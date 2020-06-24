Ara volatility
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Ara volatility - это индикатор волатильности, показывает силу трендового движения. Удобен в использовании. Не перерисовывается. Для расчёта индикатора была применена авторская разработка.
Индикатор будет вам очень полезен как самостоятельный инструмент показывающий периоды тренда или затишья. Также индикатор может служить как дополнительный фильтр к вашей торговой системе.
Ara volatility очень прост в настройках, всего один параметр Period Volatility . Рекомендуемые значения от 24 до 1000.
Действительно - проверил настройки для графика М5 период 240. для графика Н1 период 120. Отлично показывает Фазу рынка- Тренд или флетовая ситуация - очень полезный индикатор.