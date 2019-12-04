FractALL UniversALL

Классический индикатор фракталов является запаздывающим, т.к. для подтверждения образования фрактала необходимо ждать 2 бара.

Если этого избежать, то индикатор будет перерисовывающим, т.е. при обновлении максимума/минимума в течении 2-х баров фрактал будет менять своё положение на более позднее.

В данном продукте максимально нивелированы оба этих недостатка, при этом совмещены достоинства обоих подходов!

Индикатор показывает фрактал сразу в момент его образования, а в случае его обновления показывает и новый актуальный фрактал и "старый", помеченный серым цветом как неактуальный. (параметр draw_mode должен быть больше 2-х)

При этом вы можете на одном графике видеть сразу 3 фрактала разных периодов (т.е. видеть информацию со старших таймфреймов),

и все показатели фракталов доступны для настройки, как период слева (period), справа (range), так и параметры для максимально удобного отображения на графике - смещение относительно свечи (offset), цвет и код стрелки (arrow) из набора Wingdings.

Относительно уникальный параметр rotation - при его включении новый фрактал не образуется, пока не образуется противоположный, т.е. независимо от периода справа фрактал будет всегда обновляться, оставляя за собой серый "след", пока не сформируется противоположный ему фрактал.

Подсказка: Для сигналов в сторону фрактала (таких как покупка пробоя предыдущего фрактала), можете покупать сразу по появлению фрактала. Для сигналов против фрактала - необходимо дождаться подтверждения как и в классике.