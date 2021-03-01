BandToWork

产品介绍

这是款非常简单有效的EA ， 该EA使用布林带、AO指标以及斐波那契回调线的组合而进行工作。产品的核心理念为市场情绪的惯性交易。该EA是不考虑趋势方向的，适用于市场振幅始终的产品，多数直盘货币对均可试用。白银以及股指类慎用。





适用品种：

GBP/USD

JPY/USD

EUR/USD





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参数 介绍 开仓分数 BB、AO指标打分高于多少开仓 幻数 交易标识 布林带周期 周期，建议考虑最近5天以上数据 内偏移 偏移指数 外偏移 偏移指数（要大于内偏移） 开仓类型 固定值、资金比例 开单比例 资金比例开仓百分比 最小开仓量 固定值开仓手数 回调线观察柱数 超过柱数不再进行回调线划线



