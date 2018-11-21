Dmitriyx Return Price

Cкальпер с анализом текущей динамики импульсной свечи работающий на ее откате до фиксированного уровня. Вход в сделку осуществляется отложенным ордером в обратном направлении от импульса, с соблюдением фиксированной дистанции и последующим перемещением (траллом) отложенного ордера в сторону импульса. Время жизни отложенного ордера задается переменной TimeLife, по окончании которого не сработавший отложенный ордер удаляется. Советник может работать на любом таймфрейме, но рекомендовано его использовать на графике М1. Оптимизирован для торговли на валютной паре EUR/USD. Перед установкой на другие валютные пары, требует оптимизации параметров. Встроена функция увеличения лота после убыточной сделки для быстрого возмещения убытка. Советник имеет возможность использовать как фиксированный, так и динамический размер лота в зависимости от размера депозита, который рассчитывается на каждые 100 единиц базовой валюты. При использовании настроек по умолчанию способен торговать на небольших депозитах, начиная от 50 единиц базовой валюты (50 долларов либо 50 центов на центовых счетах). На каждый торговый ордер, всегда выставляется фиксированный Stop Loss который автоматически переключается в безубыток, а затем тралится согласно параметрам советника. Советник имеет защиту от расширенного спреда, позволяя настроить максимальное значение спреда для открытия позиции. Не рекомендовано использовать на счетах со спредом более 20 пипсов без предварительной оптимизации параметров.

 

Параметры

  • DynamicLotTrade - Включение динамического лота
  • Lot - Размер лота. При включенном флажке динамического лота, значение лота рассчитывается на каждые 100 единиц депозита
  • AfterLossLot_2x - Включение функции увеличения лота следующего ордера после получения убытка
  • Magic - Уникальный номер советника для возможности использования на разных валютных парах
  • MaxSpread - Максимально допустимое значение спреда в пипсах (Параметр НЕ рекомендован для оптимизации и изменения в сторону увеличения)
  • SL Максимально допустимый уровень убытка в пунктах. (Параметр рекомендован для оптимизации)
  • TP - Максимально допустимый уровень прибыли в пунктах
  • BarVolume Минимальный размер сигнальной свечи. (Параметр рекомендован для оптимизации)
  • LevelDist - дистанция выставления отложенного ордера от текущей цены. (Параметр рекомендован для оптимизации)
  • TrallDist – Шаг трейлинг стопа. (Параметр рекомендован для оптимизации)
  • NoLossLevel - Уровень установки безубытка. (Параметр рекомендован для оптимизации)
  • TimeLife – Время жизни отложенного ордера. (Параметр рекомендован для оптимизации)
  • ST_K, ST_D, ST_Sl, SToh_Level_Sym – Параметры стохастического фильтра. (Параметры рекомендованы для оптимизации)
  • RSI, RSI_Level_Sym – Параметры дополнительного фильтра RSI. (Параметры рекомендованы для оптимизации)


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One Gold - Future of Trading Introducing One Gold EA, a sophisticated trading robot for gold on the Meta Trader platform, developed to assist traders with advanced market analysis. Our proprietary technology leverages neural networks and data-driven algorithms to analyze both historical and real-time gold market data, providing insights that can aid in decision-making. Unlike traditional manual strategies, One Gold EA operates with minimal intervention, streamlining the trading process and aimin
PolyGold Scalper MT4
Connor Michael Woodson
Experts
PolyGold Scalper is a short-term scalping system for XAUUSD that can make trading decisions based on integration with Polymarket API. Live Signal: CLICK HERE All trading is done within MetaTrader and does not require API keys or a Polymarket account. The chart includes a panel that mirrors the data feed from Polymarket and refreshes every few seconds. The EA only enters single-shot positions and manages them without the use of grid or martingale. Exits are based on a dynamic virtual stop loss an
The Gold Space MT4
Ayush V Jain
5 (1)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGHS. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Add webrequest for news filter https: //nfs.faireconomy.media Price Increases on monday. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 4, this EA capitalizes on high-probability
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Real Trading Account LIVE SIGNAL 100K REAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2388151 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and res
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Long Beach
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
Long Beach EA is a trend following system that uses the Keltner Channels indicator for trade entries.  The EA monitors the upper, middle, and lower Keltner Channels.  When price reaches or breaks the upper channel boundary the EA will buy and when it reaches or breaks lower channel boundary the EA will sell.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  The EA is doing well o
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
AI Games Changer – MultiPair Averaging + Hedge System (Smart Directional Extended) Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Enter the Games Changer Philosophy: If trading is gambling, embrace it intelligently. By activating up to 20 pairs simultaneously, complementary price patterns create a stable balance point far superior to single-pair reliance. The core principle? More data equals higher winning probabilities.
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
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EA Spectr is an automated professional multi-currency expert advisor that designed for long-term profitable trading. The EA continuously controls price movements and makes accurate trades based on market patterns, trend and technical indicators. The Ea contains a flexible news filter, high spread protection, separate time and days trading filters and allows to work with automatic and fixed trading lots. Each Ea trade is covered by stop loss and take profit levels. The EA does not use grid, mart
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Live Real Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2384841 Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is
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WeightTF is an algorithmic trading Expert Advisor designed to identify directional entries on lower timeframes while taking into account the broader market context. At the core of the system is the concept of a weighted signal: the EA analyzes multiple time horizons, evaluates momentum strength through moving average divergence, normalizes the signal relative to the current market regime, and only makes a decision when the direction receives sufficient confirmation. The EA is focused on discipli
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DmitriyX DoubleMA MT5
Dmytro Oliynyk
Experts
DoubleMA  – автоматизированная торговая система, в основу работы которой заложен принцип формирования сигналов на вход в рынок на основе двух скользящих средних, которые фильтруются более грубыми трендовыми индикаторами на старших временных графиках. Ограничение убытков реализовано по принципу скрытого трейлинг стопа по екстремумам последних   N   свечей выбранного таймфрейма. Такой принцип позволяет скрыть от брокера ваш реальный уровень СтопЛосса, позволяя ему медленно но уверенно идти за ваше
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A scalper with the analysis of the current price dynamics when it deviates from the average value. Uses pending orders in the impulse direction, at a fixed distance, then moves the pending order in the direction of correction. You can configure the number of pending orders to be placed in the signal direction - the distance between the pending orders is LevelDist , the lot value of each new order is equal to a half of the previous one. After the closure of the impulse candlestick, pending orders
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