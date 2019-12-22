Vilka Neo v5

Вилка Нео v5, разрабатывалась для торговой системы "Оракул", но постепенно дополнялась, например - углами Ганна и другими опциями...

Можно создавать графические объекты с заданным цветом, стилем и толщиной, такие как: прямоугольники с заливкой и без, отрезки трендлиний и нестандартный инструмент - "вилка Нео" в виде трезубца, так же есть возможность интерактивно настраивать цветовую палитру прямо с графика, настраивать видимость объектов для разных ТФ, толщину и стили...

Панель переключается клавишами: 1 - основная панель, 2 - панель инструментов, 3 - палитра, F5 настройка горячих клавиш, Ё - рамка(для перемещений панели), остальные функции описаны в инструкции...

Обновление 19.02.2020г - проходным можно включить/отключить уровни баланса 50% и 75%.

Подробную инструкцию и набор звуков, дам в личном сообщении