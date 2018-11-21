Dmitriyx Return Price

Cкальпер с анализом текущей динамики импульсной свечи работающий на ее откате до фиксированного уровня. Вход в сделку осуществляется отложенным ордером в обратном направлении от импульса, с соблюдением фиксированной дистанции и последующим перемещением (траллом) отложенного ордера в сторону импульса. Время жизни отложенного ордера задается переменной TimeLife, по окончании которого не сработавший отложенный ордер удаляется. Советник может работать на любом таймфрейме, но рекомендовано его использовать на графике М1. Оптимизирован для торговли на валютной паре EUR/USD. Перед установкой на другие валютные пары, требует оптимизации параметров. Встроена функция увеличения лота после убыточной сделки для быстрого возмещения убытка. Советник имеет возможность использовать как фиксированный, так и динамический размер лота в зависимости от размера депозита, который рассчитывается на каждые 100 единиц базовой валюты. При использовании настроек по умолчанию способен торговать на небольших депозитах, начиная от 50 единиц базовой валюты (50 долларов либо 50 центов на центовых счетах). На каждый торговый ордер, всегда выставляется фиксированный Stop Loss который автоматически переключается в безубыток, а затем тралится согласно параметрам советника. Советник имеет защиту от расширенного спреда, позволяя настроить максимальное значение спреда для открытия позиции. Не рекомендовано использовать на счетах со спредом более 20 пипсов без предварительной оптимизации параметров.

Параметры

DynamicLotTrade - Включение динамического лота

Lot - Размер лота. При включенном флажке динамического лота, значение лота рассчитывается на каждые 100 единиц депозита

AfterLossLot_2x - Включение функции увеличения лота следующего ордера после получения убытка

Magic - Уникальный номер советника для возможности использования на разных валютных парах

MaxSpread - Максимально допустимое значение спреда в пипсах (Параметр НЕ рекомендован для оптимизации и изменения в сторону увеличения)

SL – Максимально допустимый уровень убытка в пунктах. (Параметр рекомендован для оптимизации)

TP - Максимально допустимый уровень прибыли в пунктах

BarVolume – Минимальный размер сигнальной свечи. (Параметр рекомендован для оптимизации)

LevelDist - дистанция выставления отложенного ордера от текущей цены. (Параметр рекомендован для оптимизации)

TrallDist – Шаг трейлинг стопа. (Параметр рекомендован для оптимизации)

NoLossLevel - Уровень установки безубытка. (Параметр рекомендован для оптимизации)

TimeLife – Время жизни отложенного ордера . (Параметр рекомендован для оптимизации)

ST_ K, ST_ D, ST_ Sl, SToh_Level_Sym – Параметры стохастического фильтра. (Параметры рекомендованы для оптимизации)

RSI, RSI_Level_Sym – Параметры дополнительного фильтра RSI. (Параметры рекомендованы для оптимизации)



