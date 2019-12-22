Vilka Neo v5

Вилка Нео v5, разрабатывалась для торговой системы "Оракул", но постепенно дополнялась, например - углами Ганна и другими опциями...
Можно создавать графические объекты с заданным цветом, стилем и толщиной, такие как: прямоугольники с заливкой и без, отрезки трендлиний и нестандартный инструмент - "вилка Нео" в виде трезубца, так же есть возможность интерактивно настраивать цветовую палитру прямо с графика, настраивать видимость объектов для разных ТФ, толщину и стили...

Панель переключается клавишами: 1 - основная панель, 2 - панель инструментов, 3 - палитра, F5 настройка горячих клавиш, Ё - рамка(для перемещений панели), остальные функции описаны в инструкции...

Обновление 19.02.2020г - проходным можно включить/отключить уровни баланса 50% и 75%. 

Подробную инструкцию и набор звуков, дам в личном сообщении

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Вилка Нео v5, разрабатывалась для торговой системы "Оракул", но постепенно дополнялась, например - углами Ганна и другими опциями... Можно создавать графические объекты с заданным цветом, стилем и толщиной, такие как: прямоугольники с заливкой и без, отрезки трендлиний и нестандартный инструмент - "вилка Нео" в виде трезубца, так же есть возможность интерактивно настраивать цветовую палитру прямо с графика, настраивать видимость объектов для разных ТФ, толщину и стили... Панель переключается кл
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Elliott Wave markings for MT4
Maksim Mikhailov
Indicators
Panel with a set of labels for marking the Elliott wave structure The panel is called using the Q key. if you click twice, you can move the panel along the schedule. The panel consists of seven rows of three colored buttons, each of which creates 5 or 3 wave markings. Correction labels consist of 3 tags, or five by shift, you can break the chain of tags when installing by pressing the Esc key .................... It is possible to disable the visibility of placemarks from lower timeframes whe
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varon
532
varon 2024.12.26 13:26 
 

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Anton28r
14
Anton28r 2020.04.10 09:14 
 

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Pasha39
44
Pasha39 2020.04.10 08:14 
 

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viktor1111
108
viktor1111 2020.04.10 08:14 
 

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