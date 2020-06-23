Ara Chennel

Ara Channel это канальный индикатор призван помогать определять вероятные точки разворота цены. Будет полезен трейдерам торгующим как в тренд так и в контртренд.

Сигналы индикатора могут служить как полностью самостоятельными для торговли , так и как дополнительными , подтверждающими.

Индикатор имеет всего две настройки: Period_MA это обычная скользящая средняя рекомендуемые значения от 8 до 480, Period_Channel это период для расчёта границ динамического канала.

Преимущества : не перерисовывается, прост в настройке.

Рекомендации: для более полной картины отображения точек входа в рынок установите несколько индикаторов на один график с разными параметрами. Тем самым вы увидите синхронные сигнал с нескольких периодов.