adding a systematic system, we can cover the weakness of each strategy and build a very profitable EA. Trion Miner use multi-currency hedging system that will make the trade always profitable wherever the market g
Auric Flow
Sam Kenneth Masterman
Experts
Auric Flow EA Version 1.05 – Optimized Gold Trading System Auric Flow EA is a fully automated trading system designed and optimized for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . It uses a combination of a 300-period Moving Average, CCI(28), and Stochastic(3,3,3) to identify high-probability entries — managed through a bucket-based profit system with optional martingale scaling for enhanced recovery. Key Features Plug-and-play configuration — no setup needed Optimized set file included for XAUUSD (
Tripple Scalper EA
Matas Milevicius
3.25 (4)
Experts
Tripple Scalper EA is unique trend/scalping robot in the market for very low price! EA can show good results with any broker, but most recommended is ECN broker with minimal spread (e.t.c 0.1,0.2,0.3,0.4 ) Suitable for most major pairs e.t.c EUR/USD. GBP/USD. USD/JPY. EUR/JPY. Time frame uses M1/M5/M15. The EA can trade with default settings! Some best set files are attached  on "comments" section. Thank You!
Grid Halo 2
Andriy Sydoruk
Experts
Grid Halo 2  - the adviser uses one indicator, and the neural network to search for signals to enter. Works in fully automatic mode! You do not need any settings, you can use the default settings. The bot passes the historical gap for the 19-year period from 2000 to 2019. Unlike alternative developments, this bot can simultaneously trade both on buy and on sell. That is, it has two independent systems of analysis. This is a significant advantage in real work because it gives the opportunity to
GND Magic Parabolic
Nguyen Dang Giang
Experts
This Expert Advisor uses the Parabolic indicator to determine the trend direction and to find better market entry and exit points. The Expert Advisor tries to enter the market at the beginning of a strong trend. The EA uses hedging strategy and grid of orders and which increases lot size. It uses parameter Max Order as an option in risk management. Requirements and recommendations The minimum deposit is $10.000 or an equivalent cent account Leverage: 1:500 Stop level less than 20 or 30 points U
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Experts
Grid trading system using GunLines RSI, Bollinger Bands indicators, closing based on total profit with partial closing and hedging positions. Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller Currency pairs: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Timeframe: M15 The advisor is installed on only one chart for trading all symbols If the broker uses a suffix (for example CAD.с), you should enter the suffix in the settings Settings  Fixed lot 0.01  Risk
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experts
Expert Advisor " Divergence Progression» For the EA to work, you need to download the indicator from the CodeBase section-http: / / www. mql5. com/ru/code/32437 - and place it in the MQL4/Indicators folder Recommended parameters D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Closing on the opposite signal=false; This expert Advisor is medium-term and is intended only for trading on the D1 period on the EUR / USD pair. T
Musya EA MT4
Diana Gnasienko
Experts
Automated Trading Advisor for Financial Markets Our advisor is a fully automated trading system focused on trading at historically important levels and using sophisticated technical analysis for precise market entries. It operates on non-trending currency pairs that are highly correlated, ensuring stable and predictable profits. Advisor Features:     Trading on pairs with moderate returns, perfectly suited for stable earnings.     It is recommended to use ECN accounts with minimal spreads and
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
One of the strongest automated trading systems of 2025 We have transformed one of the most powerful discretionary strategies of 2025 into a fully automated Expert Advisor based on TMA (Triangular Moving Average) with CG logic . Only one more copy is available at $550. After that, the price will increase to $650 and $750, with the final price set at $1200 This EA is designed for precision entries, smart pending orders, and strict risk control , making it suitable for both Forex pairs and Gold (X
ForexEA GOLD
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
This expert advisor optimized especially for XAU USD or GOLD. You can also use it other currencies and insturments. Optimized parameters for M5 time frame in XAU USD, ecn broker, low spread and low commission. Other successful results can be found M15 , H1 and H4 timframes with different settings.  I will add other timeframe settings later.  * Before the strategy test, ensure that the data in your platform's history is reliable.
T Rex Monster EA
Ramzi Abuwarda
Experts
The T-REX_EA is a powerful and intelligent trading robot designed for MT4, utilizing a combination of cutting-edge strategies to deliver consistent profits. This Expert Advisor leverages advanced AI techniques alongside breakout strategies, candlestick patterns, volume profiles, and supply and demand regions to analyze market trends and optimize trade entries and exits. Key Features: Multi-Strategy Approach : The EA combines AI-based analysis with traditional breakout strategies and candlestick
Two Kids
Natalya Sopina
Experts
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
NW rebate
Andrey Pitikov
Experts
The Expert Advisor belongs to Night Warrior series. It works at night time opening and closing a large number of orders. The main pair is GBPUSD. The recommended timeframe is M5. The EA trades based on multiple indicators. It is not a scalper. Low spread broker is required. Be sure to enable rebates. You can start using it with $100. Parameters Magic - unique order ID Max spread - maximum spread Slippage - slippage Max lot - maximum lot size Lot - lot size Auto lot - enable/disable risk Risk -
Ghost x Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Ghost X Gold — Expert Advisor for XAU/USD (Gold) Version 1.00 | M5 Timeframe | MetaTrader 4 | 2026 WorldInversor Overview Ghost X Gold is an automated Expert Advisor developed exclusively for trading the XAU/USD (spot gold) pair on the M5 timeframe. Its architecture combines three independent filtering layers—stochastic analysis, ATR volatility, and an MLP neural network with real-time retraining—resulting in an adaptive decision-making system that continuously adjusts to gold market condit
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (4)
Experts
Velora EA – Grid & Adaptive Trailing Breakout System Velora is a high-quality Expert Advisor engineered from the core of Instant Volatility Breakout (IVB), with an adaptive Grid Engine, dynamic trailing logic, partial close mechanisms, and automated volatility-based entries. Crafted for traders seeking a blend of aggression, safety, and adaptability, Velora is not just reactive — it's responsive. Core Strengths IVB Breakout Engine: Detects high-impact momentum bursts using refined volatility and
Echo Simulator Trader
Frank William Jr Colbert
Utilities
Echo Simulator Trader is a powerful hybrid simulation-to-live EA that runs thousands of pure price-action simulated trades in parallel with your live account. It opens simulated LONG and SHORT positions at regular intervals on multiple pairs, meticulously tracks their performance using your exact risk rules, and only activates real trading once simulated strategies pass your custom performance filters (Net Profit, Profit Factor, Win Rate, Drawdown, etc.). Built for complete control and proof-of
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
Total P
Viktar Rudabelets
2 (4)
Experts
Total P - полностью автоматическая торговая система. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Робот полностью оптимизирован и настроен на торговлю. Рекомендуемый Timeframe: M15 Рекомендуемый брокер: любой Рекомендуемая валютная пара: USDCHF Торговая система работает как на VPS так и на персональном компьютере пользователя. Максимально точные бэк-тесты и торговля на реальных счетах показывают высокий процент выпл
Green Revolution Fx V2
Sarfraz Ali -
Experts
Green Revolution  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. EA works according to the Trend Follow  Live Results at:  https://www.mql5.com/en/signals/1869436?source=Site +Profile Requirements Trading pairs XAUUSD Timeframe M15 Minimum deposit  100$ Leverage 1:500,1:100 Brokers Just Forex,Exness,FBS    Features - Fully automatic mode with Less inputs. -  Every trade is protected in advance. - Does not use averaging, history reading, overoptimization and other pointless meth
Gold Timo
Tran Thanh Tuyen
3 (2)
Experts
Gold Timo EA  is a multi-functional expert advisor for the MetaTrader 4 terminals. Gold Timo is an automatic trading robot to trade  Gold(XAUUSD).  The algorithm of the expert advisor allows you to trade both with the trend and against the trend. Trading with the trend is structured in such a way that each new order is opened only if the previous order has a Stop Loss in the profit zone. Trading against the trend is conducted in order to close unprofitable positions with a profit. The advisor
EA Waddah gold d1 MT4
Sergey Demin
Experts
EA Waddah GOLD D1 is a powerful, fully automated trading Expert Advisor designed to trade gold (XAUUSD) on the daily timeframe (D1). It combines four independent, time-tested strategies, providing stable capital growth with low risk. When you purchase this EA you will receive ANY of our other EAs for free! Results and KPIs (Backtest 2006-2025) The Expert Advisor was backtested on historical XAUUSD data for 19 years (from 2006 to November 2025) using real ticks. The results presented below sho
StormTrader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
StormTrader is a high-performance automated trading Expert Advisor (EA) specially designed for trading XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe for MT4 (MetaTrader 4) . Built with an advanced market analysis system and precision trade execution, StormTrader is optimized for traders looking for a smart, reliable, and efficient automated Gold trading experience. Designed to identify strong market opportunities, StormTrader combines intelligent trend analysis, fast execution, and disciplined risk manageme
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
Experts
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Experts
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Experts
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
Experts
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Stp
Vladislav Filippov
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
AI Sniper is a smart, adaptive trading robot developed specifically for MT4 terminals. AI Sniper for MT4 was created for traders who want more than a simple Forex bot. It is a precision-built Expert Advisor designed to analyze the market, detect strong trading opportunities, and execute trades with logic, discipline, and speed. Powered by advanced algorithmic logic and refined trading methodologies, AI Sniper helps traders turn raw market movement into structured trading decisions. The system c
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Experts
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Experts
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Experts
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Experts
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
Gold HFT Scalper Pro MT4
Sivakumar Paul Suyambu
1 (1)
Experts
Gold HFT Scalper Pro MT4 A high-frequency tick scalper engineered exclusively for GOLD (XAUUSD). Places BUY_STOP and SELL_STOP pending orders just above and below the live market, automatically re-centres them on every tick, and exits with a dynamic trailing stop — all with built-in daily loss protection and real-margin validation before every order. XAUUSD Only -  No Martingale -  No Grid -  Low Drawdown -  Fully Automated -  M1 Timeframe Symbol XAUUSD Timeframe (period) M1 Minimum deposit 500
PMT Expert GOLD MT4
Aliaksandr Bialko
Experts
PMT MQL5 Gold Hello, traders! We are a team of professional traders and developers. We are pleased to welcome you and present our best algorithm, built into PMT MQL5 Gold. This solution was created with attention to every detail, and we believe it deserves your attention. Professional Expert Advisor for Gold Trading   PMT MQL5 Gold is an automated Expert Advisor created specifically for XAU/USD / Gold on the H1 timeframe. It is not a universal robot for dozens of symbols, but a focused syst
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
Experts
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Experts
Advisor (Fortune): Your Reliable Tool for High-Frequency Forex Trading The Fortune advisor is designed to be used on any timeframe, any currency pair, and on any broker's server. Its unique trading system makes it a versatile tool for traders. For optimal performance, it is recommended to trade liquid forex pairs, maintain a low spread, and use a VPS. You can start with a $100 deposit and a lot size of 0.01. Key Features and Benefits High-Frequency Trading : Utilizes two trading options: with v
EA ENTERPRISE LT
Charles Harper
Experts
[ EA] ENTERPRISE LT is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with most currency pairs and Gold. It implements complete, fully functional trading strategy. It is NOT based on any indicators or Price Action. It is very easy to set up and supervise. The strategy is timeframe-independent. [EA] ENTERPRISE LT has a set of unique features: It can be individually adjusted, according to your strategy. It has complete money management and risk management. Advanced functions to respond to diff
More from author
AutoBBbot v1
Ulugbek Sadullaev
Experts
Здравствуйте уважаемые автотрейдеры. Представляю Вам полностью автоматизированного торгового советника    AutoBBbot v1. Данный торговый советник открывает ордер по сигналу Bolinger Bands. Рекомендую торговать советником на индексах # NASDAQ_m , # DJI 30_m  и  # SP 500_m у брокера Freshforex на счетах Market Pro . Если Вы купите прямо сейчас этот советник за эту сумму, то я Вам абсолютно бесплатно отдам нового советника " AutoBBbot v0.4". После покупки свяжитесь со мной через электронную почту: s
Filter:
No reviews
Reply to review