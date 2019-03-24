Идеология советника построена на постановке прямых и обратных ордеров. Прямые ставятся с постоянной начальной ставкой, ставка обратных постоянно возрастает.

В момент достижения достаточного профита, все ордера закрываются одновременно, после чего начинается новая итерация.

Пример работы советника в режиме реального времени можно посмотреть здесь.

Входные параметры

Program Language – выбор языка, на котором советник будет выводить сообщения (может быть русский или английский).

– выбор языка, на котором советник будет выводить сообщения (может быть русский или английский). Delay – время задержки (в миллисекундах) после любой операции с ордерами.

– время задержки (в миллисекундах) после любой операции с ордерами. Slippage – проскальзывание.

– проскальзывание. Magic – уникальный идентификатор для всех ордеров, обрабатываемых советником. Если Magic=0, то советник будет обрабатывать все ордера, какие обнаружит на текущем инструменте.

– уникальный идентификатор для всех ордеров, обрабатываемых советником. Если Magic=0, то советник будет обрабатывать все ордера, какие обнаружит на текущем инструменте. First Lot size – размер первой ставки. Именно это значение будет изначально считаться ставкой по умолчанию (LotDefault).

– размер первой ставки. Именно это значение будет изначально считаться ставкой по умолчанию (LotDefault). Lot type – тип первой ставки. Может быть автоматический (auto) или постоянный (const).

– тип первой ставки. Может быть автоматический (auto) или постоянный (const). Dir Step – размер прямого шага в пунктах.

– размер прямого шага в пунктах. Rev K – коэффициент размера обратного шага. RevStep = DirStep*RevK



В таблице представлен оптимальный набор пар и оптимальные параметры для каждой пары

Пара DirStep RevK Максимальная просадка EURUSD 190 1,3 16,21% EURGBP 100 1,3 17,74% GBPUSD 200 2,2 15,73% USDCAD 160 1,5 15,96% EURCAD 280 1,5 16,22%

Настройка параметров производилась для депозита 3000$ с кредитным плечом 1:500 на счете ECN.

First Lot size = 0.01; Lot type = Auto; Все пары шестизначные.

Советник имеет графический интерфейс, с интерактивными кнопками, позволяющими мгновенно остановить торговлю,

закрыть все ордера или только определенного типа, завершить торговлю.

Под завершением торговли подразумевается закрытие с прибылью текущей итерации и не открытие новой.









