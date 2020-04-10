Pafpaf BTCUSD

１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴

当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。

FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc...

プラットフォーム：MT5 専用

取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD)

取引スタイル：スキャルピング～中期

取引時間軸：15 分足 (M15)

まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。

当 EA へ全て組み込まれています。

推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。

ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。

ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。

保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA

利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として

値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、

中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。

パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ

の機能を備えています。

トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点があります。

●レンジの高値圏、安値圏でのトラップポジションが塩漬けになってしまう

●ポジション方向と逆行した場合に損失が増える

●多量発注のため大きな証拠金がいる

他にもあるとは思います。致命的な弱点と思いませんか。

当 EA はリスクを減らしていますが、無くなってはいません。

当 EA を使用したことによる損失の責任は持ちませんので、ご利用は皆様のご判断でお願いしま

す。

初期設定の上限値は 13900 ドル、下限値は 3000 ドルと設定しています。

この場合の中央値は 8450 ドル辺りになります。

この中央値より上では売りのトラップ、中央値より下では買いのトラップを行うという仕組み

になっています。

中央値より上か下かの判断は１本前の週足終値で判断し、

中央値を超えたことにより取引方向が反転した場合は、

全ポジション決済と全発注のキャンセルを行います。

全ポジション決済時の保有ポジションは中央値付近のものだけになっていますので、大きな損

失は発生しないように工夫しています。

工夫により当 EA は、高値圏での買いトラップ・安値圏での売りトラップの塩漬けは発生しにく

くなっています。

★保有ポジション損失を減らす工夫★

日足長期移動平均線による相場上昇、下降の判断フィルターを適用。

買いトラップ適用時にフィルターが下降相場と判断したとき、売りトラップ適用時にフィル

ターが上昇相場と判断したときには、トラップの発注をしません。

時折、仕掛けをしない時が発生しますが、大きく相場が逆行しているときにエントリを続け、

保有ポジション損失を増やし続けるということはありません。

発注範囲（パラメーター設定）は値動きとともに移動していくので、発注範囲から外れた発注

は自動的にキャンセルします。

★利益を増加させる工夫★

トラップ＆リピートタイプに効力があるとされるトレーリングストップ機能とトレンド相場で

ポジションサイズ調整機能を実装しており、利益確定を極大化させます。

フォワードデモ運用口座を確認しながらご利用をお勧めいたします。

ブローカーによっては、レートも違うので、ご心配の方は、スリッページ設定を緩めることも

ご検討くださいませ。

スリッページ範囲：3～20pips


２．パラメータ設定

当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）には、以下の設定パラメータがあります。

当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）をより安心してご使用頂く為にも、バックテストにてパラ

メータをクリックで変更して動作を確認してみてください。

チャート上で右クリックをし ExpertsAdvisors → Properties → パラメータの入力から

変更できます。

尚、ポジション量の設定に関する項目以外の推奨は、デフォルト（初期値）で調整済ですので

特に変更頂く必要はありません。

変更される場合は、十分なバックテストを行なったうえで、変更後の特徴をしっかり把握した

うえで変更されることをお勧めいたします。

変数名 パラメーター名称 デフォルト

MAGIC マジックＮ o（※１） 1000

Slippage スリッページ 3

RangeMax 取引通貨幅の上限値 13900

RangeMin 取引通貨幅の下限値 3000

pips 発注実施範囲 100000

StepPips トラップ仕掛け 2500

BaseLots 基本ロット数 0.01

TS 発動 pips トレーリングストップ発動 pips 4000

stoploss 損切確定 0

TS 発動時の最小 TP トレーリング機能使用時の最小利益確定 2000

トレンド時の倍率 トレンド発生時ロット調整機能(BaseLots×〇倍) 2

※その他のパラメーター設定は、変更しないようお願い致します。

＜注意＞バージョンアップ等の際に上記の初期値が異なる場合もあります。ご了承ください。

（※１）当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）独自の認識番号になります。他の当自動売買ソフト

ウェア（ＥＡ）と同時に使用する場合は、他のＥＡのマジック No と競合しないように設定を変

更してください。

（※２）自動複利マネージメント機能で稼働の際は、最初のポジションのレバレッジ設定とな

ります。尚、最初のポジションのレバレッジ設定を上げ過ぎると、2 回目、3 回目のポジション

をもって含み損が拡大した際に強制ロスカットになる恐れがあります。敢えてリスクを取る覚

悟があって、積極的に運用したいのであれば、かまいませんが、一応の目安の当自動売買ソフ

トウェア（ＥＡ）の推奨値は、「0.01」になります。次項目の「リスクマネージメント」を参

考にしながら設定を行なってください。複利運用をされる場合には、十分にバックテストにて

当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の動作を理解した上で行ってください。

（※３）ロット数の設定に関しては、次項目の「リスクマネージメント」を参考にしてくださ

い。

（※４）例としてこの数字が「３」の場合は最初のポジション以降、最大 2 回追加のポジショ

ンを取り最大の総ポジション量が設定値の３になります。

（※５）例としてこの数字が「５」の場合は最初のポジション以降、５ｐ相場が逆行する度に

追加のポジションを取ります。スリページや業者の約定具合で設定値とずれが生じる場合があ

ります。


３．リスクマネージメント

当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）は、途中、相場状況によっては含み損が大きくなったりする

場合もありますので、資金マネージメントには十分注意をしてください。

また、なかなか負けないからといって、最初のロット数を増やしすぎてしまうと、たまたま負

けてしまったときに資金の多くを失ってしまう可能性もありますので、十分な注意が必要です。

ご自身の資金に対する、損失許容額を最初にしっかりと決めて頂いて、デモトレードやバック

テストを参考にしながら、ロット数の調整を行なってください。

尚、推奨は 100 万円に対して、単利の場合は 0.01Lot(=1000 通貨)です。

Recommended products
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker. Ne
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Euro One
Habib Gholamali Heidari
1 (1)
Experts
EuroOne Hello to all gold trading enthusiasts in Forex, Welcome to our robot, where you join the ranks of the top gold traders. With over two decades of precise experience in the Forex market, we proudly introduce the latest generation of trading robots. Instructions:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/760128 MQL5 Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/alphaaiforex Features:  Special input for Prop firms to make TP and SL slightly random for each client to make sure its Ideal for prop
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Experts
>>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hunter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the ma
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Experts
The Katsil Scalper is an innovative approach in the financial market that has been developed through years of meticulous research and development. This strategy encapsulates the very essence of the iconic Katsil brand, which is renowned for its blend of sophistication, excellence, and meticulous attention to detail. With the help of cutting-edge technology, the Katsil Scalper is designed to provide a competitive edge to those seeking to achieve leadership in the financial market. The method is
Murrey Math Advisor
Gayathiri Gopalakrishnan
3.67 (6)
Experts
Unlock Unmatched Precision with the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor – Your Ultimate Gold Trading Companion Are you ready to take your trading to the next level? Meet the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor , a revolutionary tool designed to offer unparalleled precision in trading gold (XAUUSD). Whether you’re an experienced trader or a novice looking to enter the world of algorithmic trading, this EA combines the timeless power of Murrey Math with sophisticated candlestick pattern recognition to p
Moon light
Kazuya Koizumi
Experts
A MT5 EA product "Moon light" - CryptoCurrency (BTCUSD) is the main target - As a guideline, it is preferable for the spread to be 3500 or less. - Profit target of 1.5 to 2 times the margin in 3 days is assumed - Set the target amount by "Shutdown target profit" and close the position when it is reached, and stop operation - If +25% or more profit is not generated 12 hours to 1 day after the start of operation, stop operation and try again in a few days - Profit is confirmed only by trailing s
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experts
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Solution
Ewa Joanna Jagiello Stepien
5 (2)
Experts
Solution is a neural network system trained on quant data, using complex methods such as hedges, average systems, automatic adjustment to market volatility and automatic hedging of positions in the event of unexpected market data (news). you can also adjust the risk level in the input tabs of the EA in money management ( Default is MEDIUM ). The EA automatically adjusts to the Lot size of the deposit and uses a progressive curve ( compound interest ). Symbol AUDCAD Min deposit 300 USD or more M
Medallion
Farell Edson Mazarin
Experts
Medallion   is an advanced algorithmic trading system designed at the intersection of artificial intelligence, applied mathematics, and quantitative finance. At its core links a GPT-based decision engine that does not merely react to price movements, but interprets them through probabilistic reasoning and adaptive learning. The system is built upon Bayesian inference and Fourier series decomposition, allowing Medallion to model market behavior as a dynamic stochastic process rather than a sequen
Opus
Sergej Maehler
Experts
OPUS - Targeting Institutional Liquidity with Adaptive Architecture OPUS is an institutional-grade trading algorithm built exclusively for XAUUSD (Gold) . Unlike conventional EAs, OPUS operates entirely without traditional indicators and without classic Stop-Loss or Take-Profit levels based on fixed pips or ATR calculations – instead, it reads raw price structure the way professional traders at major banks and hedge funds do. At its core lies the Adaptive Engine : OPUS automatically detects the
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Experts
Arbitrage Triad Pro – Advanced Triple Arbitrage Intelligence for the Forex Market Arbitrage Triad Pro is a cutting-edge Expert Advisor that leverages an intelligent triple arbitrage system to quickly identify and capitalize on profit opportunities across multiple currency pairs—fully automated and precise. Designed for traders seeking accuracy, consistency, and efficiency , the EA combines advanced statistical analysis, real-time price monitoring , and instant order execution to maximize profit
Supergold XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experts
Unlock Your Trading Potential with SuperGold Step into the future of trading with SuperGold , the revolutionary Expert Advisor (EA) designed to deliver consistent results, secure profits, and help you dominate the markets. Engineered with cutting-edge technology and AI-driven strategies, SuperGold is the ultimate companion for traders seeking success, whether on personal accounts or prop firm challenges. Why Choose SuperGold ? SuperGold is not just an EA; it’s a trading powerhouse. With advanced
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Experts
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
The MT5 Forex Advisor called Black Gold EA is an advanced solution for automated trading on the XAUUSD (Gold to US Dollar) currency pair. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advantages of the Black Gold EA M5 include 24/7 trading without emotional factors, quick decision-making, and the ability to backtest. However, like any trading robot, it does not guarantee profit and requires careful configuration and monitoring to achieve
Scalper MultiChartsMT5
Denis Nikolaev
Experts
ScalperMultiChartsMT5 is a fully automatic multi-currency trading system for night scalping.  Features The Expert Advisor trades on 28 major majors and crosses , Gold, Silver . The Expert Advisor does not use risky methods The Expert Advisor uses the minimum number of input parameters available for understanding The Expert Advisor sets a fixed and hidden stop loss and take profit for all orders from the broker The Expert Advisor uses the magic number Magic to identify its orders Recommendations
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
The S&P 500 Scalper Advisor is an innovative tool designed for traders who want to successfully trade the S&P 500 Index. The index is one of the most widely used and prestigious indicators of the American stock market, comprising the 500 largest companies in the United States. Peculiarities: Automated trading solutions:   The advisor is based on advanced algorithms and technical analysis to automatically adapt the strategy to changing market conditions. Versatile approach:   The advisor combine
Ultimate Range Master
Lefika Raphel Sebatane
Experts
Ultimate Range Master EA: The Ultimate 4-in-1 Range Trading Solution Overview The Ultimate Range Master EA is a cutting-edge expert advisor designed for traders who thrive in range-bound markets. Offering four distinct and powerful range trading strategies, this all-in-one EA provides unparalleled flexibility, precision, and automation to suit your trading style. Key Features Time Range Strategy Define the start and end times for a market range, and let the EA take control. Trades breakout oppo
Precision FX MT5
Miss Chahana Ibrahim
3 (1)
Experts
live result: LIMITED TIME OFFER: Get the best deal before the price rises! Final price: 990$ Meet the Game-Changer: Precision FX Imagine an EA that does more than just place trades—it strategically manages every order for better risk control. Precision FX is built to excel in volatile markets, adapting quickly to price movements. It features a unique approach where it splits every position into multiple smaller orders, each with customized take-profit levels, allowing for precision management
AnacottTrading MultiAI BTC Edition
Oliver Jung
Experts
AnacottTrading MultiAI – The Honest Multi-Asset Trading Robot AnacottTrading MultiAI is not just another “blender EA” promising dream-like revenues with fake backtests. This is a transparent, professional trading system built on 15+ years of market experience. AnacottTrading   MultiAI  trades with discipline: Only one position at a time No Martingale, no Grid, no trade spam Full risk control for every single trade This EA uses a rolling optimization approach – always tuned to the last 3 months o
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experts
Hybrid Coco EA  is a modern, tropical-themed automated trading system that blends simplicity with high-performance market technology. Inspired by the balance and clarity of a fresh young coconut, this EA delivers smooth and powerful trading using momentum-based indicators  instead of traditional candle engines. Built for gold and major forex pairs, Hybrid Coco uses multi-layered momentum analysis  to detect early trend bursts, continuation waves, and exhaustion points—giving traders strong, cle
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experts
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
TerminatorCrash
Profxtwins (Pty) LTD
Experts
The Terminator Crash Robot is a fully automated trading robot. It is specially designed for trading the Boom and Crash Indexes. The Robot Only Opens buy trades. It buys the Crash. It Buys the Boom index. The best timeframe to use the robot is the 1m. The user can put from 1 up to n trades at a time, you can decide the amount of pips you are willing to risk in the settings. The  expert advisor runs on deriv only. You are advised to risk only the amout you want are willing to risk,as trading is hi
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Experts
Introducing CyBRG RX: The Next-Generation Trading Assistant Step into the future of trading with CyBRG RX, your cutting-edge trading companion designed to elevate your trading experience. Harnessing the power of advanced neural networks, CyBRG RX is engineered to analyze and adapt to ever-changing market conditions with unparalleled precision. Because this strategy is so unique, I only want to sell a limited number of licenses. Therefore, the price will steadily increase to limit sales. Next p
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Scalper Master AI Precision Scalping Engine for USDJPY | H1 Scalper Master AI is a cutting-edge, AI-driven scalping system engineered for the USDJPY pair, leveraging the most advanced techniques in high-frequency trading / Scalping Based Server AI. this Expert Advisor (EA) combines state-of-the-art artificial intelligence with proprietary scalping methodologies to deliver unparalleled precision and performance in fast-moving markets. Built for traders seeking consistent, high-probability entries
Gold Quantum Fusion
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
GOLD QUANTUM FUSION Introducing: Gold Quantum Fusion EA – your ultimate gateway to financial prosperity and cutting-edge trading technology in the gold market. This expert advisor is meticulously crafted to bring you unparalleled trading performance, leveraging advanced algorithms and state-of-the-art strategies. Why Choose Gold Quantum Fusion EA? 1. Based on the back-test results from 2024/01/01: Potential Exceptional Profitability - Total Net Profit: $15,714.40 - Gross Profit: $15,939.30 -
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 10 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 7 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure t
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $699! After that, the price will be raised to $799. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.05 (22)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Experts
Overview Golden Hen EA is an Expert Advisor designed specifically for XAUUSD . It operates by combining nine independent trading strategies, each triggered by different market conditions and timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). The EA is designed to manage its entries and filters automatically. The core logic of the EA focuses on identifying specific signals. Golden Hen EA does not use grid, martingale, or averaging techniques . All trades opened by the EA use a predefined Stop Loss and T
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experts
LIVE SIGNAL (Real Trading Account) LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My    This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5 . When used with the recommended and optimized settings , and on a reputable ECN / RAW spread broker , live trading behavior should closely reflect the performance and trade structure of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, execution, and VPS e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (6)
Experts
Read This First (Very Important) Not designed for short-term account flipping or fast profits No Martingale / No Grid / No AI Designed for traders focused on long-term consistency Live Results: Live Signal | Main Portfolio | FTMO Results LAUNCH PRICE! The current price is only available for a limited number of copies. Once they are sold, the price will increase. What is Gold Atlas ? Gold Atlas is a professional automated trading system for Gold (XAUUSD). It uses a multi-entry breakout approac
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Experts
Vortex Turbo — “Trade the storm — control the Vortex” Vortex Turbo represents the next evolutionary stage in intelligent trading — a unique development that merges cutting-edge AI architecture, adaptive market logic, and precise risk control. Built upon proven algorithmic principles, it integrates multiple strategies into a unified high-speed ecosystem powered by a new level of predictive intelligence. Designed as a scalping expert for gold XAUUSD(GOLD), Vortex Turbo employs a controlled martin
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]  ,   [ Blog ]  , [ AI Usage ]  , [ PDF Guide ] Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) The developer of this EA has proven his professionalism through the quality of his other robots. With Volume Hedger EA  Thanks to the ability to define an entry strategy using a Custom Indicator, you will no longer need to purchase additional EAs! This EA is an advanced trading algorithm that comb
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — a professional expert advisor for trading any assets without martingale or grids from an author with 25+ years of experience. Most top advisors work with rising gold. They look brilliant in tests... as long as gold is rising. But what happens when the trend exhausts itself? Who will protect your deposit? HTTP EA does not believe in eternal growth — it adapts to the changing market and is designed to widely diversify your investment portfolio and protect your deposit.
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.61 (23)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – Neural Network–Powered Trading System for XAU/USD (Gold) on M1 Timeframe  The user manual is available via the link on my profile page — it has detailed explanations of all settings and options. On the Telegram channel, you can also find several accounts running SmartChoise with different balances, risk levels, and setups. This is a great way to see the EA’s real performance across multiple brokers and conditions. Price reduced for black friday This EA is built for long-term, co
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.74 (35)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
More from author
T vack Beginners
裕介 石野
Experts
MT5 EA trading system for BTCUSD T vack Beginners Use a brokerage firm with narrow spreads. trading style: Grid type time frame: 15min No indicators are needed on the chart. Known for its high trading direction analysis and high win rate using fundamental analysis It is a trading method that incorporates logic by combining half & half tralipi type EA. Half-and-half type holding long-term unrealized loss due to high price buying and bottom price selling,  which is a weak point of Tra
Filter:
No reviews
Reply to review