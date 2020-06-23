Ara metod

5

Ara metod , индикатор-осцилятор. Создан для отображения вероятных экстремумов. Представляет из себя гистограмму отображающую  вероятные изменения цены. 

Преимущества , не перерисовывается, прост в настройках.

Будет полезен как основной инструмент для поиска сигналов для входа, так и как дополнительный инструмент подтверждения точек входа.

Из настроек только один параметр Reg_Period , допустимые значения от 10 до 1000,  рекомендованные 120-480 .

Reviews 1
Aleksander
2713
Aleksander 2020.07.14 09:58 
 

показывает Экстремумы - и если дополнить графическим анализом - то цены индикатору нет - видны точки разворота движения заранее.. за несколько баров!!! - (рисуем просто наклонные линии поддержки сопротивления на осциляторе)

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Filter:
Aleksander
2713
Aleksander 2020.07.14 09:58 
 

показывает Экстремумы - и если дополнить графическим анализом - то цены индикатору нет - видны точки разворота движения заранее.. за несколько баров!!! - (рисуем просто наклонные линии поддержки сопротивления на осциляторе)

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