Dmitriyx DoubleMA

DoubleMA – автоматизированная торговая система, в основу работы которой заложен принцип формирования сигналов на вход в рынок на основе двух скользящих средних, которые фильтруются более грубыми трендовыми индикаторами на старших временных графиках. Ограничение убытков воплощено по принципу скрытого трейлинг стопа по екстремумам последних N свечей выбранного таймфрейма. Такой принцип позволяет скрыть от брокера ваш реальный уровень СтопЛосса, позволяя ему медленно но уверенно идти за вашей позицией на относительно безопасном расстоянии. 

https://www.mql5.com/ru/signals/608014

Особенности советника:

  • Используется система запрета открытия ордеров в периоды повышенного спреда. Рекомендуемое значение MaxSpread для нормальной работы советника не более 20 пунктов, максимально допустимое значение 30. При торговле на счетах с более широким спредом результативность ухудшается
  • Поддерживает любой метод исполнения ордеров
  • По умолчанию, оптимизирован на валютной паре EUR/USD
  • Рекомендуется оптимизировать параметры советника для каждой валютной пары и каждого отдельного брокера отдельно


 Параметры:

  • Magic – Магическое число
  • MaxSpread – Максимальное значение спреда для торговли
  • Risk – Уровень риска от депозита (Параметр рекомендован к оптимизации)
  • TF Signal Live – Время жизни сигнала

"- - - - - - - - - - Signal Filter - - - - - - - - - - "

  • TF_MA - Таймфрейм индикаторов МА. (Параметр рекомендован к оптимизации)
  • MA_Period_1 - Период скользящей средней меньшего периода. (Параметр рекомендован к оптимизации)
  • MA_Period_2 - Период скользящей средней большего периода. (Параметр рекомендован к оптимизации)
  • TF_TrendInd - Таймфрейм трендовых индикаторов (фильтров). (Параметр рекомендован к оптимизации)
  • SAR_Step - Шаг индикатора Parabolic (0.005-0.05). (Параметр рекомендован к оптимизации)
  • TP - Уровень Тейк профит. (Параметр рекомендован к оптимизации)
"- - - - - - - - - - TP Trall Set. - - - - - - - - - - "
  • TypeTrall_TP = LastShadows  - Тип тралла уровня убытков. В текущей версии доступно одно значение, режим экстремумов последних свечей
  • LastShadows_TF - Таймфрейм свечей для расчета уровня убытков. (Параметр рекомендован к оптимизации)
  • LastBar_N - Количество свечей для расчета уровня убытков. (Параметр рекомендован к оптимизации)
  • IndentShadows - Дополнительное расстояние от экстремумов последних свечей до установленного уровня убытков. (Параметр рекомендован к оптимизации) 


