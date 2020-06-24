Ara volatility

5

Ara volatility - это индикатор волатильности, показывает силу трендового движения. Удобен в использовании. Не перерисовывается. Для расчёта индикатора была применена авторская разработка.

Индикатор будет вам очень полезен как самостоятельный инструмент показывающий периоды тренда или затишья. Также индикатор может служить как дополнительный фильтр к вашей торговой системе.

Ara volatility  очень прост в настройках, всего один параметр  Period Volatility . Рекомендуемые значения от 24 до 1000. 


Reviews 1
Aleksander
2713
Aleksander 2020.07.14 09:53 
 

Действительно - проверил настройки для графика М5 период 240. для графика Н1 период 120. Отлично показывает Фазу рынка- Тренд или флетовая ситуация - очень полезный индикатор.

Recommended products
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicators
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
TradeAQ
Guo Sheng Zhao
Indicators
LuoMo Volume & Price Structure 8.98 A multi-function chart indicator for   MetaTrader 4 and MetaTrader 5 , designed to display key volume, volatility, sentiment, and price-structure information directly on the main chart. Main Features Volume and price-based Support & Resistance Volume spike and exhaustion signals ATR volatility expansion alerts Volume Profile with HVN and LVN Bullish and bearish sentiment distribution Developing or fixed POC VAH and VAL levels Supply and Demand zones Volume-wei
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indicators
This product is designed for the MT5 platform and offers two key features: VWAP (Volume Weighted Average Price) calculation and Volume Profile analysis. Advantages: VWAP Calculation: The product calculates the VWAP, which is a popular indicator used by traders to determine the average price of a security based on its trading volume. It helps identify potential buying or selling opportunities by comparing the current price to the average price weighted by volume. Volume Profile Analysis: The prod
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicators
Discover the power of advanced volume analysis with Weis Wave Scouter, a revolutionary indicator for MetaTrader 5 that combines the proven principles of the Wyckoff method and Volume Spread Analysis (VSA). Designed for traders seeking precision and depth in their operations, this indicator offers a tactical reading of the market through cumulative volume wave analysis, helping to identify key points of trend reversals and continuations. Weis Wave Scouter features a clear visual interface with co
Horizontal Ray Tool for MT5
Tando Jobela
Indicators
The Horizontal Ray Tool is a lightweight, professional charting utility designed to streamline support and resistance mapping on MetaTrader 5. It brings rapid, one-click horizontal level placement directly to your live chart, eliminating the workspace clutter associated with infinite horizontal lines or manually drawn trendlines. Key Features: Interactive On-Screen Button: Spawns a clean, responsive "DRAW RAY" button docked directly on your chart canvas. A single click drops an independent hor
FREE
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicators
Breakout Boxes with Volume Pressure This indicator automates the identification of key consolidation zones (Supply and Demand) based on Market Pivots and Volatility (ATR). Unlike standard support/resistance tools, this indicator provides a unique   Volume Pressure Analysis   inside every box, giving you insight into the battle between Buyers and Sellers before a breakout occurs. Key Features Automated Supply & Demand Zones:   Automatically detects significant Pivot Highs and Lows to draw dyna
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis 2. Key Features Dynamic Filtering : The core feature. As soon as the current price crosses a historical liquidity level, that level disappears. This reduces chart clutter and prevents you from trading off "dead" support/resistance. Liquidity Heatma
Boom Crash SMC
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Deriv boom and crash index spike killer system you can use it only on m5 timeframe  follow the structure and get signal with alert on phone open trade set sl tp and enjoy easy analysis and trading made simple 
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicators
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
Footprint and Order Flow for MT5
Dmitrii Dolbnev
Indicators
Footprint is an indicator for order flow and volume analysis. It helps identify market structure at the cluster level, find key zones with increased activity, and work with filters directly on the chart without constantly opening the settings window. Footprint Indicator Features cluster-based Bid x Ask and Delta charts; on-chart control panel; sliders for filter adjustments; Absorption; Initiative; Stacked Imbalances; Big Trades; dPOC / Dynamic Point of Control; Delta; side market profile; cumul
Volumen Profile High Professional
Dennis Kramer
Indicators
Volume Profile for MetaTrader 5 Price movement alone does not explain where the market is actually traded . What matters is where volume is built and how these areas shift over time. This Volume Profile displays the volume distribution directly on the chart , making it clear which price levels were accepted by the market and where rejection occurred. This allows structurally relevant zones to be identified and integrated into individual decision-making processes. The tool is designed for high pe
VWAP Suite Pro
Ahmed Hamed Hamed Eadwan
5 (1)
Indicators
Most VWAP indicators give you a single line that resets at midnight. That works well enough on simple setups, but falls apart the moment you want to compare how price is behaving relative to the London open versus the New York open, or when you want to anchor a VWAP to a specific swing high from three weeks ago and keep it on screen while also watching the daily and weekly levels at the same time. I kept adding separate indicators to solve each of these needs until I had five VWAP tools on the s
Angus Orderflow Heatmap
Mr Monthon Chaipreechapat
Indicators
Volume Footprint & Heatmap Indicator This indicator combines Volume Footprint and Heatmap visualization, inspired by the Order Flow and Heatmap concepts found in Bookmap. Unlike futures markets, the Forex market does not provide real exchange-traded volume data. Instead, it only offers Tick Volume . This indicator is designed to simulate Bookmap-style market visualization as closely as possible using the available Tick Volume data. Because the indicator relies on Tick Volume, the quality and acc
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
AstraQuant Smart Liquidity AI
Prabir Sarkar
Indicators
AstraQuant Smart Liquidity AI AstraQuant Smart Liquidity AI is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who want a cleaner and more structured way to understand market behavior. Instead of depending on simple arrows or basic crossover systems, the indicator focuses on liquidity sweeps, momentum behavior, volatility conditions, and multi-timeframe alignment to help traders read the market with better clarity. Many traders struggle because charts become overloaded with indicators
Volume Profile SAF
Ebrah Ssali
Indicators
VOLUME PROFILE SAF-XII                            Professional Market Profile Analysis for MT5   (The Definitive Tool for Grid & Mean-Reversion Traders)         WHAT IS VOLUME PROFILE? Volume Profile is a professional institutional tool that displays trading activity at specific price levels, unlike traditional volume indicators that show volume over time. It reveals WHERE trading occurred, within your window of choice, helping identify:   • FAIR VALUE AREAS (VAH/VAL) - Price levels wh
Neoarjo fair value gaps dont lie theory
Phemelo Neo Malele
Indicators
The concepts within this indicator which give it a unique and sharp edge are based on FAIR VALUE GAPS ''THEORY'' designed and curated by Arjo which is one of the best mentors , and myself have added the development aspect to the concepts explained. The series of videos will include original youtube links for a complete comprehensive explanations, screenshots of the compiled mt4/5 system running. All published  systems will be available on MT4 & MT5 separately to accommodate all platforms and use
Phantom Edge SMC
Nattapon Chuekamhod
Indicators
Phantom Edge SMC — The Ultimate Smart Money Indicator for MT5 Tired of manually drawing structures while trading SMC or ICT concepts? Let Phantom Edge SMC do the heavy lifting for you. Key Features Internal & Swing Structure: Automatically detects BOS and CHoCH across two structural levels. Order Blocks (OB): Identifies Internal and Swing OBs with automated mitigation tracking. Equal Highs / Lows: Highlights EQH / EQL to pinpoint Liquidity pools. Fair Value Gaps (FVG): Displays FVGs with
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The Trading Guide MT5 Indicator is a powerful psychological trading assistant designed to keep traders disciplined, focused, and emotionally balanced. This innovative indicator displays real-time motivational messages, trading rules, and analysis
FREE
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicators
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
SMarMonXau
Fernando Luiz Telles Richard Junior
Indicators
SmartMoney Gold is a professional-grade indicator built exclusively for XAUUSD (Gold) traders who follow the Smart Money Concepts (SMC) and Inner Circle Trader (ICT) methodology. It combines real-time institutional analysis with automated on-chain proxy metrics and a comprehensive macro economic calendar - all in a single, clean dashboard panel on your chart.   Compatible with M5, M15 and H1 timeframes. Order Blocks - Automatically identifies bullish and bearish institutional order blocks. High
Bastion Sentinel Core
Matthew David Cracknell
Indicators
Bastion Sentinel Core — Daily Zones, 4-Hour Rejection Signals Overview Bastion Sentinel Core identifies supply and demand zones on the Daily timeframe — price levels where the market has previously attempted to break through and failed — and marks non-repainting BUY/SELL arrows when price re-tests and rejects those zones on the 4-Hour timeframe. Timeframes are fixed in this edition: zones are always mapped from Daily, and rejections are always confirmed on the 4-Hour close.  This is an analysis
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicators
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicators
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicators
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
Algoprime Friction Heatmap with Smart Signals
Deniati Ndraha
Indicators
BENAI ALGOPRIME :  A volume profile indicator that maps historical friction at every price level and generates anti-repaint trading signals with precise entry, stop loss, and take profit targets. Built with Pro-Rata volume distribution and True Wick Rejection algorithms used by institutional trading firms. What This Indicator Does This indicator combines two powerful analytical tools into one system: Volume Profile Engine - Builds an institutional-grade volume profile using Pro-Rata distribution
Tik Tok
Ivan Simonika
Indicators
The Tik Tok indicator was created on the basis of the original extreme search indicators, the indicator is well suited for determining a reversal or a big sharp jerk in one direction, thanks to it you will know when this happens it will notify you when a blue dot for buying red for sale appears. It basically uses the process of detecting the rate of change in price growth and allows you to find entry and exit points from the market. fundamental technical indicator that allows you to assess the
Liquidity Heatmap Basic
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The    Liquidity Heatmap   is a sophisticated institutional trading tool designed to reveal where over-leveraged traders are trapped. By calculating estimated liquidation levels based on volume spikes and leverage, this indicator draws a dynamic "h
Buyers of this product also purchase
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] It detects 19 different harmonic pric
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicators
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
Indicators
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Breakout PRO   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout b
CRT Ghost Candle HTF Fractal
Ravi Gurung
4 (2)
Indicators
CRT Multi-Timeframe Market Structure & Liquidity Sweep Indicator Non-Repainting | Multi-Asset | MT4 Version Available MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/162556 Full Setup Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/767525 Indicator Overview CRT Ghost Candle HTF Fractal is a complete institutional-grade market structure toolkit for MetaTrader 5. It projects higher-timeframe candle structure, CRT trap levels, session levels, previous period highs and lows, pivot points, and a real
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicators
GEM Signal Pro GEM Signal Pro is a trend-following indicator for MetaTrader 5, designed for traders who want clearer signals, more structured trade setups, and practical risk management directly on the chart. Instead of showing only a simple arrow, GEM Signal Pro helps present the full trade idea in a cleaner and more readable way. When conditions are confirmed, the indicator can display the entry price, stop loss, and take profit targets on the chart, helping traders review the setup more effic
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Indicators
RelicusRoad Pro: Quantitative Market Operating System 70% OFF LIFETIME ACCESS (LIMITED TIME) - JOIN 2,000+ TRADERS Why do most traders fail even with "perfect" indicators? Because they trade Single Concepts in a vacuum. A signal without context is a gamble. To win consistently, you need CONFLUENCE . RelicusRoad Pro is not a simple arrow indicator. It is a complete Quantitative Market Ecosystem . It maps the "Fair Value Road" price travels on, distinguishing between random noise and true structur
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (11)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Indicators
Trend Forecaster is a MetaTrader 5 indicator that combines breakout signals, possible reversal area analysis, market range data and a visual statistics panel in one chart workspace. It shows Buy and Sell signals, tracks Average Range and Current Range, and can automatically adjust Sensitivity for the current symbol and timeframe. Manual Sensitivity control is also available. The indicator can be used on Forex pairs, metals, stocks, indices and cryptocurrencies. Different timeframes are supported
Quasar Structure
Yuki Miyake
Indicators
MT5] Triple-Timeframe Sync & Advanced Drawing Assistant — Quasar Structure Stop wasting time searching for active pairs and struggling with manual line drawing. Quasar Structure is an all-in-one analysis assistant for MT5 designed to visualize market structure. By combining reliable, non-repainting structural signals with a streamlined UI, it is built to enhance your trading efficiency and chart precision.   Three Core Features for Structured Analysis ① [Non-Repainting] Reliable Reversal & M
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Indicators
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
More from author
Delta Pairs
Anatolii Zainchkovskii
Indicators
Delta Pairs is an indicator for pair trading, it displays the divergence of two currency pairs. Does not redraw. A useful tool for the analysis of the behavior of two currency pairs relative to each other. Purpose The Delta Pairs indicator is designed for determining the divergences in the movements of two currency pairs. This indicator is displayed as two line charts and the difference (delta) between these charts in the form of a histogram. The Delta Pairs indicator will be useful for those w
Ara metod
Anatolii Zainchkovskii
5 (1)
Indicators
Ara metod , индикатор-осцилятор. Создан для отображения вероятных экстремумов. Представляет из себя гистограмму отображающую  вероятные изменения цены.  Преимущества , не перерисовывается, прост в настройках. Будет полезен как основной инструмент для поиска сигналов для входа, так и как дополнительный инструмент подтверждения точек входа. Из настроек только один параметр Reg_Period , допустимые значения от 10 до 1000,  рекомендованные 120-480 .
Ara Chennel
Anatolii Zainchkovskii
5 (1)
Indicators
Ara Channel это канальный индикатор призван помогать определять вероятные точки разворота цены. Будет полезен трейдерам торгующим как в тренд так и в контртренд. Сигналы индикатора могут служить как полностью самостоятельными для торговли , так и как дополнительными , подтверждающими. Индикатор имеет всего две настройки: Period_MA это обычная скользящая средняя рекомендуемые значения от 8 до 480, Period_Channel  это период для расчёта границ динамического канала. Преимущества : не перерисовывает
Filter:
Aleksander
2713
Aleksander 2020.07.14 09:53 
 

Действительно - проверил настройки для графика М5 период 240. для графика Н1 период 120. Отлично показывает Фазу рынка- Тренд или флетовая ситуация - очень полезный индикатор.

Reply to review