Ara metod
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Ara metod , индикатор-осцилятор. Создан для отображения вероятных экстремумов. Представляет из себя гистограмму отображающую вероятные изменения цены.
Преимущества , не перерисовывается, прост в настройках.
Будет полезен как основной инструмент для поиска сигналов для входа, так и как дополнительный инструмент подтверждения точек входа.
Из настроек только один параметр Reg_Period , допустимые значения от 10 до 1000, рекомендованные 120-480 .
показывает Экстремумы - и если дополнить графическим анализом - то цены индикатору нет - видны точки разворота движения заранее.. за несколько баров!!! - (рисуем просто наклонные линии поддержки сопротивления на осциляторе)