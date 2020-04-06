Dmitriyx DoubleMA
- Experts
- Dmytro Oliynyk
- Version: 1.0
- Activations: 10
DoubleMA – автоматизированная торговая система, в основу работы которой заложен принцип формирования сигналов на вход в рынок на основе двух скользящих средних, которые фильтруются более грубыми трендовыми индикаторами на старших временных графиках. Ограничение убытков воплощено по принципу скрытого трейлинг стопа по екстремумам последних N свечей выбранного таймфрейма. Такой принцип позволяет скрыть от брокера ваш реальный уровень СтопЛосса, позволяя ему медленно но уверенно идти за вашей позицией на относительно безопасном расстоянии.
https://www.mql5.com/ru/signals/608014
Особенности советника:
- Используется система запрета открытия ордеров в периоды повышенного спреда. Рекомендуемое значение MaxSpread для нормальной работы советника не более 20 пунктов, максимально допустимое значение 30. При торговле на счетах с более широким спредом результативность ухудшается
- Поддерживает любой метод исполнения ордеров
- По умолчанию, оптимизирован на валютной паре EUR/USD
- Рекомендуется оптимизировать параметры советника для каждой валютной пары и каждого отдельного брокера отдельно
Параметры:
- Magic – Магическое число
- MaxSpread – Максимальное значение спреда для торговли
- Risk – Уровень риска от депозита (Параметр рекомендован к оптимизации)
- TF Signal Live – Время жизни сигнала
"- - - - - - - - - - Signal Filter - - - - - - - - - - "
- TF_MA - Таймфрейм индикаторов МА. (Параметр рекомендован к оптимизации)
- MA_Period_1 - Период скользящей средней меньшего периода. (Параметр рекомендован к оптимизации)
- MA_Period_2 - Период скользящей средней большего периода. (Параметр рекомендован к оптимизации)
- TF_TrendInd - Таймфрейм трендовых индикаторов (фильтров). (Параметр рекомендован к оптимизации)
- SAR_Step - Шаг индикатора Parabolic (0.005-0.05). (Параметр рекомендован к оптимизации)
- TP - Уровень Тейк профит. (Параметр рекомендован к оптимизации)
- TypeTrall_TP = LastShadows - Тип тралла уровня убытков. В текущей версии доступно одно значение, режим экстремумов последних свечей
- LastShadows_TF - Таймфрейм свечей для расчета уровня убытков. (Параметр рекомендован к оптимизации)
- LastBar_N - Количество свечей для расчета уровня убытков. (Параметр рекомендован к оптимизации)
- IndentShadows - Дополнительное расстояние от экстремумов последних свечей до установленного уровня убытков. (Параметр рекомендован к оптимизации)