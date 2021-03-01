BandToWork
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- Version: 1.2
- Updated: 3 March 2021
产品介绍
这是款非常简单有效的EA ， 该EA使用布林带、AO指标以及斐波那契回调线的组合而进行工作。产品的核心理念为市场情绪的惯性交易。该EA是不考虑趋势方向的，适用于市场振幅始终的产品，多数直盘货币对均可试用。白银以及股指类慎用。
适用品种：
GBP/USD
JPY/USD
EUR/USD
联系我：
知乎:https://www.zhihu.com/people/maysen-30
微信：maysen55
|参数
|介绍
|开仓分数
|BB、AO指标打分高于多少开仓
|幻数
|交易标识
|布林带周期
|周期，建议考虑最近5天以上数据
|内偏移
|偏移指数
|外偏移
|偏移指数（要大于内偏移）
|开仓类型
|固定值、资金比例
|开单比例
|资金比例开仓百分比
|最小开仓量
|固定值开仓手数
|回调线观察柱数
|超过柱数不再进行回调线划线
Seems to be a good EA, hope developer translate it to english and add more functions, than I will uptade my review!!