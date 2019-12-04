FractALL UniversALL

4.5

Классический индикатор фракталов является запаздывающим, т.к. для подтверждения образования фрактала необходимо ждать 2 бара.

Если этого избежать, то индикатор будет перерисовывающим, т.е. при обновлении максимума/минимума в течении 2-х баров фрактал будет менять своё положение на более позднее.

В данном продукте максимально нивелированы оба этих недостатка, при этом совмещены достоинства обоих подходов!

Индикатор показывает фрактал сразу в момент его образования, а в случае его обновления показывает и новый актуальный фрактал и "старый", помеченный серым цветом как неактуальный. (параметр draw_mode должен быть больше 2-х)

При этом вы можете на одном графике видеть сразу 3 фрактала разных периодов (т.е. видеть информацию со старших таймфреймов),

и все показатели фракталов доступны для настройки, как период слева (period), справа (range), так и параметры для максимально удобного отображения на графике - смещение относительно свечи (offset), цвет и код стрелки (arrow) из набора Wingdings.

Относительно уникальный параметр rotation - при его включении новый фрактал не образуется, пока не образуется противоположный, т.е. независимо от периода справа фрактал будет всегда обновляться, оставляя за собой  серый "след", пока не сформируется противоположный ему фрактал.

Подсказка: Для сигналов в сторону фрактала (таких как покупка пробоя предыдущего фрактала), можете покупать сразу по появлению фрактала. Для сигналов против фрактала -  необходимо дождаться подтверждения как и в классике.

Reviews 9
xlxAxlx
1493
xlxAxlx 2022.03.28 06:28 
 

Thanks...

lorenzograzio
56
lorenzograzio 2022.02.27 22:13 
 

SUPERB

AspidSerg
134
AspidSerg 2021.01.21 18:14 
 

Достаточно хороший индикатор, среди большого количества ерунды. Но у него есть один недостаток - индикатор перестает отображаться на графике - чтобы он появился нужно переключиться на другой тайм фрейм. Иногда и переключение не выводит его отображение - приходится щелкать до его появления. Автор, устраните пжл эту недоработку...

Recommended products
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicators
Build your professional trading suite for less: I believe in providing high-quality tools for the community. If you find value in this free indicator, please consider leaving a 5-star review to support my work. You can also explore my full catalog of professional EAs and specialized indicators on my profile to find the perfect 'trigger' for your strategy. What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicators
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicators
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicators
The   Haven FVG   indicator is a market analysis tool that highlights inefficiency areas (Fair Value Gaps, FVG) on the chart, providing traders with key levels for price analysis and decision-making. Other products ->  HERE Main Features: Customizable color settings: Color for Bullish FVG   (Bullish FVG Color). Color for Bearish FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG visualization: Maximum number of candles for FVG detection. Additional extension of FVG zones by a specified number of bars. Opt
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicators
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicators
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicators
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicators
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicators
Enhance your trading analysis with the Haiken Ashi MT5 indicator. This powerful tool transforms standard price data into smoother, trend-following candlesticks, making it easier to identify market trends and potential reversal points.    Key Features: Clear Trend Identification: Visually distinguish between uptrends and downtrends with distinct candle colors. Reduced Noise: Filter out price fluctuations, providing a clearer view of underlying market movements. Early Trend Detection: Anticipate
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicators
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicators
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicators
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indicators
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indicators
RSI Divergence Suite Pro - Advanced Divergence Detection Indicator RSI Divergence Suite Pro is an advanced technical indicator for MetaTrader 5 designed to detect and analyze divergences between price action and RSI momentum. The indicator provides comprehensive divergence analysis with multi-timeframe integration and customizable alert system. DIVERGENCE DETECTION Types of Divergences Detected - Regular Bullish Divergence: Price makes lower low, RSI makes higher low - Regular Bearish Diver
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicators
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicators
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
Indicators
The indicator shows   round levels   on the chart. They are also called   psychological , banking, or levels of major players. At these levels, there is a real fight between bulls and bears, the accumulation of many orders, which leads to increased volatility. The indicator   automatically   adjusts to any instrument and timeframe. When the   level 80   is broken through and then tested, we   buy. When   level 20   is broken through and then tested, we   sell. The target is 00. Attention. Due to
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicators
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Reversal Candles MT5
Nguyen Thanh Cong
4.83 (6)
Indicators
Introduction Reversal Candles is a cutting-edge non-repainting   forex indicator designed to predict price reversals with remarkable accuracy through a sophisticated combination of signals. Signal Buy when the last closed candle has a darker color (customizable) and an up arrow is painted below it Sell when the last closed candle has a darker color (customizable) and a down arrow is painted above it
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicators
# DAILY SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS - SEO OPTIMIZED DESCRIPTION ## SHORT DESCRIPTION (160 characters max) ``` Free pivot points indicator with daily support resistance levels for MT5. Perfect for intraday forex day trading and scalping strategies. ``` **Character count:** 159 **Keywords included:** pivot points, support, resistance, MT5, forex, day trading, scalping, free --- ## FULL DESCRIPTION (HTML Formatted for MQL5) ### Main Title **Daily Support and Resistance Levels - Free Pivot
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.88 (26)
Indicators
This free algorithm predicts short term changes in price with a 86%* accuracy. When there is a large move as determined by the ATR, during an overbought or oversold condition, the indicator will alert you. Predicts if price will be higher or lower than the signal candle. Perfect for mean reversion trading, binary options or futures contracts on larger time frames. The indicator was backtested on 5 years of data and has a 90% accuracy for predicting price reversals over time. Features: Simple set
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicators
The   "Haven Key Levels PDH PDL"   indicator helps traders visualize key levels on the chart. It automatically marks the following levels: DO (Daily Open)   — the daily open level. NYM (New York Midnight)   — the New York midnight level. PDH (Previous Day High)   — the previous day's high. PDL (Previous Day Low)   — the previous day's low. WO (Weekly Open)   — the weekly open level. MO (Monthly Open)   — the monthly open level. PWH (Previous Week High)   — the previous week's high. PWL (Previou
FREE
CurvedSmoothChanel
Roman Surmanidze
Indicators
This indicator is suitable for trend identification, price channel definition and trading signal generation. It combines smoothness, adaptability and visual clarity, which makes it useful for scalping, day trading and swing trading. Technical details: Hull Moving Average (HMA) – provides a smooth trend line without lags. Super Smoother – reduces "noise" and creates a smooth curve. Channel Width – adapts to the timeframe (e.g., narrower on M1, wider on D1). Debug Logging – enabled in the con
FREE
Infinity Predictor MA
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indicators
Infinity Predictor MA Infinity Predictor MA is a next‑generation forecasting indicator that transforms the traditional Moving Average into a powerful predictive tool. Unlike standard MAs that only smooth past data, this indicator projects the moving average line up to 40 bars into the future, giving traders a unique perspective on potential market direction. The engine behind Infinity Predictor MA combines multiple advanced regression models to capture both smooth trends and sudden market shi
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Indicators
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.6 (10)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, early
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicators
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicators
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
More from author
SignALL Binance UniversALL
Aleksey Mavrin
Utilities
A powerful tool for analyzing any cryptocurrency on the Binance exchange and monitoring the main critical signals (on Binance, also any symbols of any MT5 broker). Advantages: All in one!!! You no longer need different products to download history and get online Binance data. Sending signals to telegram, mobile terminal and mail allows you to always have information about the markets. Flexible signal settings and the ability to plot levels, zones and patterns on the chart to monitor breakouts
Filter:
Yassou Kalimera
854
Yassou Kalimera 2025.01.24 11:49 
 

User didn't leave any comment to the rating

xlxAxlx
1493
xlxAxlx 2022.03.28 06:28 
 

Thanks...

lorenzograzio
56
lorenzograzio 2022.02.27 22:13 
 

SUPERB

Grigori.S.B
2397
Grigori.S.B 2021.12.28 14:39 
 

User didn't leave any comment to the rating

Andrey Sorokin
11175
Andrey Sorokin 2021.07.18 06:50 
 

User didn't leave any comment to the rating

Zé Roberto
667
Zé Roberto 2021.03.28 11:56 
 

Muito bom gostei

Aleksey Mavrin
8647
Reply from developer Aleksey Mavrin 2021.04.01 15:38
and why 3 stars? )
sd10240
37
sd10240 2021.02.06 11:19 
 

как и любой фрактал рисуется

Aleksey Mavrin
8647
Reply from developer Aleksey Mavrin 2021.02.06 11:43
Нет, не как любой. Но если разница именно для вас не актуальна, то нет проблем.
AspidSerg
134
AspidSerg 2021.01.21 18:14 
 

Достаточно хороший индикатор, среди большого количества ерунды. Но у него есть один недостаток - индикатор перестает отображаться на графике - чтобы он появился нужно переключиться на другой тайм фрейм. Иногда и переключение не выводит его отображение - приходится щелкать до его появления. Автор, устраните пжл эту недоработку...

Aleksey Mavrin
8647
Reply from developer Aleksey Mavrin 2021.07.19 05:27
в эти моменты (когда не отображается) вы какие еще действия выполняли? что вообще на графике загружено?
RANGELRJ07
65
RANGELRJ07 2020.11.01 02:11 
 

Я хотел бы автоматизировать этот индикатор, каков будет буфер на покупку и продажу для него? не могли бы вы сообщить?

Aleksey Mavrin
8647
Reply from developer Aleksey Mavrin 2020.11.01 18:31
Добрый день! Этот индикатор не имеет буферов, только визуализация. Если нужны доработки можно обсудить.
Reply to review