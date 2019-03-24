IQ Spider

Идеология советника построена на постановке прямых и обратных ордеров. Прямые ставятся с постоянной начальной ставкой, ставка обратных постоянно возрастает.

В момент достижения достаточного профита, все ордера закрываются одновременно, после чего начинается новая итерация.

Пример работы советника в режиме реального времени можно посмотреть здесь.

Входные параметры

  • Program Language – выбор языка, на котором советник будет выводить сообщения (может быть русский или английский).
  • Delay – время задержки (в миллисекундах) после любой операции с ордерами.
  • Slippage – проскальзывание.
  • Magic – уникальный идентификатор для всех ордеров, обрабатываемых советником. Если Magic=0, то советник будет обрабатывать все ордера, какие обнаружит на текущем инструменте.
  • First Lot size – размер первой ставки. Именно это значение будет изначально считаться ставкой по умолчанию (LotDefault).
  • Lot type – тип первой ставки. Может быть автоматический (auto) или постоянный (const).
  • Dir Step – размер прямого шага в пунктах.
  • Rev K – коэффициент размера обратного шага. RevStep = DirStep*RevK

В таблице представлен оптимальный набор пар и оптимальные параметры для каждой пары

Пара DirStep RevK Максимальная просадка
 EURUSD 190 1,3 16,21%
 EURGBP 100 1,3 17,74%
 GBPUSD 200 2,2 15,73%
 USDCAD 160 1,5 15,96%
 EURCAD 280 1,5 16,22%

Настройка параметров производилась для депозита 3000$ с кредитным плечом 1:500 на счете ECN.

First Lot size = 0.01;  Lot type = Auto; Все пары шестизначные.

Советник имеет графический интерфейс, с интерактивными кнопками, позволяющими мгновенно остановить торговлю,

закрыть все ордера или только определенного типа, завершить торговлю.

Под завершением торговли подразумевается закрытие с прибылью текущей итерации и не открытие новой.



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Experts
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4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
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Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
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