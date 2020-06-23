Ara metod , индикатор-осцилятор. Создан для отображения вероятных экстремумов. Представляет из себя гистограмму отображающую вероятные изменения цены.

Преимущества , не перерисовывается, прост в настройках.

Будет полезен как основной инструмент для поиска сигналов для входа, так и как дополнительный инструмент подтверждения точек входа.

Из настроек только один параметр Reg_Period , допустимые значения от 10 до 1000, рекомендованные 120-480 .