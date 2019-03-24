IQ Spider
- Experts
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- Version: 1.1
- Updated: 24 March 2019
- Activations: 5
Идеология советника построена на постановке прямых и обратных ордеров. Прямые ставятся с постоянной начальной ставкой, ставка обратных постоянно возрастает.
В момент достижения достаточного профита, все ордера закрываются одновременно, после чего начинается новая итерация.
Пример работы советника в режиме реального времени можно посмотреть здесь.
Входные параметры
- Program Language – выбор языка, на котором советник будет выводить сообщения (может быть русский или английский).
- Delay – время задержки (в миллисекундах) после любой операции с ордерами.
- Slippage – проскальзывание.
- Magic – уникальный идентификатор для всех ордеров, обрабатываемых советником. Если Magic=0, то советник будет обрабатывать все ордера, какие обнаружит на текущем инструменте.
- First Lot size – размер первой ставки. Именно это значение будет изначально считаться ставкой по умолчанию (LotDefault).
- Lot type – тип первой ставки. Может быть автоматический (auto) или постоянный (const).
- Dir Step – размер прямого шага в пунктах.
- Rev K – коэффициент размера обратного шага. RevStep = DirStep*RevK
В таблице представлен оптимальный набор пар и оптимальные параметры для каждой пары
|Пара
|DirStep
|RevK
|Максимальная просадка
|EURUSD
|190
|1,3
|16,21%
|EURGBP
|100
|1,3
|17,74%
|GBPUSD
|200
|2,2
|15,73%
|USDCAD
|160
|1,5
|15,96%
|EURCAD
|280
|1,5
|16,22%
Настройка параметров производилась для депозита 3000$ с кредитным плечом 1:500 на счете ECN.
First Lot size = 0.01; Lot type = Auto; Все пары шестизначные.
Советник имеет графический интерфейс, с интерактивными кнопками, позволяющими мгновенно остановить торговлю,
закрыть все ордера или только определенного типа, завершить торговлю.
Под завершением торговли подразумевается закрытие с прибылью текущей итерации и не открытие новой.