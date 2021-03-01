BandToWork

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产品介绍

这是款非常简单有效的EA ， 该EA使用布林带、AO指标以及斐波那契回调线的组合而进行工作。产品的核心理念为市场情绪的惯性交易。该EA是不考虑趋势方向的，适用于市场振幅始终的产品，多数直盘货币对均可试用。白银以及股指类慎用。


适用品种：

GBP/USD

JPY/USD

EUR/USD


联系我： 

知乎:https://www.zhihu.com/people/maysen-30 

微信：maysen55


参数 介绍
开仓分数 BB、AO指标打分高于多少开仓
幻数 交易标识
布林带周期 周期，建议考虑最近5天以上数据
内偏移 偏移指数
外偏移 偏移指数（要大于内偏移）
开仓类型 固定值、资金比例
开单比例 资金比例开仓百分比
最小开仓量 固定值开仓手数
 回调线观察柱数  超过柱数不再进行回调线划线


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Guilherme Jose Mattes 2021.03.05 16:10 
 

Seems to be a good EA, hope developer translate it to english and add more functions, than I will uptade my review!!

Yu Wei Qi
908
Reply from developer Yu Wei Qi 2021.03.07 17:04
Thank you for your approval. I will translate it into English However, after the two versions, the current version is the basic demo version. In order to ensure the safety of users' funds, no translation work has been done. When fund management and cycle related decision tree training are completed, we will do translation work.
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